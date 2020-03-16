Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)
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16 мар. 2020 г., 04:15
Мы собрали воедино наиболее актуальные сведения о том, когда стоит ждать ближайших этапов ведущих авто- и мотоспортивных серий. Учитываются только официальные данные, таблица регулярно обновляется свежей информацией. Гонки в графике расположены по хронологии
|Чемпионат
|Дата и место ближайшей гонки
|Примечание
|NASCAR
|29 марта, Техас
|мартовские гонки в Атланте и Хоумстеде отменены
|Супербайк
|18 апреля, Ассен
|Суперформула
|19 апреля, «Фудзи»
|В Суперформуле отложили первую гонку сезона
|WEC
|25 апреля, Спа
|Хроники Covid-19: отменен этап WEC в Себринге
|DTM
|25 апреля, Золдер
|чемпионат пока не сообщал об отмене гонок
|Формула 1
|3 мая, Зандфорт
|+Ф2 +Ф3; видимо, не ранее 7 июня в Баку
|MotoGP
|3 мая, Херес
|Сезон MotoGP начнется в мае
|Ралли-кросс
|
3 мая, Монталегре
|апрельский этап в Барселоне отложен
|World GT
|3 мая, «Брэндс-Хэтч»
|Отменили итальянский этап GT World Challenge
|IndyCar
|9 мая, Индианаполис
|Отменены сразу четыре этапа IndyCar
|Формула Renault
|9 мая, Сильверстоун
|чемпионат пока не сообщал об отмене гонок
|WRC
|21 мая, Португалия
|Ралли Аргентина отложили. Да, причина та же
|WTCR
|23 мая, «Нюрбургринг»
|Этап WTCR на «Хунгароринге» не состоится
|Ралли-рейды
|24 мая, Казахстан
|мартовский этап в Абу-Даби отложен
|W Series
|30 мая. «Игора»
|чемпионат пока не сообщал об отмене гонок
|Формула Е
|21 июня, Берлин
|Сезон Формулы Е остановлен на два месяца
|ELMS
|19 июля, Ле-Кастелле
|весенние этапы в Барселоне и Монце отложены
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Мнение: трус не садится за руль. Формуле 1 нельзя было отменять Гран При Австралии
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-рейды , DTM , Европейский Ле-Ман , Формула 1 , Формула E , Формула 2 , Формула 3 , IndyCar , NASCAR Cup , Ралли-Кросс , WEC , WRC , WTCR
Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)
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