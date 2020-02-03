Калениус: Формула 1 выгодна для Mercedes

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
37 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
72 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
86 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
93 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
107 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
121 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
128 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
142 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
149 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
163 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
177 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
205 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
212 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
226 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
233 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
247 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
261 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
268 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
282 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
296 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Калениус: Формула 1 выгодна для Mercedes

Поделились
Комментарии
Калениус: Формула 1 выгодна для Mercedes
Автор:
, редактор
3 февр. 2020 г., 08:46

Глава немецкого концерна отрицает желание сэкономить денег на уходе из Ф1.

Глава концерна Daimler Ола Калениус в очередной раз выступил против слухов об уходе Mercedes из Формулы 1. Ранее он опроверг информацию о том, что решение покинуть чемпионат может быть принято на совете директоров компании уже 12 февраля. Теперь Калениус отверг рассуждения, что Ф1 является невыгодным активом для Daimler.

«Мы выиграли чемпионат шесть раз подряд, – сказал он в интервью журналу Auto. – Это уникальное достижение, и в плане маркетинга оно более, чем оправдывает наши расходы. Так что это очень выгодные инвестиции».

Тем не менее, Mercedes по-прежнему не подтвердила свое выступление в Ф1 после 2020 года. Команда публично признавала, что этот вопрос еще обсуждается. На 2021 год у Mercedes нет контракта ни с одним из пилотов.

Читайте также:

Следующая новость
СМИ: Гран При Китая и России хотят поменять местами из-за вируса

Предыдущая новость

СМИ: Гран При Китая и России хотят поменять местами из-за вируса
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: Гран При Китая и России хотят поменять местами из-за вируса

43мин
2
IndyCar

Honda запретила Andretti брать Алонсо на «Инди 500»

3
Формула 1

Отцы-молодцы. У кого из звезд Формулы 1 больше всего детей?

4
Формула 1

Технический анализ: первые секреты машины Mercedes 2020 года

5
Формула 1

Мнение: Лоуренс Стролл спасет Aston Martin

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Калениус: Формула 1 выгодна для Mercedes
F1

Калениус: Формула 1 выгодна для Mercedes

СМИ: Гран При Китая и России хотят поменять местами из-за вируса
F1

СМИ: Гран При Китая и России хотят поменять местами из-за вируса

«Получу шанс в Ferrari». Джовинацци собрался сменить команду в 2021 году
F1

«Получу шанс в Ferrari». Джовинацци собрался сменить команду в 2021 году

Отцы-молодцы. У кого из звезд Формулы 1 больше всего детей?
F1

Отцы-молодцы. У кого из звезд Формулы 1 больше всего детей?

«Все покажут первые круги на тестах». Грожан о целях Haas на 2020 год
F1

«Все покажут первые круги на тестах». Грожан о целях Haas на 2020 год

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.