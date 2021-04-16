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Формула 1 / Новость

«Какие наивные». Хорнер прокомментировал претензии Aston Martin к FIA

Автор:
, Редактор Ф1

По мнению главы Red Bull, едва ли стоит выдвигать требования к руководству спортом, а уж тем более грозить судом

«Какие наивные». Хорнер прокомментировал претензии Aston Martin к FIA

События Гран При Бахрейна наглядно показали, что этой зимой в Формуле 1 ощутимо изменилась расстановка сил. Команды, которые делали ставку на концепцию большого днища, параллельного асфальту – прежде всего Mercedes и Aston Martin – потеряли из-за мер по снижению прижимной силы существенно больше остальных. 

В пятницу в Имоле глава AMR Отмар Сафнауэр сказал, что такая ситуация требует дискуссии в поисках мер по исправлению неравенства. 

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Но руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер в ответ на просьбу репортеров прокомментировать возможность такого развития событий заявил, что не считает подобное возможным. 

«У всех нас перед глазами пример – Mercedes выиграла гонку на машине с малым углом склонения корпуса, – объяснил британец в эфире Sky Sport. – В Бахрейне ситуация с износом шин у них была такой же [как у RBR], если не лучше. Здесь [в Имоле] они тоже смотрятся очень мощно».

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Он продолжил: «Но даже если забыть обо всем этом, всегда важно помнить порядок изменения правил, который была принят единогласно.  

Aston Martin или Racing Point тоже должны были проголосовать, чтобы потом документ утвердили Комиссия Ф1 и Всемирный совет. И они проголосовали единогласно. 

Несколько лет назад изменили передние крылья, что очень навредило нам. Мы голосовали против, но вынуждены были смириться. 

Потому несколько наивно думать, что правила станут менять после всего одной гонки, если они были утверждены с полным соблюдением всех процедур. У меня в голове подобное не умещается.

Идет ли речь о "выдувных" диффузорах, двойных диффузорах, гибких крыльях, недостаточно гибких крыльях, F-воздуховодах или уже упомянутых мной передних крыльях – все это часть Формулы 1. 

Правила эволюционируют, и ты должен отражать эти удары. Такова уж Ф1. 

На будущий год регламент вновь станет иным, и командам это известно. Все это было частью нашего спорта многие-многие годы».

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Два разворота – и много позитива. Мазепин оценил пятницу в Имоле
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кристиан Хорнер
Команды Red Bull Racing , Aston Martin Racing
Автор Люк Смит

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