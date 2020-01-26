Какой ты в инстаграме и тиндере: гонщики Ф1 подхватили флешмоб
Главный мем этой недели не обошел стороной и гонщиков.
На этой неделе с подачи американской певицы Долли Партон начал набирать популярность мем, где пользователи делают коллаж из четырех фотографий, каждая из которых отражала бы в соцсетях образ человека.
По задумке мема, фото для LinkedIn – для работы и налаживания деловых контактов (сайт в России заблокирован). Фото в фейсбуке должно отражать образ семьянина, для инстаграма нужен какой-нибудь стильный кадр, а фото в Тиндере должно быть максимально сексуальным.
Идея понравилась как многим знаменитостям, так и гонщикам. Такой коллаж опубликовал шестикратный чемпион Ф1 Льюис Хэмилтон:
Большой любителей соцсетей Ландо Норрис вряд ли бы смог пропустить флешмоб:
Его напарник по McLaren Карлос Сайнс выложил гифку:
Экс-пилот Ф1 Гидо вен дер Гарде использовал фото Нико Хюлькенберга для своего образа в Тиндере. Немец шутку оценил.
Формула 1 в соцсетях опубликовала мем с Кими Райкконеном, где использована одна и та же фотография. Жена финна Минтту в комментариях к посту в инстаграме выступила с замечанием: «У него нет Тиндера».
Американец Джордан Тейлор, известный своими шутками и пародиями на Льюиса Хэмилтона, тоже поучаствовал:
Некоторые пользователи соцсетей сделали свои версии мема:
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кими Райкконен В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин , Гидо ван дер Гарде , Нико Хюлькенберг В Магазин , Карлос Сайнс В Магазин , Ландо Норрис
|Автор
|Денис Буденков
Какой ты в инстаграме и тиндере: гонщики Ф1 подхватили флешмоб
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