Какой будет самая быстрая городская трасса Формулы 1 в мире

Эта статья была впервые опубликована в журнале F1 Racing, ныне известном как GP Racing, в 2018 году. Перевод этого материала никогда прежде не выходил на русском языке.

Копенгаген – возможно, самый несочетаемый с гонками город в мире. Здесь огромное количество парков и скверов, почти у каждого жителя есть велосипед, а горожане регулярно ходят пешком. К автомобилям с двигателем внутреннего сгорания здесь относятся как к досадному пережитку прошлого.

Бензиновые машины неприятно пахнут, занимают много места на дорогах и вообще мешают жить нормальным горожанам. Датчане передвигаются на электротакси и общественном транспорте. Какие тут могут быть автогонки?

И все же, новые владельцы Формулы 1 из Liberty Media твердо намерены привезти чемпионат мира в Копенгаген. Столица Дании фигурировала в первом же списке городов, куда Чейз Кэри и Шон Братчес хотят отправить гоночные машины для проведения уличного Гран При. Вместо того, чтобы реагировать на поступающие заявки, новые боссы чемпионата мира решили сами обращаться к потенциальным организаторам с предложением устроить новый Гран При. И Копенгаген ответил на приглашение.

Пересечение моста Лангебро с набережной Кристианс Брюгге в центре Копенгагена Фото: Петер Нюгор

Движущей силой датского проекта стал Хельге Саннер, бывший министр местного правительства. В семидесятых годах прошлого века Саннер с успехом провел в Копенгагене шестидневную велогонку. Теперь Хельге замахнулся на Формулу 1.

Набережная Кристианс Брюгге станет частью городской трассы Формулы 1 в Копенгагене Фото: Петер Нюгор

«У Дании очень выгодное географическое положение, – считает Саннер. – К нам просто добраться не только из Скандинавии, но и из Северной Германии, Польши, Нидерландов и Великобритании. Мы можем рассчитывать на болельщиков из всех этих стран. Копенгаген и без Формулы 1 привлекает туристов со всей Европы, а с собственным Гран При город станет еще более притягательным».

Копенгаген действительно занимает первые места во множестве рейтингов – от экологичности и количества зелени на квадратрный метр до удобства горожан и производства чистой энергии. Если говорить о достопримечательностях, то здесь есть живописная гавань Нюхавн с деревянными набережными и старыми шхунами, величественный дворец Кристиансборг и, конечно, Вольный город Христиания – пожалуй, самая известная самоуправляемая хиппи-коммуна, жители которой осуществили мечту о свободной жизни без государства, насилия и искусственных ограничений. Будущая трасса Формулы 1 пройдет совсем рядом.

Вид с моста Книппельсбро Фото: Петер Нюгор

Переговоры о проведении уличного Гран При Дании начались летом 2017 года, тогда же в прессу попала схема будущей трассы. Автодром проложили в самом центре города. С учетом того, что Копенгаген построен на островах, трасса не могла обойтись без мостов. В конфигурации оказалось сразу три переправы через заливы и каналы, причем один из мостов под названием Книппельсбро заодно стал быстрейшей точкой автодрома. В этом месте гонщики превзойдут барьер в 300 км/ч.

Участок набережной канала Стасгравен в центре Копенгагена. Фото: Петер Нюгор

Как водится, трассу спроектировал Герман Тильке. Впрочем, местная специфика заметна сразу: консультантом Тильке выступил бывший гонщик Формулы 1 Ян Магнуссен. Будучи местным жителем и профессиональным пилотом, Ян не мог не включить в конфигурацию скоростные отрезки с быстрыми и сложными поворотами, а также несколько фирменных набережных, за которые туристы так любят Копенгаген.

«Моя родина и Формула 1 всегда были для меня двумя разными вселенными, – признается сын Яна и действующий гонщик Ф1 Кевин Магнуссен. – Я всегда уезжал из дома, чтобы принять участие в гонке – а теперь Формула 1 готова сама приехать ко мне домой. Есть в этом что-то сюрреалистическое».

Дворец Кристиансборг Фото: Петер Нюгор

Паддок будущего Гран При Дании расположен на площади Борген перед Кристиансборгом –знаменитым дворцом, где сейчас заседает датский парламент. Время от времени отдельные участки этой площади используются в качестве стойла для королевских лошадей: конницу выводят на церемонии с участием датских монархов. В дни Гран При площадь отдадут Формуле 1, а медиа-центр оборудуют прямо внутри Кристиансборга.

Датская Королевская библиотека, мимо которой будет проходить трасса Формулы 1 в Копенгагене. Библиотечное здание, также известное как «Черный алмаз», находится на набережной Кристианс Брюгге Фото: Петер Нюгор

По ходу движения автомобили Ф1 проедут мимо двух символов старого и нового Копенгагена. На одном и том же круге пилотам встретится фондовая биржа «Бёрсен», построенная во времена расцвета датской торговли в XVII веке, и ультрасовременная Королевская библиотека, благодаря своей необычной форме получившая прозвище «Черный алмаз». Это все равно что городская трасса в Лондоне с поворотами у Вестминстерского аббатства и небоскреба «Осколок». Или уличная гонка в Москве с паддоком на Красной площади и шпилькой в «Москва-Сити».

В плане сочетания старого и нового будущая трасса в Копенгагене больше всего напоминает Уличный автодром Баку. Трасса проложена в историческом центре датской столицы и на протяжении 5,8 км ведет гонщиков по самым живописным точкам города. У этого автодрома есть две очень длинные прямые, связанные между собой широким 90-градусным поворотом, и две медленные техничные секции на другом берегу Копенгагенской гавани. Направление движения – против часовой стрелки.

Мост Лангебро в центре Копенгагена. Вид с острова Зеландия в направлении движения будущей трассы Формулы 1 Фото: Петер Нюгор

«Трасса будет невероятно быстрой, – убежден Кевин Магнуссен. – Я вообще не представляю, как здесь проедет Формула 1. Это же улицы моего города! Хотя, наверное, я не узнаю их во время Гран При: для приезда Формулы 1 там должны будут смонтировать заграждения, поребрики, а где-то, возможно, и положить новый асфальт».

Улица Торвегаде станет одним из самых длинных прямых участков на городской трассе в Копенгагене Фото: Петер Нюгор

На схеме заметно, что в середине главной прямой гонщиков ждет скоростной левый излом. На вопрос о том, будут ли пилоты сбрасывать там скорость или хотя бы понижать передачу, Магнуссен отвечает: «Ни за что! Все будут ехать здесь на полном газу».

А это значит, что в конце прямой нас ждет одно из самых жестких торможений во всем гоночном календаре. «Тормозное усилие будет колоссальным, – предупреждает датчанин. – На такой трассе будет множество обгонов».

«[Несколько лет назад] никто в Дании не поверил бы, что в центре Копенгагена можно организовать уличный Гран При Формулы 1, – продолжает Магнуссен. – Это даже нельзя назвать мечтой датских болельщиков – до недавнего времени у нас в стране просто не думали о подобной перспективе. Но если это все же случится, то гонка получится чертовски зрелищной».

Схема городской трассы в Копенгагене

Хельге Саннер признается, что мысль об организации Гран При Дании пришла ему в голову довольно давно, но катализатором для активных действий стал подиум Кевина Магнуссена в дебютной для него гонке Ф1 в марте 2014 года. С тех пор Саннер провел множество переговоров с самыми разными людьми, чтобы заручиться поддержкой для своей идеи. Одним из таких людей стал Бриан Миккельсен, датский министр промышленности.

Участок будущей трассы на улице Хамбросгаде Фото: Петер Нюгор

«В течение последнего времени мы обсуждаем проведение Гран При с несколькими частными инвесторами, – признается Миккельсен. – Сейчас мы открыто говорим об этом, так как проект начинает выглядеть все более и более реалистичным. Формула 1 выведет известность и привлекательность Копенгагена на новый уровень».

В настоящий момент мы знаем как минимум одного будущего инвестора. Это Ларс Сейер Кристенсен – человек, который спонсировал команду Формулы 1 Lotus через принадлежащий ему Saxo Bank. Та спонсорская сделка подошла к концу, и теперь Сейер Кристенсен ведет переговоры с руководством Формулы 1 от имени датского оргкомитета. В ноябре 2017 года финансист разместил у себя в инстаграме фотографию с председателем совета директоров FOM Чейзом Кэри и директором Ф1 по взаимодействию с организаторами Гран При Хлоей Таргетт-Адамс. В подписи к фото банкир прямо указал, что их встреча связана с будущим Гран При Дании.

Набережная Кристианс Брюгге в центре Копенгагена Фото: Петер Нюгор

«Я настроен оптимистично, – рассказал Сейер журналу F1 Racing. – Организация Гран При – сложный процесс, но я вижу искреннюю заинтересованность местных жителей в проведении гонки. Наша первая задача на данный момент – обеспечить финансирование. Сейчас нам нужно примерно 70-80 млн евро».

Участок трассы у Кристиансборга Фото: Петер Нюгор

Летом 2017 года Саннер приезжал в лондонскую штаб-квартиру FOM, а затем промоутер датского Гран При посетил Сингапур, чтобы лично почувствовать феномен гонки Формулы 1 на уличной трассе в центре города. Правда, отличия в политическом устройстве Дании и Сингапура не позволят просто скопировать азиатские методы в Скандинавии. Авторитарный режим Сингапура в сочетании со статусом города-государства – совсем не то же самое, что многопартийный парламент Дании. То, что в Азии делается по свистку, может потребовать длительных переговоров со множеством компромиссов в Копенгагене.

«Мы осознаем всю сложность задачи. Но у нас в запасе есть несколько свежих идей», – улыбается Саннер. Основная идея касается позиционирования датского этапа. Гонка в Копенгагене должна стать самым экологичным Гран При во всем чемпионате.

Шпилька у дворца Кристиансборг Фото: Петер Нюгор

Дело в том, что когда Гран При Дании войдет в календарь Формулы 1, в Копенгагене будет вовсю работать новая система метро. Всех участников гонки, включая пилотов и высокопоставленных сотрудников команд, заставят перемещаться по городу исключительно на общественном транспорте – в том самом метро, где ездят обычные горожане.

Эффект усилит перекрытие дорог и мостов в связи с проведением Гран При. Запрет на проезд по трем мостам и оживленным проспектам в центре города снизит нагрузку на улично-дорожную сеть, ликвидирует пробки и сократит выбросы углекислого газа – что благотворно повлияет на окружающую среду.

В результате Формула 1, которую часто обвиняют в нанесении ущерба мировой экологии, внесет свой вклад в освобождение улиц Копенгагена от автомобилей и очищении воздуха от парниковых газов. Зеленые будут довольны. А Формула 1 получит уникальный шанс исправить свою репутацию в глазах самых требовательных зрителей Северной Европы.