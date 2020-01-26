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Формула 1 / Новость

Кальдерон нацелилась остаться в Alfa Romeo

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Кальдерон нацелилась остаться в Alfa Romeo
Автор:
26 янв. 2020 г., 14:51

Колумбийская гонщица намерена продолжить работу с командой Alfa Romeo в сезоне 2020 года.

После нескольких лет в GP3 Татьяна Кальдерон перешла в Формулу 2 и с командой Arden заняла по итогам 2019 года только 21-е место, не набрав ни одного очка. В последние годы она тесно сотрудничает с Sauber, а в прошлом году подписала с командой, которая сменила название на Alfa Romeo, контракт тест-пилота.

Сейчас Кальдерон находится в Соединенных Штатах, где проводит «24 часа Дайтоны» в женском экипаже команды GEAR Racing на Lamborghini. Она рассказала журналистам, что ожидает продолжения работы с Alfa Romeo.

«Я очень рада гоняться в Дайтоне, это моя первая 24-часовая гонка, я выступаю с тремя женщинами-пилотами, они очень опытные, – сказала Кальдерон Gazzetta dello Sport. – В этом году я поеду в Японию выступать в Суперформуле, а также продолжу работать с командой Alfa Romeo в Формуле 1.

Ожидаю, что контракт с ними будет продлен в течение нескольких недель, и я горжусь, что наше сотрудничество продолжается. У меня прекрасные коллеги. Например, Антонио Джовинацци – очень умный парень. А Кими Райкконен – профессионал высшего класса».

Экипаж Кальдерон потерял 30 кругов из-за проблем в топливной системе, но продолжает борьбу в «24 часах Дайтоны».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Татьяна Кальдерон
Команды Alfa Romeo
Автор Денис Буденков

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