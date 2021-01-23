Какие рекорды Формула 1 сможет перекрыть в 2021 году
Новый сезон Ф1 наверняка принесет немало любопытного с точки зрения статистики. Мы отобрали десять достижений, которые могут быть перекрыты
Хет-трики (22, Михаэль Шумахер)
Фотограф: Ferrari Media Center
Хет-трики (22, Михаэль Шумахер)
Фотограф: Sutton Images
Промежуток между первой и последней победой (15 лет, 6 месяцев и 28 дней, Кими Райкконен)
Фотограф: LAT Images
Промежуток между первой и последней победой (15 лет, 6 месяцев и 28 дней, Кими Райкконен)
Фотограф: LAT Images
Промежуток между двумя победами (6 лет, 6 месяцев и 28 дней, Риккардо Патрезе)
Фотограф: Sutton Images
Количество чемпионских титулов (7, Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон)
Фотограф: LAT Images
Количество чемпионских титулов (7, Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер)
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Самый молодой чемпион мира (23 года, 4 месяца и 11 дней, Себастьян Феттель)
Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
Самый молодой чемпион мира (23 года, 4 месяца и 11 дней, Себастьян Феттель)
Фотограф: Red Bull Content Pool
Круги лидирования (5111, Михаэль Шумахер)
Фотограф: Sutton Images
Гран При до первого поула (131, Марк Уэббер)
Фотограф: Хазрин Мен Шах
Рекорд самого долгого ожидания, который сейчас у Марка Уэббера, может перекрыть другой представитель Red Bull Серхио Перес. Сейчас у мексиканца уже без малого две сотни гонок в Ф1, и первый же квалификационный успех станет для него рекордным. К слову, Перес еще ни разу не стартовал не только с поула, но даже с первого ряда. Его лучшей квалификацией стала прошлогодняя Турция, где Серхио был на решетке третьим.
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Гран При до первого поула (131, Марк Уэббер)
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Побед на одной трассе (8, Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон)
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Победы без чемпионского титула (16, Стрилинг Мосс)
Фотограф: LAT Images
Сэр Стирлинг Мосс, недавно покинувший этот мир, был блистательным гонщиком и четырежды завершал чемпионат вторым. Если бы не авария на тестах в Гудвуде в 1962 году, он наверняка добился бы много большего, но история не знает сослагательного наклонения. Пока же Макс Ферстаппен с десятью победами и Валттери Боттас с девятью приближаются к его достижению. Но, скорее всего, это не вопрос 2021 года
Одна и та же тройка пилотов на подиуме (14 гонок, Хэмилтон, Росберг и Феттель)
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
И кроме того…
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Рубен Циммерман