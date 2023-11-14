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«Какой-то картингист без прав». Инженер вспомнил первые тесты Макса в Ф1

Бывший сотрудник Toro Rosso Чеви Пухолар рассказал, как трехкратный чемпион мира проехал свои первые круги на технике Больших Призов, когда ему было всего 16 лет

Гейс Левенинк
Автор Гейс Левенинк
Соавтор Олег Карпов
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Макс Ферстаппен. Тесты Макса Ферстаппена в Toro Rosso, Тесты.

История Макса Ферстаппена с самого начала была уникальной: в 2013 году юный голландец стал чемпионом мира и Европы по картингу, в конце 2014-го впервые провел пятничные тренировки Гран При, а с 2015-го в возрасте 17 лет начал карьеру в Формуле 1. 

Столь головокружительный взлет был бы невозможен без поддержки Red Bull и лично Хельмута Марко – гоночный консультант поверил в Макса и, как показало время, не ошибся. Однако дебюту в Ф1 предшествовали весьма любопытные события, о которых в интервью Motorsport.com поведал Чеви Пухолар. Сейчас испанец работает главным гоночным инженером в Alfa Romeo, а в 2014-м он руководил тестовой бригадой в Toro Rosso (нынешней AlphaTauri).

Именно ему Марко поручил проверить, на что способен 16-летний Ферстаппен за рулем машины Ф1. 

«Мы приехали на трассу в Адрию, это на севере Италии в сотне километров от базы в Фаэнце, – рассказал Пухолар. – Мы взяли туда старую машину, еще с мотором Ferrari. И еще с нами был мальчишка, о котором Хельмут твердил с самого лета.  

"Этот парень, Макс Ферстаппен, проводит свой первый сезон в формулах. Давайте его проверим", – повторял он. Когда я впервые услышал об этом, то подумал: "Что, картингиста за руль Ф1? Хельмут, ты не горячишься?". Но нет, нам действительно предстояло провести тесты с 16-летним пацаном, у которого даже не было водительских прав».

Но едва голландец выехал на трассу, как всем присутствующим стало ясно, что дело вовсе не в возрасте. 

«В Адрии маленькая трасса, чуть больше трех километров, – продолжил Пухолар. – Постоянные разгоны и торможения. Вдобавок, после ночного дождя асфальт оставался немного сырым. Но он выехал из гаража и сразу помчался на полную. Бог ты мой, изо всех сил. 

Помню, [глава Toro Rosso] Франц Тост махал ему руками с пит-лейна, когда Макс проносился по стартовой прямой: "Тише, спокойнее!". Всем тотчас стало понятно, что этот паренек кое-что умеет». 

Инженер продолжил: «Стало понятно, что мальчишку надо везти на нормальную трассу для серьезных тестов. Я тогда предложил Хельмуту: "Если мы хотим быть полностью уверены, его надо посадить за руль на "Сузуке". Лучше места просто не найти. Быстрая, с переходящими друг в друга поворотами. Так нужна настоящая смелость"». 

Марко поддержал эту идею, но чтобы подготовить 16-летнего гонщика к первой в жизни пятничной тренировке Гран При, команде пришлось всерьез потрудиться. 

«Мы потратили на это много часов, – рассказал Чеви Пухолар. – Ведь всего год назад парень еще гонялся в картинге. Пришлось объяснять ему все с самых азов: я рассказывал, из чего состоит уик-энд, как строятся сессии. Всё, начиная с самого первого выезда на трассу – что он должен делать и чего мы от него ждем. 

Макс просто сидел и слушал, ничего не говоря. Помню, как я поймал себя на мысли: "Он вообще запоминает, что я говорю?". Мне довелось работать с молодыми пилотами, некоторые из них уверяют, что все поняли, а в действительности пропускают самое важное мимо ушей. 

Но на "Сузуке" мне не пришлось ни о чем напоминать ему. Он просто сделал все в точности так, как было нужно. После нескольких серий кругов ни у кого в команде не осталось вопросов. Умения, скорость, нацеленность и понимание вопроса – все было при нем. Мы просто поняли, что хотим видеть этого парня в своей машине на будущий год. 

Правда, к тому времени Хельмут Марко и так уже подписал с ним контракт на выступления в 2015-м».

После прецедента с Ферстаппеном FIA установила жесткие критерии дебюта в Ф1 для молодых гонщиков. Теперь те должны минимум два года провести в юниорских сериях, достичь 18-летия и заработать 40 баллов Суперлицензии, чтобы получить право выступать в чемпионате мира. 

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