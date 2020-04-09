Каким будет мир гонок после коронавируса? Тодт рассказал

Первым публичным выступлением Жана Тодта с момента начала пандемии стало эксклюзивное интервью Motorsport.com. В нем француз рассказал, какие меры руководители спорта предпринимают в нынешней ситуации – и признал, что после возобновления соревнований гонки неизбежно станут другими.

«Я думаю, что сохранение гоночных программ не является сейчас главным приоритетом для автопроизводителей, – признал Тодт. – Но надеюсь, что все останутся. Именно поэтому мы должны внимательно прислушиваться к каждому.

Даже в случает крупных компаний ничего не гарантировано. Так что мы должны предусматривать все варианты. Нам следует помнить, что мы сами любим гонки, но они не являются чем-то совершенно необходимым для общества. Потому нужно делать верный выбор, принимать правильные решения.

Это потребует времени, но все восстановится. И я очень надеюсь, что не просто восстановится, но и станет лучше».

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Тодт добавил, что FIA отдает себе отчет в том, сколь сложна ситуация, и ищет возможности оказать поддержку гоночным командам.

«Уверен, что множеству команд, поставщиков и производителей деталей придется пересмотреть свои программы, – отметил президент FIA. – Возможно, кто-то будет вынужден закрыться.

Я не хочу испытывать излишнюю уверенность, но рассчитываю, что многие другие владельцы и спонсоры команд сохранят свою мотивацию. Именно поэтому нам со своей стороны важно не разочаровывать их. Ведь иначе они могут сказать: «Ну и зачем мне это? Хочу ли я заниматься всем этим дальше?»

Напротив, мы должны ободрять всех, уверяя, что они по-прежнему любят спорт, по-прежнему нуждаются в нем. В этом наша ответственность».

Сейчас всех, кто связан с автоспортом, в первую очередь волнует вопрос, когда возобновятся гонки. Недавний перенос Гран При Канады Ф1 и двух этапов мирового ралли-кросса дал понять, что до нормализации еще очень далеко.

Однако Тодт поддержал главу Liberty Чейза Кэри, заявив, что в 2020-м все же получится провести полноценные чемпионаты. По его словам, план проведения 15-18 этапов Формулы 1 вполне реализуем.

«Как только мы поймем, что можем стартовать, сразу начнем проводить по два-три Гран При в месяц, – объяснил президент. – Если начать в июле-августе и гоняться до декабря, это шесть месяцев. Умножим на три [и получим до 18 гонок Ф1]».

При этом Тодт согласился, что календари серий потребуют радикальных переделок, которые организаторам предстоит обсуждать за закрытыми дверями: «Этот вопрос уже обсуждается, здесь все в руках держателей коммерческих прав. Именно они владеют коммерческими контрактами. Мы как руководящий орган можем только одобрить или отклонить их предложения, но до этого еще далеко».

В пятницу боссы команд Ф1 проведут новые переговоры по вопросу дальнейшего сокращения расходов. По мнению Тодта, коронавирус дал спорту хорошую возможность пересмотреть свои финансовые запросы.

«Каждое бедствие, каждый кризис приносит вам множество проблем, но также и кое-что хорошее, – сказал он. – И среди этого хорошего – возможность реализовать перемены к лучшему. Прежде всего это касается Формулы 1, где [расходы] уже достигли значительных высот. Как по мне, они не выглядят целесообразными и нуждаются в пересмотре».