Как выглядит настоящая Williams FW44: фото
Сразу после презентации шоу-кара команда провела обкатку в Сильверстоуне
Во вторник Williams F1 провела презентацию машины 2022 года – однако наблюдатели сразу отметили, что команда, подобно Red Bull, лишь раскрасила в свои цвета макет шасси FIA.
Тогда же глава британцев Йост Капито рассказал, что такое решение было принято потому, что настоящая FW44 еще не готова, да еще и сломалась.
Однако несколько часов спустя новинка выехала на трассу в Сильверстоуне. В сырую погоду ее пилотировал Николя Латифи.
На фото можно увидеть классическую схему подвески: толкающие штанги спереди и тяги сзади. Понтоны быстро опускаются вниз, что больше всего похоже на Haas или AlphaTauri.
Рассмотреть детали подробнее пока сложно из-за малого количества кадров и их ракурса.
Обкатка Williams FW44, за рулем Николя Латифи
Фото: Williams
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