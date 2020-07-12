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Как Williams обрела скорость? Возможно, дело в новой подвеске

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Как Williams обрела скорость? Возможно, дело в новой подвеске
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
12 июл. 2020 г., 12:47

Британская команда не просто нацелилась избавиться от ярлыка вечно последней, но и делает реальные шаги в этом направлении

Квалификация Гран При Штирии стала для Williams лучшей с бакинского этапа 2018 года. Джордж Расселл повторил достижение Сергея Сироткина и готовится стартовать в гонке 11-м. Кто-то скажет, что такой результат обусловлен субботним дождем, но и в сухих пятничных тренировках Расселл тоже был далеко не последним. 

Одной из новинок, добавивших бело-голубой машине скорости, стала иная геометрия передней подвески. Теперь верхний треугольный рычаг крепится к ступице посредством дополнительного изогнутого элемента. 

Это позволило расположить рычаг выше, что очень полезно с точки зрения аэродинамики, так как оставляет больше места для протекания воздуха. Кроме того, подобная геометрия позволяет экономнее расходовать резину. 

Детали передней подвески Williams FW43

Детали передней подвески Williams FW43

Фото: Джорджо Пиола

Первыми приподнимать рычаг додумались конструкторы Toro Rosso и Mercedes в 2017 году. На Williams дополнительный элемент можно было заметить по ходу зимних тестов, однако Гран При Австрии команда провела со старой подвеской. Только на втором этапе сезона гоночный коллектив решил задействовать новинку. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Третья тренировка
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Николя Латифи , Джордж Расселл
Команды Williams
Автор Франко Нуньес

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