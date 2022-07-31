Каким был бы Ферстаппен, если бы не поломка? Версия Хорнера
Действующий чемпион в финале квалификации сошел из-за поломки силовой установки и стартует десятым
С самого начала уик-энда Формулы 1 в Венгрии в команде Red Bull признавали, что у Ferrari есть преимущество на данной трассе, и что их пилотам светят места на втором ряду стартового поля.
Однако в квалификации все пошло иначе. Утром прошел дождь, и накат из следов резины с асфальта был смыт. В итоге трасса только начинала прорезиниваться, а почти каждая следующая попытка давала улучшение.
В этих условиях Серхио Перес не смог даже выйти в финал квалификации, Макс Ферстаппен туда прошел, но вскоре пожаловался на потерю мощности и сошел с десятым временем круга. А выиграл в итоге Джордж Расселл на Mercedes.
После сессии спортивный советник «Быков» Хельмут Марко подтвердил, что на машине Ферстаппена не потребуется замен узлов, за которые положен штраф, а глава команды Кристиан Хорнер предположил, на что мог бы рассчитывать действующий чемпион в случае, если бы техника не подвела.
«Сначала мы расстроились из-за того, что Чеко не вышел в финал квалификации, – сказал Хорнер в эфире Sky Sport F1. – Ему помешал траффик во втором повороте.
У Макса все складывалось лучше, баланс машины подходил ему больше, и мы уже начинали думать о борьбе за поул, но в первой попытке он сам допустил ошибку, заблокировав шины. Мы все еще не теряли надежды, но тут у Макса возникли проблемы с силовой установкой.
Мы попробовали перезагрузить все датчики и привести мотор в норму, но до конца отпущенного времени не успели.
Если бы не это, Макс показал бы в худшем случае четвертое время, и была надежда оказаться выше. Дело в том, что трасса продолжала прикатываться. И если бы [как это сделал Джордж Расселл], наш пилот смог пойти на быстрый круг в самый последний момент и без ошибок собрать его, то подиум не был бы чем-то невозможным».
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