Каким будет следующий шаг Хэмилтона? Ответ – в истории его карьеры

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Вернется или нет? С каждым новым днем оглушительного молчания Льюиса Хэмилтона после скандального Гран При Абу-Даби кажется, что британец только подогревает интригу – действительно ли он уйдет из Формулы 1? Но правда ли возможен вариант, при котором семикратный чемпион, находящийся в своей лучшей форме, откажется от ставшего для него всем вида спорта и уйдет в закат?

Британец не раз говорил, что лучшими для него были те дни, когда он поднимался после больших падений и возвращался еще более сильным. В таком случае, шанс, что Льюис уйдет, довольно мал. Оглянувшись на его карьеру, и правда можно заметить одну интересную схему: самые ужасные дни становились для гонщика катализатором для достижения новых вершин.

Хэмилтон особенно ярко проявлял свою силу, когда оказывался прижатым к стене и отвергнутым миром – когда все ожидали, что он просто отвернется и опустит руки под сыплющиеся на него удары. Стоит только вспомнить прошлогодний Гран При Бразилии, когда в субботу утром, перед прорывной спринтерской гонкой (где в итоге пилот отыграл 15 позиций), казалось, что шансы на титул начинают улетучиваться.

После того уик-энда технический директор Майк Эллиот говорил следующее: «Я давно знаю Льюиса. В начале своей карьеры я был в McLaren и видел, как он в холодную погоду садился за руль машины на аэродинамических тестах [состоящих из езды по прямой, с чем вполне может справиться и менее квалифицированный гонщик]. И когда Льюис думает, что все настроены против него, то он просто надевает шоры и дистанцируется от мира. То выступление в Бразилии было невероятным».

Возвращение в норму после невзгод со временем стало отличительной чертой Хэмилтона. Один из примеров – Гран При Великобритании 2008 года. После череды плохих результатов, которые заставили некоторых усомниться в его чемпионских способностях, Льюис буквально заткнул критиков удивительным выступлением в очень сложных дождевых условиях.

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Подумайте также о Гран При Германии 2018 года, когда Льюис стартовал 14-м из-за проблем с гидравликой и по итогу финишировал первым. Тот этап еще считается поворотным в карьере Себастьяна Феттеля за Ferrari, ведь именно в Германии немец влетел в стену – что стало поворотным моментом в борьбе за чемпионский титул.

Вспоминается разговор с Льюисом в 2018-м о значении победы в немецкой гонке и о том, как британцу удается вынуть козырь из рукава в подходящий момент.

«Это немного похоже на Сильверстоун 2015-го, когда я ошибся в квалификации и Нико Росберг завоевал поул, – отметил Хэмилтон. – Я вернулся домой расстроенным, но в воскресенье взял и победил».

У Хэмилтона нет причин прекращать свое вынужденное молчание и говорить что-либо о произошедшем – до того пока не станет известен результат расследования FIA.

Чувствует ли Льюис, что он показывает себя лучшим образом в те моменты, когда все настроено против него? Отвечая на этот вопрос, британец улыбнулся: «Так получалось во времена картинга: порой я был последним, поскольку моя машина была не слишком быстрой – и мне приходилось по-настоящему рвать жилы и делать все возможное для прорыва вперед. И именно в такие моменты я могу проявить себя наилучшим образом».

Теперь Льюис вновь находится в похожей непростой ситуации: выходит, мало оснований полагать, что сейчас семикратный чемпион сдастся. Безусловно, молчание Хэмилтона хорошо послужило ему и Mercedes в плане привлечения внимания к ошибкам, допущенным FIA в Абу-Даби.

И у Хэмилтона нет особых причин прекращать свое вынужденное молчание и говорить что-либо о произошедшем, до того пока не станет известен результат разбирательства FIA.

Уход из Ф1 сразу после Абу-Даби из-за потери доверия к спорту и утраты чемпионатом духа справедливости мог показаться самым дерзким из возможных в то время вариантов. Но сейчас все немного улеглось – так что, вероятен и другой исход событий.

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Возвращение с высоко поднятой головой и желанием завоевать восьмой титул скажет многое о характере Льюиса. Кроме того, Хэмилтон может использовать свое присутствие в Ф1 как фактор, который заставит FIA навести порядок – и такой исход вряд ли будет возможен, если британец все-таки уйдет.

Хэмилтон знает, что он ничего не должен вышестоящим людям – кроме прописанных в правилах вещей. На нем не лежит никакой дополнительной ответственности – хоть он и суперзвезда чемпионата.

Своим ненавязчивым молчанием Хэмилтон напоминает Международной автоспортивной федерации, насколько болезненными оказались для семикратного чемпиона события в Абу-Даби. И если Льюис останется в Ф1 и будет претендовать на восьмой титул, то в очередной раз сможет доказать, что поражение можно превратить в успех.

Фото: Andy Hone / Motorsport Images