Какой титул круче: в Ф1 или в ралли? Отвечает Райкконен

Чемпион Формулы 1 2007 года Кими Райкконен является самым старым пилотом в серии: в октябре прошлого года ему исполнилось 40 лет. И хотя в этом сезоне Райкконен продолжит выступление за Alfa Romeo, очевидно, что в ближайшее время он уйдет из чемпионата.

При этом Райкконен намерен вернуться в ралли и даже мечтает выиграть там титул.

«Для меня это стало бы более ценным достижением, нежели моя победа в Формуле 1 в 2007 году, – цитирует Райкконена корпоративный журнал компании Red Bull. – Такого еще никому не удавалось добиться. Оттого это даже интереснее».

Райкконен выступал в WRC в 2010 и 2011 годах, во время своего перерыва в карьере в Ф1. Он завершил оба года на десятой позиции, а лучшим финишем финна стало пятое место.



