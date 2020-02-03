Калениус: Формула 1 выгодна для Mercedes

Глава концерна Daimler Ола Калениус в очередной раз выступил против слухов об уходе Mercedes из Формулы 1. Ранее он опроверг информацию о том, что решение покинуть чемпионат может быть принято на совете директоров компании уже 12 февраля. Теперь Калениус отверг рассуждения, что Ф1 является невыгодным активом для Daimler.

«Мы выиграли чемпионат шесть раз подряд, – сказал он в интервью журналу Auto. – Это уникальное достижение, и в плане маркетинга оно более, чем оправдывает наши расходы. Так что это очень выгодные инвестиции».

Тем не менее, Mercedes по-прежнему не подтвердила свое выступление в Ф1 после 2020 года. Команда публично признавала, что этот вопрос еще обсуждается. На 2021 год у Mercedes нет контракта ни с одним из пилотов.