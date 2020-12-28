Калениус: Не рассматривали вариант ухода Mercedes из Ф1

В связи со скорым изменением технического регламента в Формуле 1 и сменой руководства Daimler в этом году ходило много слухов о возможном уходе Mercedes из чемпионата.

Инициатором ухода называли нового руководителя Daimler Олу Калениуса, у которого якобы был конфликт с главой команды Тото Вольфом. Однако сам Калениус заверил, что вариант ухода из Ф1 концерн не рассматривал, объяснив причины продолжения выступления в чемпионате.

«Я знаю, что в прессе были разные спекуляции, но мы никогда всерьез не рассматривали возможность ухода, – рассказал Калениус. – Ведь гонки это такая важная часть нашей истории, наш бренд буквально родился на трассе.

У нас было четыре вопроса, ответ на которые должен быть положительным для выступления в Ф1 в качестве производителя. Первый вопрос: хорошо ли шоу? И в последние годы мы увидели взрыв интереса в соцсетях и появление молодых фанатов. Так что ответ на вопрос был положительным.

Второй вопрос был в переходе на топливо без углеродного следа. И я вижу в Ф1 отличную площадку для тестирования такого топлива, так что ответ на второй вопрос тоже положительный.

Далее был вопрос финансовый стабильности и затрат. В этом помогает потолок бюджетов, который мы поддерживаем. Так что и этот пункт выполнен.

Четвертым вопросом было то, может ли команда стать спортивной франшизой, как происходит в футболе. И сейчас люди начинают смотреть на команду, как на франшизу. И приход таких людей, как INEOS, укрепляет нас в этом вопросе.

А с четырьмя такими ответами решение очевидно: мы в деле».