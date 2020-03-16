Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
86 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
100 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
107 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
121 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
135 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
163 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
170 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
184 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
191 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
205 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
219 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
226 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
240 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
254 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Самое интересное

Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)

Поделились
Комментарии
Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)
16 мар. 2020 г., 04:15

Мы собрали воедино наиболее актуальные сведения о том, когда стоит ждать ближайших этапов ведущих авто- и мотоспортивных серий. Учитываются только официальные данные, таблица регулярно обновляется свежей информацией. Гонки в графике расположены по хронологии

Чемпионат Дата и место ближайшей гонки Примечание
NASCAR United States 29 марта, Техас мартовские гонки в Атланте и Хоумстеде отменены
Супербайк Netherlands 18 апреля, Ассен
Катар потерял гонку Супербайка
Суперформула Japan 19 апреля, «Фудзи»  В Суперформуле отложили первую гонку сезона
WEC Belgium 25 апреля, Спа  Хроники Covid-19: отменен этап WEC в Себринге
DTM Belgium 25 апреля, Золдер чемпионат пока не сообщал об отмене гонок
Формула 1 Netherlands 3 мая, Зандфорт +Ф2 +Ф3; видимо, не ранее 7 июня в Баку
MotoGP Spain 3 мая, Херес Сезон MotoGP начнется в мае
Ралли-кросс

Portugal 3 мая, Монталегре

 апрельский этап в Барселоне отложен
World GT United Kingdom 3 мая, «Брэндс-Хэтч» Отменили итальянский этап GT World Challenge
IndyCar United States 9 мая, Индианаполис Отменены сразу четыре этапа IndyCar
Формула Renault United Kingdom 9 мая, Сильверстоун чемпионат пока не сообщал об отмене гонок
WRC Portugal 21 мая, Португалия Ралли Аргентина отложили. Да, причина та же
WTCR Germany 23 мая, «Нюрбургринг» Этап WTCR на «Хунгароринге» не состоится
Ралли-рейды Kazakhstan 24 мая, Казахстан мартовский этап в Абу-Даби отложен
W Series Russian Federation 30 мая. «Игора»  чемпионат пока не сообщал об отмене гонок
Формула Е Germany 21 июня, Берлин Сезон Формулы Е остановлен на два месяца
ELMS France 19 июля, Ле-Кастелле весенние этапы в Барселоне и Монце отложены

Читайте также:

Следующая новость
Мнение: трус не садится за руль. Формуле 1 нельзя было отменять Гран При Австралии

Предыдущая новость

Мнение: трус не садится за руль. Формуле 1 нельзя было отменять Гран При Австралии
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Ралли-рейды , DTM , Европейский Ле-Ман , Формула 1 , Формула E , Формула 2 , Формула 3 , IndyCar , NASCAR Cup , Ралли-Кросс , WEC , WRC , WTCR

База данных

ГП Нидерландов

ГП Нидерландов

30 апр. - 3 мая
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: трус не садится за руль. Формуле 1 нельзя было отменять Гран При Австралии

2
Формула 1

1800 шин для отмененного Гран При Австралии сожгут на цементном заводе в Оксфорде

3
Формула 1

«Это итальянцы». Экклстоун объяснил, почему Хэмилтону нельзя идти в Ferrari

4
Формула 1

«Помню, как повернул руль и полетел в забор». Феттель о себе, коронавирусе и Мельбурне-2008

5
Формула 1

«Формула 1 – не центр вселенной». Феттель об отмене Гран При Австралии

Последние видео

Тишина рождает бурю 00:52
Формула 1

Тишина рождает бурю

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках 02:13
Формула 1

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках

Что отмена Гран При Австралии значит для Формулы 1? 14:00
Формула 1

Что отмена Гран При Австралии значит для Формулы 1?

Как изменился носовой обтекатель Red Bull в сезоне-2020 01:29
Формула 1

Как изменился носовой обтекатель Red Bull в сезоне-2020

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1 01:09
Формула 1

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1

Самое важное:

Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)
F1

Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)

Мнение: трус не садится за руль. Формуле 1 нельзя было отменять Гран При Австралии
F1

Мнение: трус не садится за руль. Формуле 1 нельзя было отменять Гран При Австралии

«Помню, как повернул руль и полетел в забор». Феттель о себе, коронавирусе и Мельбурне-2008
F1

«Помню, как повернул руль и полетел в забор». Феттель о себе, коронавирусе и Мельбурне-2008

Где начнется сезон Формулы 1? В Канаде выразили готовность принять Гран При в июне
F1

Где начнется сезон Формулы 1? В Канаде выразили готовность принять Гран При в июне

«Это итальянцы». Экклстоун объяснил, почему Хэмилтону нельзя идти в Ferrari
F1

«Это итальянцы». Экклстоун объяснил, почему Хэмилтону нельзя идти в Ferrari

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.