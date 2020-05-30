Как Williams упустила шанс вернуться в элиту Формулы 1

11 секунд за 11 кругов. Столько нужно было отыграть Фелипе Массе у Льюиса Хэмилтона на Гран При Абу-Даби-2014, чтобы вырвать победу. У Льюиса было 11 секунд преимущества, у Фелипе – свежий суперсофт и летящий на прямых болид Williams.

За предыдущие десять сезонов Williams одержала в Формуле 1 всего две победы. Причем каждый раз их приносили южноамериканцы – сначала колумбиец Монтойя, потом венесуэлец Мальдонадо. И вот, бразилец Масса получил шанс пополнить их ряды.

Фелипе Масса на Гран При Абу-Даби-2014

Возрождение легенды

В 2014 году Williams по-настоящему ожила после шести сезонов прозябания в конце первой десятки Кубка конструкторов. Чудотворное воздействие на одну из самых титулованных команд в истории оказали новые моторы.

При переходе на гибриды в Williams отказались от Renault в пользу Mercedes. Так в Гроуве приняли, возможно, свое лучшее управленческое решение в 21 веке. В Бриксуорте построили силовые установки, которые доминировали несколько лет после введения нового регламента.

Вдобавок, сама Williams построила весьма подходящие этим моторам шасси. Машина была заточена под максимальную скорость и летела на прямых, как сумасшедшая. Все настроить у команды получилось не сразу, и весеннюю часть сезона она провела середняком. Однако летом пазл сложился и Валттери Боттас выдал серию из трех подиумов подряд. А после летнего перерыва Williams всерьез сцепилась с Red Bull за звание второй сильнейшей команды пелотона.

Фелипе Масса на Гран При Абу-Даби-2014

У технического подхода Гроу были и свои недостатки. Главный из них – низкая прижимная сила. Ей пожертвовали в угоду максимальной скорости и снижению лобового сопротивления. Из-за этого Williams не была боеспособна в Венгрии, Сингапуре и Японии. Зато в Спа и Монце ее болиды просто летели.

Тем не менее недостаток скорости в поворотах не позволял бравшему подиум за подиумом (всего шесть за сезон) Валттери Боттасу сразиться за победу. А Фелипе Масса и вовсе долго приспосабливался к машине, явно уступая напарнику. Бразилец вышел на пик только к концу года. Сначала Фелипе взял подиум у себя на родине, а потом схватился с Хэмилтоном за победу в Абу-Даби.

Погоня за чемпионом

Льюис приехал на тот Гран При с солидным отрывом от Нико Росберга. Однако двойные баллы, введенные в том году для последней гонки сезона, оставляли немцу шанс. Нико взял поул, но пропустил напарника вперед в первом же повороте. Несмотря на небольшой отрыв Хэмилтона интрига сохранялась до середины гонки. Но затем у Росберга начались проблемы с мотором, и он стал постепенно проваливаться вглубь пелотона.

Таким образом, когда Масса выехал из боксов в 11 секундах позади Льюиса, тому уже нечего было бояться – титул в руках, только до финиша доехать. А вот для Фелипе эта погоня была невероятно важна. Мало того, что команда за десять лет выиграла две гонки. Так еще и сам бразилец не побеждал со времен того злополучного обломка, что прилетел ему в шлем в 2009-м.

Льюис Хэмилтон и Фелипе Масса после гонки в Абу-Даби-2014

И Масса давил на педаль, на каждом круге отыгрывая у (почти) чемпиона более секунды. Тото Вольф нервничал на пит-уолле рядом с Падди Лоу. Хэмилтона по радио просили взвинтить темп. Все понимали – стоит Массе въехать в зону DRS, как он просто пронесется мимо соперника на прямой.

Однако свежесть шин не длится вечно. За четыре круга до финиша разница в скорости упала до нескольких десятых секунды. Фелипе продолжал приближаться, но не успевал догнать. На финише разрыв между Mercedes и Williams составил 2,5 секунды.

Тем не менее Williams устроила настоящее празднество после финиша, и даже упущенный шанс на победу не мог его омрачить. Команда только что завершила свой лучший сезон с 2003 года, а впереди маячили новые перспективы. Red Bull была оставлена позади, до Mercedes оставалось всего несколько секунд. Казалось, еще полшага, и в Гроув снова поедут кубки победителей.

Фелипе Масса после гонки в Абу-Даби-2014

Стагнация и провал

Сделать эти полшага не получилось. Машина-2015 по-прежнему не ехала на медленных трассах и страдала от огромной нехватки прижима. Вдобавок ожила Ferrari, а преимущество Williams на прямых уже не так впечатляло.

Williams вновь забуксовала по весне и разогналась к лету, но теперь подниматься на подиум получалось лишь в случае провалов конкурентов. Проблемы Red Bull с моторами помогли команде сэра Фрэнка остаться в первой тройке Кубка конструкторов, но подиумов было взято в два раза меньше, чем годом ранее.

Все это не убедило руководство команды в том, что надо бы что-то поменять. Клэр Уильямс и ее технический штаб продолжили делать ставку на максимальную скорость и аэродинамику, заточенную под прямые. Они не учли, что конкурентам Mercedes хватило пары лет, чтобы наконец приблизить свои силовые установки к немецкому эталону. Ferrari уже проигрывала не так много, Renault все еще отставала, но в Red Bull компенсировали проигрыш аэродинамикой.

Стартовые этапы-2016 показали, что место в тройке Williams больше не светит. У команды нарисовался сильный конкурент в середине пелотона – Force India. У нее были те же моторы от Mercedes и такая же дикая скорость на прямых, но специалисты нынешней Racing Point сумели совместить эти плюсы с куда лучшей прижимной силой. За счет этого машина теряла в поворотах намного меньше, чем Williams.

Фелипе Масса и Валттери Боттас на Гран При Бразилии-2016

Фактически, сказочное возрождение Williams закончилось в 2016-м. По инерции команда еще пару лет цеплялась за топ-5, но двигатели Mercedes давали все меньше преимуществ над конкурентами, а сделать что-то самостоятельно в Гроуве не смогли. Когда же команда наконец решилась изменить концепцию болида, была допущена ужасная ошибка. Williams рухнула на дно.

Упущенный шанс и трусливое руководство

Очевидно, что своим взлетом Williams обязана исключительно удачному решению перейти на силовые установки Mercedes одновременно со сменой регламента. Такой ход вполне можно назвать чистой удачей – никто в 2013-м не ждал провала от тех же мотористов Renault. Но получив в руки подарок судьбы, семья Уильямс не смогла им воспользоваться.

Те 2,5 секунды, что отделили Фелипе Массу от победы в Абу-Даби-2014, так и остались лучшим результатом команды с 2012 года. Кто знает, может, успей тогда Масса догнать и обогнать Хэмилтона, это дало бы команде новый толчок. А может и нет. Но как Фелипе в Абу-Даби, так и Williams в середине 2010-х остановились в шаге от вершины, не смогли на нее взойти и кубарем скатились вниз.

Клэр Уильямс

Почему все так вышло? Очевидно, мы должны согласиться с Жаком Вильневом – управление в команде ни к черту. Williams сохраняет модель работы 20 века, а на роль спасителей приглашает ветеранов в лице то Патрика Хэда, то Падди Лоу. И ничего не выходит.

Когда у команды была скорость и конкурентное преимущество в лошадиных силах, в ней не нашли смелости сделать новый шаг. Поменять концепцию болида, добавить ему прижимной силы и хотя бы попытаться построить универсальную машину.

Вместо этого команда поставила все лишь на один компонент – скорость на прямых. Ставка не сыграла, Williams рухнула в бездну. Возможно, новое возрождение придет с новым регламентом. И новыми владельцами.