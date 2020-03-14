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Формула 1 / Гран При Австралии / Блог

В Альберт-Парк ввели военную технику. Видеоблог Сафронова

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В Альберт-Парк ввели военную технику. Видеоблог Сафронова
Автор:
14 мар. 2020 г., 08:44

Российский фотограф и видеоколумнист Евгений Сафронов рассказал, как выглядела отмена Гран При Австралии изнутри, а также показал военную технику, которая едет прямо на трассу Формулы 1

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Сессия Первая тренировка
Местонахождение Альберт-Парк
Автор Евгений Сафронов

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ГП Нидерландов

ГП Нидерландов

30 апр. - 3 мая
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