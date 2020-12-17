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R
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R
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R
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Формула 1 / Новость

Календари, новые правила и остальное: главные решения Всемирного совета FIA

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Календари, новые правила и остальное: главные решения Всемирного совета FIA
Автор:
, Ответственный редактор

На итоговом заседании WMSC было принято много решений, которые определят облик гоночного спорта в 2021 году. Мы собрали все самое интересное

Формула 1

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Чемпионат мира по ралли (WRC)

Теперь очки за бонусный СУ будут получать не только гонщики, но и производители. В зачет пойдут два лучших результата экипажей каждой марки. 

Также, учитывая успешный опыт, дополнительные очки на бонусном СУ станут разыгрывать в зачетах WRC2 и WRC3. 

Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC)

Упрощен формат квалификации. Вместо среднего времени двух гонщиков экипажа будет уситываться результат одного пилота. Квалификация будет разбита на два отрезка по десять минут – первый для Гиперкаров и LMP2, второй для двух категорий GT. В GTE Am участвовать в квалификации сможет только пилот с «бронзовым» статусом.

В LMP2 сохраняются старые правила формирования экипажей, но будет введен отдельный зачет для тех из них, где есть «бронзовый» гонщик. 

Формат «24 часов Ле-Мана» скорректирован – вместо двух недель соревнования (включая тесты и административные проверки) займут в общей сложности десять дней. Проверки состоятся в пятницу и субботу за неделю до гонки, тесты – в воскресенье. 

Точный формат тренировочных и квалификационных сессий будет определен позже. 

Чемпионат мира по ралли-кроссу (WRX)

Утвержден календарь из десяти этапов, но место проведения двух из них пока не определено окончательно. 

Этап Дата Страна Место/трасса
1. 22-23 мая Belgium Бельгия «Спа-Франкоршам»
2. 12-13 июня Norway Норвегия Хелль
3. 19-20 июня Finland Финляндия Коувола
4. 3-4 июля Sweden Швеция Нёльес
5. 24-25 июля Spain Испания Барселона
6. 31 июля – 1 августа Germany Германия «Нюрбургринг»
7. 21-22 августа ? Европа
8. 4-5 сентября France Франция Лоэак
9. 15-16 октября ? Ближний Восток / Азия
10. 27-18 ноября South Africa ЮАР Килларни

Сохраняется вероятность, что августовскую гонку примет новый автодром «Игора» в Ленинградской области.

Формула Е

Окончательно отменены запланированные первоначально этапы в Мехико и китайской Санье. Точно подтверждены сдвоенные гонки в Сантьяго (16-17 января) и Эр-Диръие (26-27 февраля).

В дальнейшем календарь будет формироваться, исходя из эпидемической ситуации. 

WTCR

Утвержден новый формат уик-энда с двумя тренировками, одной квалификацией и двумя гонками. Первой пятерке по итогам первого и третьего сегментов квалификации будут начисляться бонусные очки.

Утвержден календарь из восьми этапов.

Этап Дата Страна Место/трасса
1. 15-16 мая Hungary Венгрия «Хунгароринг»
2. 22-23 мая Slovakia Словакия «Словакия-Ринг»
3. 4-5 июня Germany Германия «Нордшляйфе»
4. 26-27 июня Portugal Португалия Вилья-Реал
5. 10-11 июля Spain Испания Арагон
6. 9-10 октября Korea, Republic of Респ. Корея «Инье Спидиум»
7. 6-7 ноября China Китай ?
8. 20-21 ноября Macau Макао Макао

Внедорожные гонки

Российская баха «Северный лес» впервые за много лет не станет открывающим этапом Кубка Европы (прежде – Кубка FIA). Не считая Гран При Формулы 1, единственные соревнования в нашей стране, вошедшие в итоговый документ WMSC – это летний ралли-рейд «Шелковый Путь».

Календарь Кубка мира по внедорожным рейдам включает семь этапов, в том числе гонку в Казахстане.

Этап Дата Страна Гонка
1. 8-13 апреля Portugal Португалия Ралли Португалия
2. 12-17 мая Spain Испания Ралли Андалусия
3. 7-13 июня Kazakhstan Казахстан Ралли Казахстан
4. 1-11 июля Russian Federation Россия «Шелковый путь»
5. 7-13 октября Morocco Марокко Ралли Марокко
6. 6-12 ноября United Arab Emirates ОАЭ «Вызов пустыни»
7. 28 ноября – 3 декабря Saudi Arabia Саудовская Аравия Ралли Хаиль

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Об этой статье

Серия Ралли-рейды , Формула 1 , Формула E , Ралли-Кросс , WEC , WRC , WTCR
Автор Александр Кабановский

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