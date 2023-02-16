Какие гонки Alpine проведет в розовой ливрее? В команде ответили
В отличие от прошлого сезона, специальная раскраска появится на A523 минимум трижды по ходу чемпионата
На презентации в Лондоне – где Alpine показала свое новое шасси сразу в двух цветовых вариациях – ее глава Отмар Сафнауэр уклонился от прямого ответа на вопрос, какая ливрея будет использоваться на каких Гран При.
«Мы начнем с розовой и будем использовать ее в нескольких гонках по ходу сезона, но синюю вы будете видеть чаще», – сказал он.
Год назад раскраска BWT была у Alpine на двух первых этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии, после чего не появлялась больше до конца чемпионата.
Однако официальный релиз по поводу презентации позволил узнать, что в этот раз розовая ливрея будет использоваться часто. Команда анонсировала, что задействует ее на трех первых этапах: в Сахире, Джидде и Мельбурне.
При этом фраза построена таким образом, что из нее вовсе не следует, будто в дальнейшем машина будет исключительно синей.
Самое важное:
Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14
Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14 Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14
Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC
Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC
Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы
Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы
Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке
Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.