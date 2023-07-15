Какие двигатели хочет в будущем получить Формула 1? Доменикали рассказал

После долгих обсуждений формула 1 решила отказаться от перехода с 2026 года на полностью электрические моторы. Вместо этого был принят вариант гибридных силовых установок с разделением мощности между внутренним сгоранием и повторным использованием энергии в отношении 50/50 – и одновременным использованием топлива из возобновляемых источников.

В то же время боссы спорта ясно дали понять, что им не нравится тенденция последних лет по постоянному повышению массы машин. Всякий раз прибавка в килограммах была оправдана, но в итоге за десять лет набралось уже почти 200 лишних килограммов.

В эксклюзивном интервью Motorsport.com генеральный директор Ф1 Стефано Доменикали рассказал, к чему нужно стремиться в будущем, чтобы сделать чемпионат более зрелищным и привлекательным для производителей.

«Если мы решим задачу создания и производства "зеленого" топлива, то можно будет сконцентрироваться на моторах следующего поколения, – объяснил итальянец. – И главной целью станет их облегчение.

Мы стремимся получить конкурентоспособные двигатели с хорошей мощностью, но также с классным звуком. 99,9% болельщиков хотят вновь слышать прежний рев машин на трассе, и мы тоже считаем это важным».

Инженеры Mercedes рассказывают о своей силовой установке на Гран При Великобритании Фото: Джонатан Нобл

С 2026 года Формула 1 продолжит использовать гибридные турбомоторы, при этом спорт будет внимательно следить, как меняются предпочтения автопроизводителей, чтобы следовать в том же направлении.

«Сейчас мы в переходной фазе, – объяснил Доменикали. – Большим компаниям приходится разрабатывать гибридные и электрические технологии, они стали частью их портфеля продаж.

Но мы считаем, что если успешно справимся с вопросом возобновляемого топлива и в ближайшие годы сможем упростить конструкцию двигателей, это позволит делать их легче. И мы всерьез раздумываем об этом.

Проблема веса стала очень актуальной. За последние годы машины ощутимо потяжелели, при этом безопасность, разумеется, остается нашим приоритетом.

Но развитие новых технологий, прежде всего связанных с батареями, непременно скажется на факторе веса. Потому мы спрашиваем сами себя, как можно ускорить разработки. При этом я считаю, что мы сделали совершенно верную ставку на "зеленое" топливо и выбрали этот путь.

Мы не хотим вступать в противостояние с теми, кто использует полностью электрические технологии. У них есть свой сегмент рынка.

В то же время мы уверены, что ставка Ф1 на возобновляемое топливо позволит получить его по разумной цене и тем самым помочь автомобильной отрасли, включая коммерческий транспорт, а также авиации. В общей сложности это полтора миллиарда транспортных средств по всему миру.

Для Формулы 1 это серьезный вызов, и я уверен, что все команды разделяют наши взгляды».