Как Williams рассчитывает избавиться от ярлыка аутсайдера? Разбираем новую машину

Минувший чемпионат стал для Williams не просто неудачным, а худшим за всю историю. Даже в 1977 году, когда сэр Фрэнк был в самом начале славных дел и выставлял на старт всего одно клиентское шасси March, его единственный пилот Патрик Неве выступал лучше. Гонщик хоть и не всегда проходил квалификацию, но, случалось, финишировал девятым и даже седьмым. Роберту Кубице с Джорджем Расселлом в 2019-м не удалось даже этого.

В новый сезон коллектив из Гроу вступает с обновленным техническим штабом, другим дуэтом гонщиков и очередной ливреей, не похожей на предыдущую. Острословы уже сравнили ее с тюбиком зубной пасты, а люди эрудированные – с флагом Чехии.

На FW43 возложена важная миссия. С одной стороны, в условиях ограниченных ресурсов и скорой смены регламента машина может быть лишь эволюционным развитием FW42. Но с другой – именно это развитие должно позволить команде сделать большой шаг вперед.

Джордж Расселл, Williams Racing FW43 Фото: Williams F1

Сезон-2019 начался для Williams с провала краш-тестов и сорванной предсезонной программы. Наверстать потерянное время было уже нереально.

«Мы уделили основное внимание проблемным областям FW42, – сказал главный конструктор команды из Гроу Дуг Маккирнан. – Надо было тщательно отобрать те детали, которые требуется улучшить – те, что дали бы нам наибольшую прибавку с учетом требуемых ресурсов.

Главная концепция FW43 состоит в непрерывном совершенствовании FW42 без фундаментального изменения конфигурации».

Если говорить кратко, конструкторы постарались внести множество небольших изменений, взяв общий курс на оптимизацию и большую компактность деталей там, где это только возможно.

Детали передней части Williams FW43 Фото: Williams F1

Если говорить о той версии машины, которую нам показали в понедельник, то ее переднее крыло осталось практически таким же, как в концовке прошлого чемпионата. Тогда для финальных Гран При команда подготовила версию, закрылки которой позволяли генерировать прижимную силу с внутренней стороны. С внешнего края они опускались вниз, открывая пространство для протекания воздуха. Одновременно были доработаны торцевая пластина и горизонтальный элемент у ее внешнего края.

Носовой обтекатель тоже похож на версию 2019 года, однако Williams удлинила «бивни» под носовым обтекателем, одновременно сместив поворотные лопасти назад. Очевидно, в таком сочетании два этих аэродинамических инструмента работают эффективнее. Кроме того, изменения повлияют не только на загрузку передка, но и на работу дефлекторов. На них будут приходить потоки с большей энергией, что полезно с точки зрения эффективности.

Также стоит отметить новые крепления носовых камер FIA, небольшие открылки в области рычагов передней подвески – они размещены в зоне, где обтекатель соединяется с шасси. Их задача в том, чтобы чуть отворачивать потоки наружу.

Детали Williams FW43 Фото: Williams F1

Передняя подвеска на FW42 была предельно незатейливой, однако на новой машине видно изменение геометрии элементов. При этом диагональный толкающий рычаг по-прежнему соединяется со ступицей через небольшую проставку – этот прием стал популярным в Ф1, так как позволяет поддерживать неизменный дорожный просвет в поворотах.

Если говорить про дефлекторы и элементы по соседству с ними, то картина повторяется: в целом все почти так, как и в конце 2019-го, но при внимательном изучении заметны примечательные детали. Если внимательно изучить «бумеранг», как называют горизонтальный элемент в верхней части дефлектора, то в его задней части можно заметить шесть небольших крылышек.

Они одновременно служат генераторами вихря и позволяет активнее перенаправлять потоки в «подрез» понтона, что в конечном счете повышает эффективность диффузора.

Детали Williams FW43. Не обращайте внимание на рекламный логотип Фото: Williams F1

Понтоны, особенно в районе переднего края, стали более компактными, дав больше возможностей специалистам по аэродинамике. В их верхней части сформировано выраженное углубление, по которому воздух перетекает на днище, попадая в область «бутылочного горлышка», что помогает диффузору.

«Плавник» в верхней части кожуха двигателя стал заметно крупнее, чем в 2019-м – это прямо говорит, что команде удалось оптимизировать внутреннюю компоновку, сделав ее более плотной. Если вспомнить другие машины нового сезона, то тут сравнение все же не в пользу Williams. И все же, прошлогодняя FW42 была несравненно более «выпуклой».

В днище перед задними колесами появились дополнительные прорези для оптимизации протекания воздушных потоков и лучшего «закупоривания» днища.

Детали Williams FW43 Фото: Williams F1

Стоит отметить, что в понедельник команда практически одновременно опубликовала студийные фото своей новой машины и выпустила ее на трассу в Сильверстоуне.

На фото можно обнаружить небольшое крылышко между пилонами заднего крыла FW43 и полное отсутствие Т-крыла, тогда как в реальности Джордж Расселл ездил на машине в прямо противоположной конфигурации.

Заднее крыло – приходится повторяться, но что поделать – в целом очень похоже на прошлогоднее, при этом конфигурация переходной области торцевых пластин повторяет решение Red Bull, тогда как у самой Williams в 2019-м прорезей там было больше. Иной стала и геометрия «гребенки» в нижней части.

Если подводить итог, то команда действительно, не поменяв ничего глобально, заметно улучшила свою машину во множестве мест. Понятно, что главный упор делался на повышение уровня прижимной силы и улучшение управляемости, с которой у FW42 все было совсем скверно.

Детали Williams FW43 Фото: Williams F1

В сезоне-2020 команда продолжит использование силовых установок Mercedes, на которые вполне может рассчитывать. При этом задача инженеров и конструкторов еще и в том, чтобы получить от чемпионских моторов максимум возможного.

По реакции команды можно сделать вывод, что пока подготовка к новому чемпионату вселяет оптимизм – да и отказ от попыток внести в конструкцию «революционные и инновационные» изменения можно считать хорошим знаком.

«Мы очень активно работали в аэродинамической трубе, – сказал Дуг Маккирнан. – И нашли значительные резервы для улучшения охлаждения. Команда разобралась с проблемами в механических компонентах, которые мешали в 2019-м. Это коснулось, среди прочего, тормозов и общего веса машины.

Мы добились прогресса во этих областях и продолжим работу с ними по ходу сезона».

Разумеется, было бы слишком смело ожидать, что Williams сможет сразу же включиться в спор за подиумы или места в первой десятке стартового поля. Но барьер первого сегмента квалификации больше не должен быть для ее гонщиков непреодолимой преградой, да и претендовать на очки они смогут гораздо чаще.

И уж в одном можно испытывать полнейшую уверенность: хуже, чем в 2019-м, не будет точно.