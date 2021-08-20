Какой выигрыш дает одна продувка в трубе? Бинотто рассказал

В нынешнем сезоне ради экономии средств был сокращено объем использования командами Ф1 аэродинамических труб, где продувают уменьшенные модели машин в 60% от нормальной величины.

До 2020-го разрешено было проводить по ходу сезона 65 продувок, теперь их количество сократилось до 40. Однако это лишь базовая величина – к ней дополнительно применяется коэффициент, основанный на результате команды в предыдущем сезоне.

Для чемпионов из Mercedes он составляет 90%, тогда как для занявшей шестое место Ferrari – уже 102,5%.

Недавно главу Скудерии Маттиа Бинотто спросили, какую пользу команде принесла эта прибавка. Стоит отметить, что 40*102,5% = 41 – то есть у Ferrari на самом деле появилась ровно одна дополнительная продувка.

Итальянец объяснил, какое влияние она оказывает.

«Действительно, наша позиция по итогам прошлого чемпионата позволила чуть больше работать в аэродинамической трубе, – сказал Бинотто. – Мы ведем отсчет в сессиях – и у нас есть одна такая лишняя сессия за сезон.

Обычно сессия – это в общей сложности неделя работы (включая разработку проекта, изготовление элемента и собственно продувку – прим.ред.).

Как правило, за неделю мы продвигаемся вперед на величину меньше 0,1 секунды. Так что у нас действительно появилось дополнительное преимущество, но это менее одной десятой на круге».

Он добавил: «Это все равно играет роль, и мы довольны тем, что получили такую возможность. Разумеется, результаты прошлого года нас не устроили, но так от них есть хоть какая-то польза.

В то же время нам не кажется, что это правило серьезно скажется на расстановке сил в чемпионате».

Сейчас Скудерия идет третьей в общем зачете Ф1, имея поровну очков с McLaren. Последнюю победу команде принес Себастьян Феттель на Гран При Сингапура 2019 года.