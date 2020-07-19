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Формула 1 / Новость

«Какая ирония». Вольф рассказал, как Ferrari спровоцировала рывок Mercedes

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«Какая ирония». Вольф рассказал, как Ferrari спровоцировала рывок Mercedes
Автор:
19 июл. 2020 г., 07:43

Босс команды Mercedes высмеял то, как оправдывается Маттиа Бинотто

Руководитель команды Mercedes AMG Тото Вольф разнес Ferrari за оправдание собственных поражений. Босс Скудерии Маттиа Бинотто объяснил спад формы коллектива из Маранелло техническими директивами FIA.

По словам итальянца, темп Ferrari упал после того, как федерация уточнила правила в отношении двигателей Формулы 1. Бинотто указал, что, по его мнению, директивы автомобильной федерации негативно сказались на всех участниках чемпионата мира. В ответ Тото Вольф назвал это чушью.

«Вся эта история с техническими директивами – полная чушь, – заявил Вольф. – В Формуле 1 у нас есть четкие правила в отношении двигателей. Да, в Остине в прошлом году появились определенные уточнения – но они ничего не изменили. Мы все и так знали, что можно, а что нельзя делать с моторами Формулы 1».

В результате внедрения технических директив FIA по силовым установкам все команды, использующие двигатели Ferrari, стали медленнее. Темп Скудерии и ее клиентов из Alfa Romeo и Haas упал примерно на секунду по сравнению с сезоном-2019.

В то же время все остальные участники Формулы 1 смогли построить более быстрые автомобили. Больше всех отыграли команды, использующие моторы Mercedes.

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«В результате всей этой истории наши соперники подтолкнули нас на совершенно новый уровень, – рассказал Вольф. – В прошлом году мы чуть не сгорели, пытаясь найти новые точки роста и стать еще конкурентоспособнее. И вот мы здесь: совершили гигантский скачок по сравнению с прошлым сезоном. Какая ирония».

Новый болид Mercedes W11 действительно позволил команде из Брэкли оторваться от соперников. На двух последних этапах сезона-2020 в Шпильберге и Будапеште пилоты Mercedes привезли секунду ближайшему преследователю. У немецкого гоночного коллектива не было такого преимущества в сезоне-2019. В то же время Ferrari откатилась из лидеров и претендентов на победу в середину пелотона.

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Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Команды Mercedes В Магазин , Scuderia Ferrari
Автор Адам Купер

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