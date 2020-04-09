Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
97 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
160 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
167 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
181 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
195 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
202 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
216 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Каким будет мир гонок после коронавируса? Тодт рассказал

Поделились
Комментарии
Каким будет мир гонок после коронавируса? Тодт рассказал
Автор:
Соавтор: Джонатан Нобл
9 апр. 2020 г., 08:52

По словам президента FIA, события первой половины 2020 года неизбежно приведут к изменению автоспорта и потребуют от участников и организаторов гонок нового подхода

Первым публичным выступлением Жана Тодта с момента начала пандемии стало эксклюзивное интервью Motorsport.com. В нем француз рассказал, какие меры руководители спорта предпринимают в нынешней ситуации – и признал, что после возобновления  соревнований гонки неизбежно станут другими. 

«Я думаю, что сохранение гоночных программ не является сейчас главным приоритетом для автопроизводителей, – признал Тодт. – Но надеюсь, что все останутся. Именно поэтому мы должны внимательно прислушиваться к каждому.  

Даже в случает крупных компаний ничего не гарантировано. Так что мы должны предусматривать все варианты. Нам следует помнить, что мы сами любим гонки, но они не являются чем-то совершенно необходимым для общества. Потому нужно делать верный выбор, принимать правильные решения. 

Это потребует времени, но все восстановится. И я очень надеюсь, что не просто восстановится, но и станет лучше».

Читайте также:

Тодт добавил, что FIA отдает себе отчет в том, сколь сложна ситуация, и ищет возможности оказать поддержку гоночным командам.

«Уверен, что множеству команд, поставщиков и производителей деталей придется пересмотреть свои программы, – отметил президент FIA. – Возможно, кто-то будет вынужден закрыться. 

Я не хочу испытывать излишнюю уверенность, но рассчитываю, что многие другие владельцы и спонсоры команд сохранят свою мотивацию. Именно поэтому нам со своей стороны важно не разочаровывать их. Ведь иначе они могут сказать: «Ну и зачем мне это? Хочу ли я заниматься всем этим дальше?»

Напротив, мы должны ободрять всех, уверяя, что они по-прежнему любят спорт, по-прежнему нуждаются в нем. В этом наша ответственность».

Сейчас всех, кто связан с автоспортом, в первую очередь волнует вопрос, когда возобновятся гонки. Недавний перенос Гран При Канады Ф1 и двух этапов мирового ралли-кросса дал понять, что до нормализации еще очень далеко.

Однако Тодт поддержал главу Liberty Чейза Кэри, заявив, что в 2020-м все же получится провести полноценные чемпионаты. По его словам, план проведения 15-18 этапов Формулы 1 вполне реализуем. 

«Как только мы поймем, что можем стартовать, сразу начнем проводить по два-три Гран При в месяц, – объяснил президент. – Если начать в июле-августе и гоняться до декабря, это шесть месяцев. Умножим на три [и получим до 18 гонок Ф1]». 

Читайте также:

При этом Тодт согласился, что календари серий потребуют радикальных переделок, которые организаторам предстоит обсуждать за закрытыми дверями: «Этот вопрос уже обсуждается, здесь все в руках держателей коммерческих прав. Именно они владеют коммерческими контрактами. Мы как руководящий орган можем только одобрить или отклонить их предложения, но до этого еще далеко».

В пятницу боссы команд Ф1 проведут новые переговоры по вопросу дальнейшего сокращения расходов. По мнению Тодта, коронавирус дал спорту хорошую возможность пересмотреть свои финансовые запросы.

«Каждое бедствие, каждый кризис приносит вам множество проблем, но также и кое-что хорошее, – сказал он. – И среди этого хорошего – возможность реализовать перемены к лучшему. Прежде всего это касается Формулы 1, где [расходы] уже достигли значительных высот. Как по мне, они не выглядят целесообразными и нуждаются в пересмотре».

Читайте также:

Следующая новость
Ferrari заставила Тодта молчать о тайном соглашении Скудерии с FIA

Предыдущая новость

Ferrari заставила Тодта молчать о тайном соглашении Скудерии с FIA
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джеймс Аллен

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Команда мечты. История доминирования McLaren в сезоне 1988 года

2
Формула 1

Техническое ретро: история McLaren MP4/4, самой успешной машины в истории Формулы 1

3
Формула 1

Ferrari заставила Тодта молчать о тайном соглашении Скудерии с FIA

4
Формула 1

Клуб 100. Гонщики, заработавшие в Ф1 больше сотни призовых кубков

5
Формула 1

Пилот DTM: Леклер не смог бы выиграть у кибергонщиков

Последние видео

«Скорость в иллюстрациях» – документальный фильм о Джорджо Пиоле 26:02
Формула 1

«Скорость в иллюстрациях» – документальный фильм о Джорджо Пиоле

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы 01:24
Формула 1

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1 00:00
Формула 1

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1

Фильм «Герои» – история о ярких судьбах 02:11
Формула 1

Фильм «Герои» – история о ярких судьбах

Фильм «Герои» – история великих побед 03:13
Формула 1

Фильм «Герои» – история великих побед

Самое важное:

Каким будет мир гонок после коронавируса? Тодт рассказал
F1

Каким будет мир гонок после коронавируса? Тодт рассказал

Ferrari заставила Тодта молчать о тайном соглашении Скудерии с FIA
F1

Ferrari заставила Тодта молчать о тайном соглашении Скудерии с FIA

Техническое ретро: история McLaren MP4/4, самой успешной машины в истории Формулы 1
F1

Техническое ретро: история McLaren MP4/4, самой успешной машины в истории Формулы 1

Команда мечты. История доминирования McLaren в сезоне 1988 года
F1

Команда мечты. История доминирования McLaren в сезоне 1988 года

Комментатор гонок отослал проект календаря боссам Ф1
F1

Комментатор гонок отослал проект календаря боссам Ф1

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.