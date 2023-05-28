Как вышло, что «неважная» машина обрадовала Mercedes? Вольф объяснил

Команда Mercedes привезла в Монте-Карло долгожданный пакет обновлений, но – как и можно было ожидать – на медленной и кочковатой трассе толком поработать с новыми деталями не удалось.

Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом стали в квалификации пятым и восьмым, но по ходу гонки улучшили свои позиции: семикратный чемпион мира показал лучшее время круга и финишировал четвертым, на одну позицию опередив молодого напарника.

Подводя итоги уик-энда, глава Mercedes Тото Вольф позволил себе весьма философский взгляд на вещи.

«Сложно в точности судить, как показали себя новинки, так как мы были в плотной группе с Aston Martin и Ferrari, – объяснил австриец. – Позитив можно отыскать в том, что на этой трассе мы никогда не были особенно хороши.

Сейчас мы проиграли поулу три десятых, но в прошлом-то году было семь. В 2022-м машина ехала здесь просто отвратительно. А сейчас пилоты говорят, что она просто неважная.

Так что можно говорить об улучшении. Хотя, конечно, нам следует быть осторожными.

В Барселоне мы получим больше данных. Здесь получилось увидеть только самые базовые вещи.

Но я не ожидаю, что на следующем этапе мы уедем от Aston Martin и Ferrari».

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Wольф добавил: «Нам надо разобраться, как теперь ведет себя машина и как ее правильно настраивать. Когда мы выбираем верное направление работы, дальнейшая отладка удается нам неплохо.

Прошлогоднее шасси было не самым удачным – что скрывать, в начале сезона оно было просто ужасным. И все же нам удалось добиться уверенной победы на "Интерлагосе". Мы и в этот раз собираемся пройти похожим путем».

Он продолжил: «В Монако все решает поведение машины на конках и в медленных поворотах. На большинстве других трасс это вообще не требуется. Сейчас мы начинаем отрезок сезона, где будут ровные и быстрые трассы. Там наши дела должны пойти лучше.

В этот уик-энд едва ли не лучшая форма была у нас в самой первой тренировке, дальше пошло уже хуже. Чем лучше становилось сцепление, тем хуже становились наши результаты.

Сейчас нам очень со многим надо разобраться, обновлений реально много. Нам нужно собрать побольше данных и научиться настраивать эту машину».

Благодаря двойному финишу в пятерке Mercedes удалось сократить отставание от Aston Martin в Кубке конструкторов до одного очка.