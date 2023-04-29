«Какой в этом смысл?». Ферстаппена не устроили извинения Расселла
Голландец обрушился с критикой на соперника даже после того, как обогнал того на трассе
Лидер сезона Ф1 Макс Ферстаппенначинал спринтерскую гонку в Баку с третьей позиции, но уже на разгоне к первому повороту с ним смог поравняться по внутреннему радиусу Джордж Расселл.
Так как три первых поворота трассы на берегу Каспия левые, это дало пилоту Mercedes преимущество. Однако Ферстаппен не заходил уступать, что привело к контакту между машинами во втором повороте, а в третьем Макс вынужден был отвернуть в сторону и задел барьер – это позволило Джорджу выйти вперед.
Этот эпизод очень не понравился лидеру Red Bull. Он сказал по радио: «Я не понимаю, как получилось, что он повредил мою машину и остался впереди. Это просто нелепо».
Судьи не увидели в этой ситуации никаких нарушений, а чуть позже на рестарте Максу удалось вернуть третье место. «Молодец, ты сделал это чисто», – сказал ему инженер.
Уже после финиша Расселл подошел к Ферстаппену с извинениями. На кадрах трансляции было слышно, как голландец назвал соперника «долбо**ом».
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
На вопрос телеинтервью о том, считает ли он теперь вопрос закрытым, Ферстаппен сказал: «Вовсе нет. Я просто не понимаю, зачем так сильно рисковать на первом круге. Его понесло прямо в мой понтон, он пробил там большую дыру.
У всех в тот момент были холодные шины, было проще простого заблокировать их.
И потом, это просто прекрасное объяснение: "Парень, я заблокировал колеса. Хочешь, сам глянь запись с моей камеры". Какой в этом смысл?
Хорошо, я финишировал третьим, заработал очки. Что случилось – то случилось. Но дыра в понтоне никуда не делась. И ничего хорошего в этом нет.
Ладно, проехали – будем готовиться к воскресной гонке».
В спринте Ферстаппен проиграл два очка своему партнеру по Red Bull Серхио Пересу. Теперь между гонщиками осталось 13 баллов. В главной гонке Макс стартует вторым, а Серхио – третьим.
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