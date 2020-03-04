Какие гонки отменили из-за вируса?

Из-за вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, по всему миру отменяются массовые мероприятия, включая и гонки. Некоторые их них уже отменены, другие перенесены на неопределенный срок и скорее всего проведены не будут, третьи могут отметить в скором времени.

Мы собрали для вас наиболее значимые отмененные этапы. Материал обновляется.