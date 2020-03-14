В Альберт-Парк ввели военную технику. Видеоблог Сафронова
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Российский фотограф и видеоколумнист Евгений Сафронов рассказал, как выглядела отмена Гран При Австралии изнутри, а также показал военную технику, которая едет прямо на трассу Формулы 1
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Сессия
|Первая тренировка
|Местонахождение
|Альберт-Парк
|Автор
|Евгений Сафронов
В Альберт-Парк ввели военную технику. Видеоблог Сафронова
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