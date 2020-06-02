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Формула 1 / Новость

Календарь Формулы 1 на 2020 год опубликовали официально

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Календарь Формулы 1 на 2020 год опубликовали официально
Автор:
, шеф-редактор
2 июн. 2020 г., 09:19

Чемпионат мира начнет сезон с восьми гонок в Европе. Первый этап пройдет в Австрии 5 июля

Формула 1 представила расписание чемпионата на июль-август 2020 года. Руководство гоночной серии официально подтвердило, что первый этап нового сезона состоится в Австрии 5 июля. Впервые в истории на одной и той же трассе пройдут сразу два зачетных Гран При в рамках одного сезона. Вторая гонка также состоится в Австрии на автодроме «Ред Булл Ринг» 12 июля.

Чтобы отличить первый этап в Шпильберге от второго, владельцы Ф1 из Liberty Media присвоили этим гонкам разные названия. Первый этап будет называться Rolex Гран При Австрии, второй получил имя Pirelli Гран При Штирии. Штирией называется регион Австрии, где находится автодром.

Таким же способом дифференцировали гонки на Сильверстоуне. Первый этап на этой трассе намечен на 2 августа, он будет называться Pirelli Гран При Великобритании. Вторая гонка запланирована 9 августа, ее официальным названием станет «Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1».

Официальный календарь Формулы 1 на сезон-2020

  Дата Место проведения гонки
1. 5 июля Austria Rolex Гран При Австрии
2. 12 июля Austria Pirelli Гран При Штирии
3. 26 июля Hungary Aramco Гран При Венгрии
4.  2 августа United Kingdom Pirelli Гран При Великобитания
5.  9 августа United Kingdom Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
6. 16 августа Spain Aramco Гран При Испании
7. 30 августа Belgium Rolex Гран При Бельгии
8.  6 сентября Italy Heineken Гран При Италии

Все перечисленные гонки пройдут с пустыми трибунами. Сразу два этапа получили название в честь нового спонсора Формулы 1, саудовского нефтяного гиганта Aramco. Этот бренд включили в наименование Гран При Венгрии (26 июля) и Гран При Испании (16 августа).

На данный момент Формула 1 ограничилась восемью этапами. В пресс-релизе чемпионат сообщил, что намерен провести еще от семи до десяти гонок и завершить сезон в декабре. Если Liberty Media сможет осуществить эти планы, чемпионат-2020 будет состоять из 15-18 Гран При. Когда и на каких трассах пройдет вторая часть сезона, пока не объявлено.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Red Bull Ринг
Автор Антон Погорельский

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