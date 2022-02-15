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Формула 1 / Презентация Williams Новость

Как выглядит настоящая Williams FW44: фото

Сразу после презентации шоу-кара команда провела обкатку в Сильверстоуне

Как выглядит настоящая Williams FW44: фото
Александр Кабановский
Автор:
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Во вторник Williams F1 провела презентацию машины 2022 года – однако наблюдатели сразу отметили, что команда, подобно Red Bull, лишь раскрасила в свои цвета макет шасси FIA.

Тогда же глава британцев Йост Капито рассказал, что такое решение было принято потому, что настоящая FW44 еще не готова, да еще и сломалась.

Однако несколько часов спустя новинка выехала на трассу в Сильверстоуне. В сырую погоду ее пилотировал Николя Латифи.

На фото можно увидеть классическую схему подвески: толкающие штанги спереди и тяги сзади. Понтоны быстро опускаются вниз, что больше всего похоже на Haas или AlphaTauri.

Рассмотреть детали подробнее пока сложно из-за малого количества кадров и их ракурса.  

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Фото: Williams

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