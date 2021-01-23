Какие рекорды Формула 1 сможет перекрыть в 2021 году

Хет-трики (22, Михаэль Шумахер) 1 / 16 Фотограф: Ferrari Media Center За всю карьеру Михаэль Шумахер 22 раза стартовал в гонке с поула, показывал в ней лучшее время круга и одерживал победу. В активе Льюиса Хэмилтона сейчас 18 таких выступлений. Учитывая форму Mercedes, перекрыть рекорд, кажется, будет не так и сложно. Правда, за три последних сезона у Льюиса было всего четыре «хет-трика».

Хет-трики (22, Михаэль Шумахер) 2 / 16 Фотограф: Sutton Images Отметим, если уж речь зашла о лучших кругах в гонке, то здесь Михаэль точно останется лидером как минимум на ближайший год. У него 77 БК за карьеру, тогда как у Хэмилтона сейчас – 53.

Промежуток между первой и последней победой (15 лет, 6 месяцев и 28 дней, Кими Райкконен) 3 / 16 Фотограф: LAT Images Айсмен впервые поднялся на вершину подиума в 2003 году в Малайзии, а его последний успех датируется осенью 2018-го (ГП США в Остине). Сам Кими, признаем, едва ли получит за рулем Alfa Romeo шанс перекрыть этот рекорд…

Промежуток между первой и последней победой (15 лет, 6 месяцев и 28 дней, Кими Райкконен) 4 / 16 Фотограф: LAT Images ...но есть тот, кому это в теории под силу. В Формулу 1 вернулся Фернандо Алонсо, который также одержал свою первую победу в сезоне 2003 года. Понятно, что пилоту Alpine тоже потребуется изрядная доля везения, чтобы опередить соперников, но его новый успех спустя 18 лет после первого все же возможен.

Промежуток между двумя победами (6 лет, 6 месяцев и 28 дней, Риккардо Патрезе) 5 / 16 Фотограф: Sutton Images Если Алонсо все же выиграет, то перепишет на себя и еще один рекорд – по самому длительному перерыву между двумя победами по ходу карьеры. Фернандо не выигрывал с майского этапа 2013 года в Барселоне, когда еще ездил за Ferrari. Давно это было.

Количество чемпионских титулов (7, Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон) 6 / 16 Фотограф: LAT Images Самый очевидный рекорд в нашей подборке, не требующий пояснений. Если Льюис все же договорится с Mercedes и выйдет на старт сезона, то почти наверняка превзойдет достижение Михаэля.

Количество чемпионских титулов (7, Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер) 7 / 16 Фотограф: Райнер Шлегельмильх Одновременно Хэмилтон неизбежно улучшит и еще сразу несколько высших достижений, которые уже и так принадлежат ему. Речь идет о победах (95), поулах (98). заработанных очках (3778) и подиумах (165) за карьеру.

Самый молодой чемпион мира (23 года, 4 месяца и 11 дней, Себастьян Феттель) 8 / 16 Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images Здесь рекорд почти наверняка устоит. Ведь Макс Ферстаппен уже не сможет перекрыть его (он достигнет чемпионского возраста Феттеля до старта сезона). А ждать титула от Юки Цуноды (20 лет), Ландо Норриса, Мика Шумахера, Никиты Мазепина (по 21) или Лэнса Стролла (22) по меньшей мере легкомысленно.

Самый молодой чемпион мира (23 года, 4 месяца и 11 дней, Себастьян Феттель) 9 / 16 Фотограф: Red Bull Content Pool Что до Макса, то хоть он уже и не станет самым молодым чемпионом, но как минимум точно останется самым юным победителем гонки (18 лет, 7 месяцев и 15 дней). Если, конечно, в Ф1 не ворвется по ходу сезона какой-нибудь новый вундеркинд.

Круги лидирования (5111, Михаэль Шумахер) 10 / 16 Фотограф: Sutton Images Это достижение наверняка будет перекрыто уже в Бахрейне. Стоит Льюису Хэмилтону оставаться лидером гонки на протяжении 13 кругов, и он превзойдет красивое число, которое пока позволяет Михаэлю Шумахеру оставаться на первой строчке.

Гран При до первого поула (131, Марк Уэббер) 11 / 16 Фотограф: Хазрин Мен Шах Рекорд самого долгого ожидания, который сейчас у Марка Уэббера, может перекрыть другой представитель Red Bull Серхио Перес. Сейчас у мексиканца уже без малого две сотни гонок в Ф1, и первый же квалификационный успех станет для него рекордным. К слову, Перес еще ни разу не стартовал не только с поула, но даже с первого ряда. Его лучшей квалификацией стала прошлогодняя Турция, где Серхио был на решетке третьим. Читайте также: Как это было: Гран При Германии '09, когда даже штраф не помешал Уэбберу впервые выиграть Гран При

Гран При до первого поула (131, Марк Уэббер) 12 / 16 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images В прошлом году Перес уже отобрал у Уэббера другой рекорд – по самому долгому ожиданию первой победы в Гран При. Здесь Серхио может не опасаться, так как у нынешнего лидера по гонкам без побед, Карлоса Сайнса, только 118 стартов.

Побед на одной трассе (8, Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон) 13 / 16 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images Михаэль восемь раз становился сильнейшим на «Маньи-Куре», Льюис в 2020-м добрался до той же отметки в Будапеште. Летний этап на «Хунгароринге» будет для Хэмилтона особенно важным.

Победы без чемпионского титула (16, Стрилинг Мосс) 14 / 16 Фотограф: LAT Images Сэр Стирлинг Мосс, недавно покинувший этот мир, был блистательным гонщиком и четырежды завершал чемпионат вторым. Если бы не авария на тестах в Гудвуде в 1962 году, он наверняка добился бы много большего, но история не знает сослагательного наклонения. Пока же Макс Ферстаппен с десятью победами и Валттери Боттас с девятью приближаются к его достижению. Но, скорее всего, это не вопрос 2021 года

Одна и та же тройка пилотов на подиуме (14 гонок, Хэмилтон, Росберг и Феттель) 15 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images В сезоне 2020 года призовой пьедестал восемь (!) раз занимала одна и та же тройка – Льюис Хэмилтон. Валттери Боттас и Макс Ферстаппен. А в общей сложности они становились призерами уже в 13 Гран При. Еще два таких случая – и это будет самый популярный подиум за всю историю Ф1.