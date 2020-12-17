Календари, новые правила и остальное: главные решения Всемирного совета FIA
На итоговом заседании WMSC было принято много решений, которые определят облик гоночного спорта в 2021 году. Мы собрали все самое интересное
Формула 1
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Чемпионат мира по ралли (WRC)
Теперь очки за бонусный СУ будут получать не только гонщики, но и производители. В зачет пойдут два лучших результата экипажей каждой марки.
Также, учитывая успешный опыт, дополнительные очки на бонусном СУ станут разыгрывать в зачетах WRC2 и WRC3.
Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC)
Упрощен формат квалификации. Вместо среднего времени двух гонщиков экипажа будет уситываться результат одного пилота. Квалификация будет разбита на два отрезка по десять минут – первый для Гиперкаров и LMP2, второй для двух категорий GT. В GTE Am участвовать в квалификации сможет только пилот с «бронзовым» статусом.
В LMP2 сохраняются старые правила формирования экипажей, но будет введен отдельный зачет для тех из них, где есть «бронзовый» гонщик.
Формат «24 часов Ле-Мана» скорректирован – вместо двух недель соревнования (включая тесты и административные проверки) займут в общей сложности десять дней. Проверки состоятся в пятницу и субботу за неделю до гонки, тесты – в воскресенье.
Точный формат тренировочных и квалификационных сессий будет определен позже.
Чемпионат мира по ралли-кроссу (WRX)
Утвержден календарь из десяти этапов, но место проведения двух из них пока не определено окончательно.
|Этап
|Дата
|Страна
|Место/трасса
|1.
|22-23 мая
|Бельгия
|«Спа-Франкоршам»
|2.
|12-13 июня
|Норвегия
|Хелль
|3.
|19-20 июня
|Финляндия
|Коувола
|4.
|3-4 июля
|Швеция
|Нёльес
|5.
|24-25 июля
|Испания
|Барселона
|6.
|31 июля – 1 августа
|Германия
|«Нюрбургринг»
|7.
|21-22 августа
|?
|Европа
|8.
|4-5 сентября
|Франция
|Лоэак
|9.
|15-16 октября
|?
|Ближний Восток / Азия
|10.
|27-18 ноября
|ЮАР
|Килларни
Сохраняется вероятность, что августовскую гонку примет новый автодром «Игора» в Ленинградской области.
Формула Е
Окончательно отменены запланированные первоначально этапы в Мехико и китайской Санье. Точно подтверждены сдвоенные гонки в Сантьяго (16-17 января) и Эр-Диръие (26-27 февраля).
В дальнейшем календарь будет формироваться, исходя из эпидемической ситуации.
WTCR
Утвержден новый формат уик-энда с двумя тренировками, одной квалификацией и двумя гонками. Первой пятерке по итогам первого и третьего сегментов квалификации будут начисляться бонусные очки.
Утвержден календарь из восьми этапов.
|Этап
|Дата
|Страна
|Место/трасса
|1.
|15-16 мая
|Венгрия
|«Хунгароринг»
|2.
|22-23 мая
|Словакия
|«Словакия-Ринг»
|3.
|4-5 июня
|Германия
|«Нордшляйфе»
|4.
|26-27 июня
|Португалия
|Вилья-Реал
|5.
|10-11 июля
|Испания
|Арагон
|6.
|9-10 октября
|Респ. Корея
|«Инье Спидиум»
|7.
|6-7 ноября
|Китай
|?
|8.
|20-21 ноября
|Макао
|Макао
Внедорожные гонки
Российская баха «Северный лес» впервые за много лет не станет открывающим этапом Кубка Европы (прежде – Кубка FIA). Не считая Гран При Формулы 1, единственные соревнования в нашей стране, вошедшие в итоговый документ WMSC – это летний ралли-рейд «Шелковый Путь».
Календарь Кубка мира по внедорожным рейдам включает семь этапов, в том числе гонку в Казахстане.
|Этап
|Дата
|Страна
|Гонка
|1.
|8-13 апреля
|Португалия
|Ралли Португалия
|2.
|12-17 мая
|Испания
|Ралли Андалусия
|3.
|7-13 июня
|Казахстан
|Ралли Казахстан
|4.
|1-11 июля
|Россия
|«Шелковый путь»
|5.
|7-13 октября
|Марокко
|Ралли Марокко
|6.
|6-12 ноября
|ОАЭ
|«Вызов пустыни»
|7.
|28 ноября – 3 декабря
|Саудовская Аравия
|Ралли Хаиль
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-рейды , Формула 1 , Формула E , Ралли-Кросс , WEC , WRC , WTCR
|Автор
|Александр Кабановский