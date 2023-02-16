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Какие гонки Alpine проведет в розовой ливрее? В команде ответили

В отличие от прошлого сезона, специальная раскраска появится на A523 минимум трижды по ходу чемпионата

Какие гонки Alpine проведет в розовой ливрее? В команде ответили
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На презентации в Лондоне – где Alpine показала свое новое шасси сразу в двух цветовых вариациях – ее глава Отмар Сафнауэр уклонился от прямого ответа на вопрос, какая ливрея будет использоваться на каких Гран При. 

«Мы начнем с розовой и будем использовать ее в нескольких гонках по ходу сезона, но синюю вы будете видеть чаще», – сказал он. 

Год назад раскраска BWT была у Alpine на двух первых этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии, после чего не появлялась больше до конца чемпионата.

Однако официальный релиз по поводу презентации позволил узнать, что в этот раз розовая ливрея будет использоваться часто. Команда анонсировала, что задействует ее на трех первых этапах: в Сахире, Джидде и Мельбурне. 

При этом фраза построена таким образом, что из нее вовсе не следует, будто в дальнейшем машина будет исключительно синей. 

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Как изменилась за год машина Alpine: A523 vs. A522
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Как изменилась за год машина Alpine: A523 vs. A522

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