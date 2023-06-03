Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа

В самом конце субботней сессии на «Каталунье» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон оказались рядом на трассе, готовясь начать быстрые попытки. Младший из британцев сместился на главной прямой в сторону с траектории, стремясь использовать слип-стрим от машины Карлоса Сайнса, а после этого вернулся на идеальную линию.

Однако в этот момент там уже находился Хэмилтон – что привело к контакту между парой Mercedes на высокой скорости, повреждению переднего крыла на W14 Льюиса и в целом довольно опасному моменту, который мог закончиться серьезными последствиями.

Семикратный чемпион, которому пришлось двумя колесами выехать на газон, сказал по радио: «Джордж сбросил скорость, это было очень опасно».

Судьи вызвали обоих гонщиков для разбора эпизода, а Расселл так объяснил случившееся: «Я не знал, что его машина там, так как начал свой круг и пробовал разогнаться за Сайнсом. К счастью, ничего плохого не случилось».

Столкновение: Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

В отличие от партнера по команде, Джордж не смог пройти в финал квалификации и будет стартовать 12-м.

«Не знаю, почему так, но у меня совсем не было сцепления, – объяснил он. – Кроме того, машину начало сильно раскачивать в быстрых поворотах. Мне не удавалось пройти последний полным газом, хотя утром с этим не было проблем.

Очень странная сессия. Честно говоря, я даже не удивлен результатом, так как темпа у машины сегодня не было. И ощущения от нее были не самыми лучшими. Все это, конечно, очень огорчает».

Гонщик признался, что до начала квалификации настройки его W14 были скорректированы.

«Мы кое-что поменяли – но не делали ничего такого, что могло иметь столь радикальный эффект, – сказал он. – Наверное, сказались условия, но они были непростыми для всех. Но все равно, мы не должны были оказаться на такой позиции. Досадно, что так вышло».