Какой титул круче: в Ф1 или в ралли? Отвечает Райкконен
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4 янв. 2020 г., 12:08
40-летний гонщик собрался вернуться в WRC после завершения карьеры в Формуле 1.
Чемпион Формулы 1 2007 года Кими Райкконен является самым старым пилотом в серии: в октябре прошлого года ему исполнилось 40 лет. И хотя в этом сезоне Райкконен продолжит выступление за Alfa Romeo, очевидно, что в ближайшее время он уйдет из чемпионата.
При этом Райкконен намерен вернуться в ралли и даже мечтает выиграть там титул.
«Для меня это стало бы более ценным достижением, нежели моя победа в Формуле 1 в 2007 году, – цитирует Райкконена корпоративный журнал компании Red Bull. – Такого еще никому не удавалось добиться. Оттого это даже интереснее».
Райкконен выступал в WRC в 2010 и 2011 годах, во время своего перерыва в карьере в Ф1. Он завершил оба года на десятой позиции, а лучшим финишем финна стало пятое место.
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|Серия
|Формула 1 , WRC
|Пилоты
|Кими Райкконен В Магазин
Какой титул круче: в Ф1 или в ралли? Отвечает Райкконен
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