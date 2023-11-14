«Какой-то картингист без прав». Инженер вспомнил первые тесты Макса в Ф1

История Макса Ферстаппена с самого начала была уникальной: в 2013 году юный голландец стал чемпионом мира и Европы по картингу, в конце 2014-го впервые провел пятничные тренировки Гран При, а с 2015-го в возрасте 17 лет начал карьеру в Формуле 1.

Столь головокружительный взлет был бы невозможен без поддержки Red Bull и лично Хельмута Марко – гоночный консультант поверил в Макса и, как показало время, не ошибся. Однако дебюту в Ф1 предшествовали весьма любопытные события, о которых в интервью Motorsport.com поведал Чеви Пухолар. Сейчас испанец работает главным гоночным инженером в Alfa Romeo, а в 2014-м он руководил тестовой бригадой в Toro Rosso (нынешней AlphaTauri).

Именно ему Марко поручил проверить, на что способен 16-летний Ферстаппен за рулем машины Ф1.

«Мы приехали на трассу в Адрию, это на севере Италии в сотне километров от базы в Фаэнце, – рассказал Пухолар. – Мы взяли туда старую машину, еще с мотором Ferrari. И еще с нами был мальчишка, о котором Хельмут твердил с самого лета.

"Этот парень, Макс Ферстаппен, проводит свой первый сезон в формулах. Давайте его проверим", – повторял он. Когда я впервые услышал об этом, то подумал: "Что, картингиста за руль Ф1? Хельмут, ты не горячишься?". Но нет, нам действительно предстояло провести тесты с 16-летним пацаном, у которого даже не было водительских прав».

Но едва голландец выехал на трассу, как всем присутствующим стало ясно, что дело вовсе не в возрасте.

«В Адрии маленькая трасса, чуть больше трех километров, – продолжил Пухолар. – Постоянные разгоны и торможения. Вдобавок, после ночного дождя асфальт оставался немного сырым. Но он выехал из гаража и сразу помчался на полную. Бог ты мой, изо всех сил.

Помню, [глава Toro Rosso] Франц Тост махал ему руками с пит-лейна, когда Макс проносился по стартовой прямой: "Тише, спокойнее!". Всем тотчас стало понятно, что этот паренек кое-что умеет».

Инженер продолжил: «Стало понятно, что мальчишку надо везти на нормальную трассу для серьезных тестов. Я тогда предложил Хельмуту: "Если мы хотим быть полностью уверены, его надо посадить за руль на "Сузуке". Лучше места просто не найти. Быстрая, с переходящими друг в друга поворотами. Так нужна настоящая смелость"».

Марко поддержал эту идею, но чтобы подготовить 16-летнего гонщика к первой в жизни пятничной тренировке Гран При, команде пришлось всерьез потрудиться.

«Мы потратили на это много часов, – рассказал Чеви Пухолар. – Ведь всего год назад парень еще гонялся в картинге. Пришлось объяснять ему все с самых азов: я рассказывал, из чего состоит уик-энд, как строятся сессии. Всё, начиная с самого первого выезда на трассу – что он должен делать и чего мы от него ждем.

Макс просто сидел и слушал, ничего не говоря. Помню, как я поймал себя на мысли: "Он вообще запоминает, что я говорю?". Мне довелось работать с молодыми пилотами, некоторые из них уверяют, что все поняли, а в действительности пропускают самое важное мимо ушей.

Но на "Сузуке" мне не пришлось ни о чем напоминать ему. Он просто сделал все в точности так, как было нужно. После нескольких серий кругов ни у кого в команде не осталось вопросов. Умения, скорость, нацеленность и понимание вопроса – все было при нем. Мы просто поняли, что хотим видеть этого парня в своей машине на будущий год.

Правда, к тому времени Хельмут Марко и так уже подписал с ним контракт на выступления в 2015-м».

После прецедента с Ферстаппеном FIA установила жесткие критерии дебюта в Ф1 для молодых гонщиков. Теперь те должны минимум два года провести в юниорских сериях, достичь 18-летия и заработать 40 баллов Суперлицензии, чтобы получить право выступать в чемпионате мира.