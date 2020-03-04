Какие гонки отменили из-за вируса?
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4 мар. 2020 г., 09:06
Три этапа чемпионатов мира уже официально перенесены, еще несколько находятся под угрозой
Из-за вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, по всему миру отменяются массовые мероприятия, включая и гонки. Некоторые их них уже отменены, другие перенесены на неопределенный срок и скорее всего проведены не будут, третьи могут отметить в скором времени.
Мы собрали для вас наиболее значимые отмененные этапы. Материал обновляется.
|Чемпионат
|Дата
|Этап
|Статус
|Формула 1
|19 апреля
|Гран При Китая
|Этап отложен
|Формула 1
|5 апреля
|Гран При Вьетнама
|Высокая вероятность отмены
|Формула 1
|6 сентября
| Гран При Италии
|Существует вероятность отмены
|MotoGP
|8 марта
|Гран При Катара
|Этап отменен
|MotoGP
|22 марта
|Гран При Таиланда
|Этап отложен
|MotoGP
|31 марта
| Гран При Италии
|Высокая вероятность отмены
|Формула Е
|21 марта
|Гонка в Китае
|Этап отменен
|Формула Е
|4 апреля
|Гонка в Италии
|Высокая вероятность отмены
|Формула Е
|3 мая
|Гонка в Южной Корее
|Высокая вероятность отмены
|Суперформула
|5 апреля
| Гонка в Сузуке
|Этап отложен
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Какие гонки отменили из-за вируса?
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