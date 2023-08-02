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Какое имя получит AlphaTauri с 2024 года? СМИ разузнали подробности

По информации гоночных медиа, коллектив из Фаэнцы будет с нового сезона Ф1 продвигать бренд одежды, но уже другой

Александр Кабановский
Автор:
Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04

После смерти прошлой осенью Дитриха Матешица, который был основателем и владельцем команд Red Bull Racing и Toro Rosso / AlphaTauri, в паддоке начались разговоры о возможности продажи «младшего» коллектива. Называлась даже сумма сделки – 1 миллиард долларов.  

Однако весной гоночный консультант Хельмут Марко дал понять, что после анализа вариантов в Red Bull решили сохранить обе команды. При этом нынешнюю AlphaTauri ждут серьезные перемены. Вместо ветерана Франца Тоста у ее руля встанут Лоран Мекис и Петер Байер – первый перешел из Ferrari, второй – из FIA.

При этом, как поговаривают, решено пересмотреть изначальную концепцию со ставкой на собственную молодежь, а главное – привлечь стороннего инвестора. Тот получит право назвать команду в свою честь. По ходу летних Гран При тот же Марко подтвердил, что история имени AlphaTauri завершится вместе с сезоном-2023.

Все попытки разузнать, кто же станет новым титульным спонсором, до недавнего времени ни к чему не приводили. Однако после Гран При Бельгии сетевое издание  
RacingNews365 со ссылкой на «множественные источники» сообщило, что речь о производителе одежды Hugo Boss.

Интерес бренда к Ф1 стал следствием назначения летом 2021 года на пост его гендиректора Даниэля Грайдера, который прежде работал на аналогичной должности в Tommy Hilfiger и имеет тесные связи с Mercedes и Льюисом Хэмилтоном. 

Возможность посредством спорта привлечь внимание молодой аудитории сейчас крайне важна для Hugo Boss.

Логотип Hugo Boss на Mercedes AMG F1 W07 Льюиса Хэмилтона

Логотип Hugo Boss на Mercedes AMG F1 W07 Льюиса Хэмилтона

Фото: Mercedes AMG

Ранее марка поддерживала в Ф1 Mercedes и McLaren, а в нынешнем сезоне сотрудничает с Aston Martin. При этом, как пишет издание, экономические успехи компании, которая последние годы перевыполняет собственные планы по прибылям, дали возможность не только стать титульным спонсором команды Ф1, но и выкупить у Red Bull сам бренд AlphaTauri.

В этой связи пока остается вопрос, каким будет имя коллектива из Фаэнцы. Самыми вероятными выглядят Hugo, Boss и Boss Orange.

В числе кандидатов на титульное спонсорство также называют Orlen, крупнейшую нефтяную компанию Польши, которая частично принадлежит саудовской Aramco. Сейчас ее красные логотипы можно увидеть на машинах АТ04 и комбинезонах пилотов. 

Ожидается, что окончательное решение в Red Bull примут до конца сентября. 

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