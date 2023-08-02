Какое имя получит AlphaTauri с 2024 года? СМИ разузнали подробности
По информации гоночных медиа, коллектив из Фаэнцы будет с нового сезона Ф1 продвигать бренд одежды, но уже другой
После смерти прошлой осенью Дитриха Матешица, который был основателем и владельцем команд Red Bull Racing и Toro Rosso / AlphaTauri, в паддоке начались разговоры о возможности продажи «младшего» коллектива. Называлась даже сумма сделки – 1 миллиард долларов.
Однако весной гоночный консультант Хельмут Марко дал понять, что после анализа вариантов в Red Bull решили сохранить обе команды. При этом нынешнюю AlphaTauri ждут серьезные перемены. Вместо ветерана Франца Тоста у ее руля встанут Лоран Мекис и Петер Байер – первый перешел из Ferrari, второй – из FIA.
При этом, как поговаривают, решено пересмотреть изначальную концепцию со ставкой на собственную молодежь, а главное – привлечь стороннего инвестора. Тот получит право назвать команду в свою честь. По ходу летних Гран При тот же Марко подтвердил, что история имени AlphaTauri завершится вместе с сезоном-2023.
Все попытки разузнать, кто же станет новым титульным спонсором, до недавнего времени ни к чему не приводили. Однако после Гран При Бельгии сетевое издание
RacingNews365 со ссылкой на «множественные источники» сообщило, что речь о производителе одежды Hugo Boss.
Интерес бренда к Ф1 стал следствием назначения летом 2021 года на пост его гендиректора Даниэля Грайдера, который прежде работал на аналогичной должности в Tommy Hilfiger и имеет тесные связи с Mercedes и Льюисом Хэмилтоном.
Возможность посредством спорта привлечь внимание молодой аудитории сейчас крайне важна для Hugo Boss.
Логотип Hugo Boss на Mercedes AMG F1 W07 Льюиса Хэмилтона
Фото: Mercedes AMG
Ранее марка поддерживала в Ф1 Mercedes и McLaren, а в нынешнем сезоне сотрудничает с Aston Martin. При этом, как пишет издание, экономические успехи компании, которая последние годы перевыполняет собственные планы по прибылям, дали возможность не только стать титульным спонсором команды Ф1, но и выкупить у Red Bull сам бренд AlphaTauri.
В этой связи пока остается вопрос, каким будет имя коллектива из Фаэнцы. Самыми вероятными выглядят Hugo, Boss и Boss Orange.
В числе кандидатов на титульное спонсорство также называют Orlen, крупнейшую нефтяную компанию Польши, которая частично принадлежит саудовской Aramco. Сейчас ее красные логотипы можно увидеть на машинах АТ04 и комбинезонах пилотов.
Ожидается, что окончательное решение в Red Bull примут до конца сентября.
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