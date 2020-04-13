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Как жить в курятнике и давать советы Ф1? Легко, если вы Экклстоун

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Как жить в курятнике и давать советы Ф1? Легко, если вы Экклстоун
Автор:
, Ответственный редактор
13 апр. 2020 г., 14:16

Запертый на своей бразильской ферме Берни Экклстоун уверенно держит руку на пульсе событий. В интервью немецкому онлайн-изданию Sport1 бывший коммерческий босс Ф1 рассказал, как проводит время и что думает по ключевым вопросам спорта

О жизни на карантине 

У меня все отлично. Мы живем на кофейной плантации неподалеку от Сан-Паулу с женой и курами. Наша ферма закрыта на карантин – никто не может ни войти, ни выйти. Я покидаю ее только ради шопинга, обычно на вертолете. Впрочем, у нас достаточно и своей еды. Завтрак я вообще делаю сам. Когда живешь в курятнике, это несложно.

При этом у меня постоянно включены несколько телевизоров с мировыми каналами новостей, потому я полностью в курсе всего, что происходит.

О скором рождении сына

Как только весть об этом разнеслась, мой телефон не смолкал два дня. Сначала все поздравляли меня, потом начали просить об интервью. И всех почему-то занимал один вопрос – буду ли я растить нового Сенну или нового Пеле. Вообще-то мне не нравится ни один из этих вариантов. В идеале неплохо было бы воспитать бизнесмена.

О совете нынешнему руководству Ф1

Отменить сезон сейчас же. Полностью. Потому что никто не знает, чего ожидать. И никто не даст разрешения проводить столь массовые события, пока сохраняется риск. Никто не возьмет такую ответственность. Люди в Liberty думают, что они все делают верно, но у Формулы 1 европейские корни. А они ведут дела так, словно имеют дело с баскетболом или американским футболом. Слишком много разговоров, слишком мало контроля. 

Меня часто критикуют за позитивные высказывания о диктаторах. Наверное, отчасти это из-за недопонимания британского юмора. Я вовсе не против демократии, просто считаю, что в важные моменты решения должен принимать кто-то лично. Сейчас это особенно очевидно. 

В любом случае, демократия никогда не работала в Ф1. Я всегда чувствовал себя там императором, вынужденным постоянно общаться с самодовольными принцами. Каждый думает о своем благе, а не об общем. Сколько раз мне приходилось использовать давление и запугивание. Но иначе у Формулы 1 ничего бы не получилось.

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О секретном соглашении FIA и Ferrari

Я бы никогда такого не допустил. Как это вообще возможно? Либо кто-то жульничает с правилами, либо нет. Из заявления FIA получается, что Ferrari виновна. Иначе зачем вообще все это затевать. Остальным командам нужно держаться вместе и требовать у FIA разъяснений.

В конце концов, это вопрос на много миллионов. Когда в 2007-м McLaren стала участницей шпионского скандала, я не устраивал никаких судов. Мы просто сами дисквалифицировали их и оштрафовали на 100 миллионов. А все остальные получили больше призовых. И все было прозрачно.

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О будущем Mercedes в Ф1

Я познакомился с нынешним боссом концерна Олой Каллениусом, когда он еще руководил фабрикой моторов Mercedes в Бриксуорте. Он отлично все понимает. Понятно, что сейчас у него множество других проблем, и Ф1 далеко не в приоритете. Но я очень впечатлен тем, как грамотно он руководит в условиях скандала с вредными выбросами и коронавируса.

На его месте я бы продал команду в конце 2020-го. Что еще им нужно доказывать после шести титулов подряд? Решительно ничего. А все их чемпионы будут дальше жить с чувством, что добились своих успехов только благодаря Mercedes.

При этом они должны и дальше делать свои гибридные моторы. Это важный инструмент маркетинга. Высокие технологии и эффективность расходов плюс новые победы в Ф1.

Mercedes легко найдет покупателей на команду. Что до Льюиса, то пока ему очень везло – всегда в лучшей команде с лучшей машиной. За него тоже можно не переживать.

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О нынешних топ-пилотах Ф1

Феттель недооценен. У него на генетическом уровне заложено стремление к конкуренции, необходимое всем пилотам. Я понял это сразу, когда впервые увидел его во время пятничных тренировок в Турции в 2006-м. У него это читалось в глазах.

Формуле 1 нужен Себастьян, который побеждает. Прошлый год сложился для него скверно. Но насколько я его знаю, нет никаких причин, которые помешают ему завоевать семь титулов – как уже есть у Михаэля Шумахера и будет у Льюиса. Могу лишь повторить: люди его очень недооценивают.

Макса Ферстаппена я впервые встретил, когда он был просто мальчишкой. И сразу увидел в нем что-то особенное. К сожалению, сейчас он повзрослел и уже не устраивает таких зрелищных моментов, как прежде. Но рано или поздно он точно станет чемпионом мира. Как и Леклер. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Берни Экклстоун
Команды Ferrari В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Александр Кабановский

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