Какие моторы будут в Ф1 в 2025 году: версия Вольфа

В 2025 году Формула 1 перейдет на новый регламент в части силовых установок. Пока неизвестно наверняка, какими будут новые правила и как сильно изменятся моторы.

В Австрии Ф1 провела встречу с производителями двигателей, где кроме действующих участников чемпионата (Mercedes, Ferrari, Renault) были и потенциальные новички (Audi, Porsche).

По словам руководителя Mercedes Тото Вольфа, пока чемпионат склоняется к сохранению общих принципов нынешних гибридных силовых установок, но с большим уклоном в электрификацию и замену топлива на более экологичное.

«Мы хотим сэкономить, а потому не станем изобретать колесо, – сказал Вольф. – Но при этом новый мотор должен быть релевантным с 2025-го по 2030-й годы. И мы не можем быть олдскульными фанатами бензина и ревущих моторов, когда все ждут от нас электрификации.

В наших моторах все еще будет топливо и нынешние шесть цилиндров, но уровень электрификации существенно возрастет. Мы сохраняем ДВС потому что верим, что топливо будет использоваться еще много лет. В Европе электрокары могут стать повседневностью к 2030 году. Но в остальном мире останутся миллионы топливных машин. Поэтому нам надо работать над экологичным топливом.

К 2025 году наши машины будут работать только на нем. Так мы внесем свой вклад в сокращение выбросов углекислого газа».