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Калениус: Mercedes сохранит Хэмилтона и Боттаса в 2021 году

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Калениус: Mercedes сохранит Хэмилтона и Боттаса в 2021 году
Автор:
, редактор
6 июл. 2020 г., 11:40

Глава Daimler не ждет перемен в составе команды Mercedes

Mercedes до сих пор не подписала контракт ни с одним пилотом на 2021 год. По слухам, команда пока не может говорить о зарплате с Льюисом Хэмилтоном, а Валттери Боттаса подумывает заменить на Джорджа Расселла или Себастьяна Феттеля. Однако президент концерна Daimler Ола Калениус уверен, что команда сохранит текущий состав.

«Мы оставим обоих наших парней», – заявил Калениус в эфире Sky Deutchland.

Глава Daimler отдельно прокомментировал слухи про Феттеля: «Понимаю, что это волнующая тема для немецких фанатов. Но с Льюисом и Валттери у нас уже есть два топ-пилота, выступающих на самом высоком уровне. Мы оставим тех гонщиков, что у нас сейчас».

Хэмилтон выступает за Mercedes с 2013 года и за это время пять раз становился чемпионом мира. Боттас перешел в команду в 2017-м, прошлый сезон он завершил на втором месте.

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Об этой статье

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Автор Иван Матушкин

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