Какие правила нужно поменять FIA? Версия Зака Брауна

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С момента спорного финала Ф1 в Абу-Даби прошло уже больше месяца, однако обсуждения произошедшего не прекращаются до сих пор. Напомним, что тогда, по мнению Mercedes, дирекция гонки нарушила процедуру рестарта, дав разрешение обойти лидеров гонки только пяти круговым машинам.

Сейчас по итогам событий на «Яс-Марине» FIA проводит расследование, результаты которого Международная автомобильная федерация обещала опубликовать 18 марта.

По мнению главы McLaren Зака Брауна, FIA нужно внести изменения не только касательно правил машины безопасности: он считает, что представителям федерации в том числе стоит обратить внимание и на другие проблемы чемпионата – например, на систему начисления штрафных баллов.

«Я предполагаю, что они придут к заключению, которое поможет определить, как лучше принимать решения в будущем, – сказал Браун. – И об этом я обеспокоен больше всего, поскольку итог событий в Абу-Даби не повлиял на нас. Меня больше волнует то, что ждет нас в будущем.

Посмотрите на штрафные очки. Если бы Ландо Норрис в прошлом году попал в еще один инцидент, то он получил бы бан на одну гонку. Это безумие, поскольку я не могу вспомнить ни одного случая, когда Ландо создавал опасные ситуации.

На мой взгляд, штрафные баллы должны начисляться за опасное вождение, а не гоночные инциденты. Так что я больше заинтересован в том, чтобы с этим разобрались, потому что мы все беспокоились за Ландо».

Напомним, что, по слухам, от итогов разбирательства FIA зависит, выйдет ли Льюис Хэмилтон на старт первой гонки грядущего сезона Ф1.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл