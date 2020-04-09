«Как же мы сами не додумались?». В Mercedes порадовались реакции соперников на DAS

Удивительное устройство, которое позволяет пилотам на ходу менять угол схождения передних колес, вытягивая руль на себя, заметили на Mercedes W11 в первый день зимних тестов 2020 года. Вокруг новинки, которую назвали DAS, оказалось сломано множество копий – как оказалось, она стала развитием системы независимого управления передними колесами. При этом легальность DAS до сих пор вызывает сомнения.

Главный конструктор Mercedes Джон Оуэн рассказал, откуда возникла идея революционной новинки и как команда шла к ее воплощению.

«Система DAS родилась из пепла другого устройства, которое мы придумали и даже использовали в гонках пару лет назад, – объяснил он в видео на официальном Youtube-канале Mercedes. – Та штука в принципе работала, но не принесла нам той прибавки, на которую мы рассчитывали.

Это лишь один из множества подобных примеров, когда мы что-то попробовали и затем отказались. Таких проектов множество, одни более известны, другие помнят только в команде».

Он продолжил: «С DAS все cразу пошло здорово – но когда делаешь что-то подобное, всегда начинаешь думать, что по этому поводу говорят правила. В данном случае они вообще ничего не запрещали. По нашему опыту это необычно и удивительно.

Мы стали развивать тему, и тут уже пришли другие соображения: ты ставишь себя на место соперника и начинаешь думать, как можно оспорить эту штуку. Какие аргументы можно привести, чтобы запретить это у кого-то другого?

И когда такие аргументы находятся, ты пробуешь сделать все так, чтобы ни один из них не имел бы успеха».

FIA подтвердила легальность устройства Mercedes, но это не остановило соперников из Red Bull от намерения подать протест – и лишь отмена гонки в Мельбурне не позволила реализовать эти планы.

Комментируя эту ситуацию, Оуэн сказал: «Думаю, все видели, какую реакцию вызвало появление DAS – все говорили, что она незаконна. Но чем больше люди изучали наши решения, тем больше соглашались: «Все легально, как же мы сами не додумались до такого?»

Теперь мы сами пробуем понять, как именно они хотят доказать нарушение регламента. Впрочем, это обычная история для Формулы 1».

По словам главного конструктора Mercedes, для него было очень важно, что DAS позитивно приняли болельщики, которым интересны технические сюрпризы и инновации.

«Вся эта история доказала, что в Формуле 1 по-прежнему сохраняется тяга к чему-то подобному, – отметил он. – Гонщик внезапно начинает тянуть руль на себя – и происходит что-то, чего никто не ожидал. Думаю, спорту стало недоставать изобретений, которые люди могут увидеть, и которые приводят их в восторг.

На Mercedes 2020 года есть очень классные инновации. Правда, не обо всех нам бы хотелось рассказывать, так как они обеспечивают конкурентное преимущество. Но когда одна из них настолько наглядна, то сразу становится важным поводом для обсуждения.

Мне кажется, будет только лучше, если подобных поводов станет больше. Это привлечет к спорту еще больше интереса».