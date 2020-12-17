Формула 1

Чемпионат мира по ралли (WRC)

Теперь очки за бонусный СУ будут получать не только гонщики, но и производители. В зачет пойдут два лучших результата экипажей каждой марки.

Также, учитывая успешный опыт, дополнительные очки на бонусном СУ станут разыгрывать в зачетах WRC2 и WRC3.

Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC)

Упрощен формат квалификации. Вместо среднего времени двух гонщиков экипажа будет уситываться результат одного пилота. Квалификация будет разбита на два отрезка по десять минут – первый для Гиперкаров и LMP2, второй для двух категорий GT. В GTE Am участвовать в квалификации сможет только пилот с «бронзовым» статусом.

В LMP2 сохраняются старые правила формирования экипажей, но будет введен отдельный зачет для тех из них, где есть «бронзовый» гонщик.

Формат «24 часов Ле-Мана» скорректирован – вместо двух недель соревнования (включая тесты и административные проверки) займут в общей сложности десять дней. Проверки состоятся в пятницу и субботу за неделю до гонки, тесты – в воскресенье.

Точный формат тренировочных и квалификационных сессий будет определен позже.

Чемпионат мира по ралли-кроссу (WRX)

Утвержден календарь из десяти этапов, но место проведения двух из них пока не определено окончательно.

Этап Дата Страна Место/трасса 1. 22-23 мая Бельгия «Спа-Франкоршам» 2. 12-13 июня Норвегия Хелль 3. 19-20 июня Финляндия Коувола 4. 3-4 июля Швеция Нёльес 5. 24-25 июля Испания Барселона 6. 31 июля – 1 августа Германия «Нюрбургринг» 7. 21-22 августа ? Европа 8. 4-5 сентября Франция Лоэак 9. 15-16 октября ? Ближний Восток / Азия 10. 27-18 ноября ЮАР Килларни

Сохраняется вероятность, что августовскую гонку примет новый автодром «Игора» в Ленинградской области.

Формула Е

Окончательно отменены запланированные первоначально этапы в Мехико и китайской Санье. Точно подтверждены сдвоенные гонки в Сантьяго (16-17 января) и Эр-Диръие (26-27 февраля).

В дальнейшем календарь будет формироваться, исходя из эпидемической ситуации.

WTCR

Утвержден новый формат уик-энда с двумя тренировками, одной квалификацией и двумя гонками. Первой пятерке по итогам первого и третьего сегментов квалификации будут начисляться бонусные очки.

Утвержден календарь из восьми этапов.

Этап Дата Страна Место/трасса 1. 15-16 мая Венгрия «Хунгароринг» 2. 22-23 мая Словакия «Словакия-Ринг» 3. 4-5 июня Германия «Нордшляйфе» 4. 26-27 июня Португалия Вилья-Реал 5. 10-11 июля Испания Арагон 6. 9-10 октября Респ. Корея «Инье Спидиум» 7. 6-7 ноября Китай ? 8. 20-21 ноября Макао Макао

Внедорожные гонки

Российская баха «Северный лес» впервые за много лет не станет открывающим этапом Кубка Европы (прежде – Кубка FIA). Не считая Гран При Формулы 1, единственные соревнования в нашей стране, вошедшие в итоговый документ WMSC – это летний ралли-рейд «Шелковый Путь».

Календарь Кубка мира по внедорожным рейдам включает семь этапов, в том числе гонку в Казахстане.

Этап Дата Страна Гонка 1. 8-13 апреля Португалия Ралли Португалия 2. 12-17 мая Испания Ралли Андалусия 3. 7-13 июня Казахстан Ралли Казахстан 4. 1-11 июля Россия «Шелковый путь» 5. 7-13 октября Марокко Ралли Марокко 6. 6-12 ноября ОАЭ «Вызов пустыни» 7. 28 ноября – 3 декабря Саудовская Аравия Ралли Хаиль

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В 2021 году состоятся четыре заседания Всемирного совета FIA. Ближайшее пройдет 5 марта в Женеве.