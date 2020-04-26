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Какой будет самая быстрая городская трасса Формулы 1 в мире

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Какой будет самая быстрая городская трасса Формулы 1 в мире
Автор:
26 апр. 2020 г., 02:00

В ближайшее время в календаре Формулы 1 может появиться Гран При Дании. Уличную трассу проложат в центре Копенгагена, а в конфигурацию включат сразу три моста. Энтони Роулинсон узнал, насколько зрелищным и скоростным получится новый автодром

Эта статья была впервые опубликована в журнале F1 Racing, ныне известном как GP Racing, в 2018 году. Перевод этого материала никогда прежде не выходил на русском языке.

Копенгаген – возможно, самый несочетаемый с гонками город в мире. Здесь огромное количество парков и скверов, почти у каждого жителя есть велосипед, а горожане регулярно ходят пешком. К автомобилям с двигателем внутреннего сгорания здесь относятся как к досадному пережитку прошлого.

Бензиновые машины неприятно пахнут, занимают много места на дорогах и вообще мешают жить нормальным горожанам. Датчане передвигаются на электротакси и общественном транспорте. Какие тут могут быть автогонки?

И все же, новые владельцы Формулы 1 из Liberty Media твердо намерены привезти чемпионат мира в Копенгаген. Столица Дании фигурировала в первом же списке городов, куда Чейз Кэри и Шон Братчес хотят отправить гоночные машины для проведения уличного Гран При. Вместо того, чтобы реагировать на поступающие заявки, новые боссы чемпионата мира решили сами обращаться к потенциальным организаторам с предложением устроить новый Гран При. И Копенгаген ответил на приглашение.

Пересечение моста Лангебро с набережной Кристианс Брюгге в центре Копенгагена
Пересечение моста Лангебро с набережной Кристианс Брюгге в центре Копенгагена

Фото: Петер Нюгор

Движущей силой датского проекта стал Хельге Саннер, бывший министр местного правительства. В семидесятых годах прошлого века Саннер с успехом провел в Копенгагене шестидневную велогонку. Теперь Хельге замахнулся на Формулу 1.

Набережная Кристианс Брюгге станет частью городской трассы Формулы 1 в Копенгагене
Набережная Кристианс Брюгге станет частью городской трассы Формулы 1 в Копенгагене

Фото: Петер Нюгор

«У Дании очень выгодное географическое положение, – считает Саннер. – К нам просто добраться не только из Скандинавии, но и из Северной Германии, Польши, Нидерландов и Великобритании. Мы можем рассчитывать на болельщиков из всех этих стран. Копенгаген и без Формулы 1 привлекает туристов со всей Европы, а с собственным Гран При город станет еще более притягательным».

Копенгаген действительно занимает первые места во множестве рейтингов – от экологичности и количества зелени на квадратрный метр до удобства горожан и производства чистой энергии. Если говорить о достопримечательностях, то здесь есть живописная гавань Нюхавн с деревянными набережными и старыми шхунами, величественный дворец Кристиансборг и, конечно, Вольный город Христиания – пожалуй, самая известная самоуправляемая хиппи-коммуна, жители которой осуществили мечту о свободной жизни без государства, насилия и искусственных ограничений. Будущая трасса Формулы 1 пройдет совсем рядом.

Вид с моста Книппельсбро
Вид с моста Книппельсбро

Фото: Петер Нюгор

Переговоры о проведении уличного Гран При Дании начались летом 2017 года, тогда же в прессу попала схема будущей трассы. Автодром проложили в самом центре города. С учетом того, что Копенгаген построен на островах, трасса не могла обойтись без мостов. В конфигурации оказалось сразу три переправы через заливы и каналы, причем один из мостов под названием Книппельсбро заодно стал быстрейшей точкой автодрома. В этом месте гонщики превзойдут барьер в 300 км/ч.

Участок набережной канала Стасгравен в центре Копенгагена.
Участок набережной канала Стасгравен в центре Копенгагена.

Фото: Петер Нюгор

Как водится, трассу спроектировал Герман Тильке. Впрочем, местная специфика заметна сразу: консультантом Тильке выступил бывший гонщик Формулы 1 Ян Магнуссен. Будучи местным жителем и профессиональным пилотом, Ян не мог не включить в конфигурацию скоростные отрезки с быстрыми и сложными поворотами, а также несколько фирменных набережных, за которые туристы так любят Копенгаген.

«Моя родина и Формула 1 всегда были для меня двумя разными вселенными, – признается сын Яна и действующий гонщик Ф1 Кевин Магнуссен. – Я всегда уезжал из дома, чтобы принять участие в гонке – а теперь Формула 1 готова сама приехать ко мне домой. Есть в этом что-то сюрреалистическое». 

Дворец Кристиансборг
Дворец Кристиансборг

Фото: Петер Нюгор

Паддок будущего Гран При Дании расположен на площади Борген перед Кристиансборгом –знаменитым дворцом, где сейчас заседает датский парламент. Время от времени отдельные участки этой площади используются в качестве стойла для королевских лошадей: конницу выводят на церемонии с участием датских монархов. В дни Гран При площадь отдадут Формуле 1, а медиа-центр оборудуют прямо внутри Кристиансборга.

Датская Королевская библиотека, мимо которой будет проходить трасса Формулы 1 в Копенгагене. Библиотечное здание, также известное как «Черный алмаз», находится на набережной Кристианс Брюгге
Датская Королевская библиотека, мимо которой будет проходить трасса Формулы 1 в Копенгагене. Библиотечное здание, также известное как «Черный алмаз», находится на набережной Кристианс Брюгге

Фото: Петер Нюгор

По ходу движения автомобили Ф1 проедут мимо двух символов старого и нового Копенгагена. На одном и том же круге пилотам встретится фондовая биржа «Бёрсен», построенная во времена расцвета датской торговли в XVII веке, и ультрасовременная Королевская библиотека, благодаря своей необычной форме получившая прозвище «Черный алмаз». Это все равно что городская трасса в Лондоне с поворотами у Вестминстерского аббатства и небоскреба «Осколок». Или уличная гонка в Москве с паддоком на Красной площади и шпилькой в «Москва-Сити».

В плане сочетания старого и нового будущая трасса в Копенгагене больше всего напоминает Уличный автодром Баку. Трасса проложена в историческом центре датской столицы и на протяжении 5,8 км ведет гонщиков по самым живописным точкам города. У этого автодрома есть две очень длинные прямые, связанные между собой широким 90-градусным поворотом, и две медленные техничные секции на другом берегу Копенгагенской гавани. Направление движения – против часовой стрелки.

Мост Лангебро в центре Копенгагена. Вид с острова Зеландия в направлении движения будущей трассы Формулы 1
Мост Лангебро в центре Копенгагена. Вид с острова Зеландия в направлении движения будущей трассы Формулы 1

Фото: Петер Нюгор

«Трасса будет невероятно быстрой, – убежден Кевин Магнуссен. – Я вообще не представляю, как здесь проедет Формула 1. Это же улицы моего города! Хотя, наверное, я не узнаю их во время Гран При: для приезда Формулы 1 там должны будут смонтировать заграждения, поребрики, а где-то, возможно, и положить новый асфальт».

Улица Торвегаде станет одним из самых длинных прямых участков на городской трассе в Копенгагене
Улица Торвегаде станет одним из самых длинных прямых участков на городской трассе в Копенгагене

Фото: Петер Нюгор

На схеме заметно, что в середине главной прямой гонщиков ждет скоростной левый излом. На вопрос о том, будут ли пилоты сбрасывать там скорость или хотя бы понижать передачу, Магнуссен отвечает: «Ни за что! Все будут ехать здесь на полном газу».

А это значит, что в конце прямой нас ждет одно из самых жестких торможений во всем гоночном календаре. «Тормозное усилие будет колоссальным, – предупреждает датчанин. – На такой трассе будет множество обгонов».

«[Несколько лет назад] никто в Дании не поверил бы, что в центре Копенгагена можно организовать уличный Гран При Формулы 1, – продолжает Магнуссен. – Это даже нельзя назвать мечтой датских болельщиков – до недавнего времени у нас в стране просто не думали о подобной перспективе. Но если это все же случится, то гонка получится чертовски зрелищной».

Схема городской трассы в Копенгагене
Схема городской трассы в Копенгагене

Хельге Саннер признается, что мысль об организации Гран При Дании пришла ему в голову довольно давно, но катализатором для активных действий стал подиум Кевина Магнуссена в дебютной для него гонке Ф1 в марте 2014 года. С тех пор Саннер провел множество переговоров с самыми разными людьми, чтобы заручиться поддержкой для своей идеи. Одним из таких людей стал Бриан Миккельсен, датский министр промышленности.

Участок будущей трассы на улице Хамбросгаде
Участок будущей трассы на улице Хамбросгаде

Фото: Петер Нюгор

«В течение последнего времени мы обсуждаем проведение Гран При с несколькими частными инвесторами, – признается Миккельсен. – Сейчас мы открыто говорим об этом, так как проект начинает выглядеть все более и более реалистичным. Формула 1 выведет известность и привлекательность Копенгагена на новый уровень».

В настоящий момент мы знаем как минимум одного будущего инвестора. Это Ларс Сейер Кристенсен – человек, который спонсировал команду Формулы 1 Lotus через принадлежащий ему Saxo Bank. Та спонсорская сделка подошла к концу, и теперь Сейер Кристенсен ведет переговоры с руководством Формулы 1 от имени датского оргкомитета. В ноябре 2017 года финансист разместил у себя в инстаграме фотографию с председателем совета директоров FOM Чейзом Кэри и директором Ф1 по взаимодействию с организаторами Гран При Хлоей Таргетт-Адамс. В подписи к фото банкир прямо указал, что их встреча связана с будущим Гран При Дании.

Набережная Кристианс Брюгге в центре Копенгагена
Набережная Кристианс Брюгге в центре Копенгагена

Фото: Петер Нюгор

«Я настроен оптимистично, – рассказал Сейер журналу F1 Racing. – Организация Гран При – сложный процесс, но я вижу искреннюю заинтересованность местных жителей в проведении гонки. Наша первая задача на данный момент – обеспечить финансирование. Сейчас нам нужно примерно 70-80 млн евро».

Шпилька у Кристиансборга
Участок трассы у Кристиансборга

Фото: Петер Нюгор

Летом 2017 года Саннер приезжал в лондонскую штаб-квартиру FOM, а затем промоутер датского Гран При посетил Сингапур, чтобы лично почувствовать феномен гонки Формулы 1 на уличной трассе в центре города. Правда, отличия в политическом устройстве Дании и Сингапура не позволят просто скопировать азиатские методы в Скандинавии. Авторитарный режим Сингапура в сочетании со статусом города-государства – совсем не то же самое, что многопартийный парламент Дании. То, что в Азии делается по свистку, может потребовать длительных переговоров со множеством компромиссов в Копенгагене.

«Мы осознаем всю сложность задачи. Но у нас в запасе есть несколько свежих идей», – улыбается Саннер. Основная идея касается позиционирования датского этапа. Гонка в Копенгагене должна стать самым экологичным Гран При во всем чемпионате.

Шпилька у дворца Кристиансборг
Шпилька у дворца Кристиансборг

Фото: Петер Нюгор

Дело в том, что когда Гран При Дании войдет в календарь Формулы 1, в Копенгагене будет вовсю работать новая система метро. Всех участников гонки, включая пилотов и высокопоставленных сотрудников команд, заставят перемещаться по городу исключительно на общественном транспорте – в том самом метро, где ездят обычные горожане.

Эффект усилит перекрытие дорог и мостов в связи с проведением Гран При. Запрет на проезд по трем мостам и оживленным проспектам в центре города снизит нагрузку на улично-дорожную сеть, ликвидирует пробки и сократит выбросы углекислого газа – что благотворно повлияет на окружающую среду.

В результате Формула 1, которую часто обвиняют в нанесении ущерба мировой экологии, внесет свой вклад в освобождение улиц Копенгагена от автомобилей и очищении воздуха от парниковых газов. Зеленые будут довольны. А Формула 1 получит уникальный шанс исправить свою репутацию в глазах самых требовательных зрителей Северной Европы.

Дэвид Култхард за рулем Red Bull едет по Нюхавну
Дэвид Култхард за рулем Red Bull едет по Нюхавну

Фото: Red Bull Content Pool

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Энтони Роулинсон

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
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