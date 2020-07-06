Калениус: Mercedes сохранит Хэмилтона и Боттаса в 2021 году

Mercedes до сих пор не подписала контракт ни с одним пилотом на 2021 год. По слухам, команда пока не может говорить о зарплате с Льюисом Хэмилтоном, а Валттери Боттаса подумывает заменить на Джорджа Расселла или Себастьяна Феттеля. Однако президент концерна Daimler Ола Калениус уверен, что команда сохранит текущий состав.

«Мы оставим обоих наших парней», – заявил Калениус в эфире Sky Deutchland.

Глава Daimler отдельно прокомментировал слухи про Феттеля: «Понимаю, что это волнующая тема для немецких фанатов. Но с Льюисом и Валттери у нас уже есть два топ-пилота, выступающих на самом высоком уровне. Мы оставим тех гонщиков, что у нас сейчас».

Хэмилтон выступает за Mercedes с 2013 года и за это время пять раз становился чемпионом мира. Боттас перешел в команду в 2017-м, прошлый сезон он завершил на втором месте.