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Поначалу эта история казалась очень простой. Команда Alpine взяла в свою молодежную программу перспективного чемпиона Формулы 2, чтобы потратить 2022 год на его обучение и подготовку, а в 2023-м посадить за руль. И даже официально анонсировала эти планы.

Вот только Оскар Пиастри, оказывается, за спиной французов договорился о переходе в McLaren и так ловко все обставил со своей командой менеджеров, что не просто оставил Alpine с носом, а еще и вынудил ее потратить на одни только услуги юристов 540 тысяч фунтов.

Комиссия по разрешению контрактных споров признала правоту McLaren, а о реальном напряжении лучше всего говорит тот факт, что порой в своих высказываниях стороны доходили почти до оскорблений. Глава Alpine Отмар Сафнауэр упрекнул Пиастри в недостаточной честности, также Оскара раскритиковал босс Mercedes Тото Вольф – вновь с упоминанием честности, а вдобавок и кармы.

В свою очередь, McLaren столкнулась с негативной реакцией в социальных сетях после того, как разорвала ради Пиастри действующий контракт с Даниэлем Риккардо…

Но мы хотим рассказать вам совсем другую историю о переходе Пиастри. Сейчас, когда пыль уже улеглась, от эмоций можно перейти к фактам. Благодаря той информации, которую команды представили на рассмотрение Контрактной комиссии, мы смогли узнать недоступные прежне обстоятельства и понять, как в действительности развивалась эта история.

Кроме того, Motorsport.com поинтересовался мнением нескольких по-настоящему информированных инсайдеров, что позволяет увидеть в этих событиях несколько больше, чем сюжет предательства безжалостным молодым пилотом интересов команды, которая помогла ему выбиться в люди.

Впрочем, давайте по порядку.

Оскар Пиастри за рулем Alpine A521, тесты в Абу-Даби, 2021 год Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Главным козырем Alpine на судебном заседании был документ под названием «Список условий» – он в общих чертах содержал планы команды в отношении Пиастри на период 2020-2023 годов. В Alpine настаивали, что его можно считать полным аналогом контракта с Оскаром.

Изначально документ был отправлен Пиастри и его менеджеру Марку Уэбберу 15 ноября 2021-го. Команда сообщила, что таким образом использует свой опцион на продолжение сотрудничества с пилотом, которое началось еще за год с лишним до этого.

В тот момент (как подтверждается в последующих электронных письмах) Alpine и Пиастри/Уэббер согласились, что наилучшим развитием «Списка условий» является заключение двух отдельных контрактов: резервного пилота на 2022 год и призового гонщика – на 2023/24.

В письме, отправленном в тот же день генеральным директором компании Alpine Лораном Росси в адрес австралийцев, тот пообещал максимально быструю подготовку полноценного контракта в Ф1 – «с целью его подписания не позднее, чем через десять рабочих дней после получения».

Однако ни один из контрактов так не был направлен ни гонщику, ни менеджеру в обещанные сроки. Понятно, что такая задержка, мягко говоря, не привела Уэббера с Пиастри в восторг.

В последующие недели юристы сторон обменивались письмами, после чего стало окончательно ясно, что ни о каком быстром процессе говорить не приходится. Изначально задержки объясняли «узкими местами» системы согласования и нехваткой ресурсов. Позже сторона Alpine ссылалась на занятость в подготовке презентации новой машины.

A522 планировали показать в конце февраля 2022-го, но команда пообещала ускорить согласования.

Уэббер в ответ поинтересовался, стоит ли ожидать окончания этой работы до 1 марта, чтобы сторона Пиастри могла изучить предложенный контракт и подписать его до открывающего сезон Гран При Бахрейна (18-20 марта).

2 марта Уэббер получает обещание, что документ ему отправят до конца дня.

Но лишь еще через два дня австралиец наконец-то получил «Предварительное соглашение резервного гонщика» с указанием, что контракт призового пилота последует за ним в течение недели.

Но в итоге последний Alpine так и не отправила. Сначала это объясняли необходимостью внести правки, связанные с новой для Оскара ролью резервного гонщика McLaren – в Alpine согласились на такое разделение ролей (как в свое время для Сергея Сироткина).

По мере того, как сезон Ф1 набирал обороты, Alpine в соответствии с требованиями Договора Согласия должна была направить в Комиссию по разрешению контрактных споров запрос на получение Суперлицензии для Пиастри, включающий в числе документов его контракт. Без этого пилот не мог сесть за руль по ходу Гран При, в том числе в тренировках.

В Энстоуна подготовили комплект бумаг, но соглашение на 2023-24 годы команда и тут пообещала дослать позже.

Презентация Alpine перед сезоном-2022: Оскар Пиастри, Эстебан Окон, Фернандо Алонсо Фото: Alpine

Но на тот момент даже контракт резервного гонщика на 2022-й еще не был подписан ни одной из сторон. 14 марта Alpine направила в Комиссию ноябрьский «Список условий» с двумя подписями под ним.

Поверх команда прилепила наклейку с надписью «Юридически верно». Важно отметить, что регламент требует иметь и второй экземпляр всех документов – этот пакет хранится у Комиссии в запечатанном конверте и вскрывается только в случае разбирательства. Так вот, там «Список условий» и вовсе не был подписан и не содержал аналогичной наклейки.

Не менее примечательно, что на втором экземпляре существовала пометка «Требуется заключение контракта» и дополнительно вложенный «примерный план», где говорилось о намерении сделать Оскара основным пилотом с 2023 года.

В остальном же все документы относились только к сезону-2022 и роли резервного пилота. Никаких опционов или условий на последующий срок они не содержали.

Но вернемся к хронологии. Спустя день, 15 марта, Alpine наконец-то отправила Уэбберу и Пиастри обещанный контракт пилота Ф1 на 2023 год. В этом документе, правда, не была названа команда, за которую предстоит выступать австралийцу.

С момента первых обещаний прошло добрых полгода. Теперь уже сторона Оскара не стала спешить. По прошествии еще двух месяцев, 19 мая, Пиастри направили новое предложение – подписать четырехлетнее соглашение на срок 2023-26 годов. Но и там не было подтверждения, что речь идет именно о гонках за Alpine по ходу всего срока.

Такое изменение в действиях Энстоуна укладывается в логику событий. Именно в конце весны Фернандо Алонсо заговорил, что намерен продолжать выступления, а потому Alpine пришлось корректировать планы.

Команда решила отправить Пиастри в Williams на год или даже два, чтобы тот вернулся, когда Фернандо окончательно покинет Ф1. Эту точку зрения подтверждает тот факт, что в документе прописаны обязательные выступления за Alpine лишь в 2025-26 годах.

Источники сообщили, что в итоговом решении Комиссии есть такие слова: «К тому моменту Alpine не могла принять окончательного решения в отношении контракта с Пиастри на протяжении восьми месяцев. Наконец, они предложили четырехлетнее соглашение, включающее два сезона аренды в Willims».

Именно в этот момент терпение австралийцев лопнуло. Когда стало понятно, что в Энстоуне не готовы предоставить Оскару свою машину в краткосрочной перспективе, решено было не форсировать переговоры с Alpine и переключить внимание на другие варианты.

В действительности, диалог с McLaren к тому моменту уже стартовал, хотя пока и носил неформальный характер. Вскоре общение с командой стало куда более предметным. Есть весомые основания говорить, что уже в мае команда информировала Даниэля Риккардо, что максимально серьезно изучает кандидатов ему на замену.

4 июня был заключен предварительный контракт с Пиастри.

По всей видимости, в этом документе не уточнялась роль Пиастри в 2023 году – так как еще не было полной уверенности в отказе от услуг Риккардо. Но уже можно было говорить о намерении команды посадить за руль именно Оскара, если получится расстаться с его соотечественником.

И McLaren, и чемпиона Ф2 более чем устраивало отсутствие у молодого гонщика обязательств перед третьими сторонами. Ведь с Alpine его на тот момент связывал только «Список условий», направленный в Контрактную комиссию. Переговоры с Риккардо были форсированы, и стало понятно, что стороны смогут договориться об условиях «развода».

4 июля Пиастри подписал окончательный контракт, который гарантировал ему выступления в сезоне-2023, если у McLaren будет свободная вакансия.

Пост Риккардо в инстаграме от 13 июля был посвящен тому, что пилот полностью предан интересам McLaren. Сейчас его явно надо рассматривать как надежду на переговоры.

Гонщик, чьи результаты стали предметом критики, пытался укрепить свои позиции хотя бы в том, что касалось отступных за досрочный разрыв контракта. В тот момент Риккардо если и не знал точно о происходящем за сценой, то как минимум мог не мог не догадываться о желании команды усадить Пиастри за руль.

Когда состав McLaren на 2023 год обрел очертания, Оскару оставалось только надеяться, что коллектив сумеет договориться с Риккардо об условиях прекращения сотрудничества. После этого было бы правильно сначала анонсировать уход Даниэля, а уже затем называть имя того, кто его заменит.

Но объявление Фернандо Алонсо о переходе в Aston Martin, сделанное в первый день летних каникул, оказалось катализатором последующих событий. Потеряв испанца, в Alpine тотчас поспешили объявить о контракте с Пиастри, вынудив того опубликовать свое памятное заявление в социальных сетях. Точку в этой истории поставило заседание Контрактной комиссии.

Оскар Пиастри за рулем Alpine A521 на тестах Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

В итоге все встало на свои места. Пресловутый перечень, названный «Списком условий», признали недостаточным для полноценного контракта, а ничего другого в Alpine так и не предоставили. Потому вердикт о том, что только McLaren имеет действующее соглашение с гонщиком на 2023 год и последующий период, ни у кого из наблюдателей не вызвал вопросов.

Любопытно, что уже проиграв войну за гонщика, в Alpine все же попробовали взять реванш в финальном сражении. Команда заявила Комиссии, что австралиец должен сам покрыть собственные судебные издержки в размере £120 тысяч, поскольку он не являлся стороной разбирательства.

Ответ судей оказался отрицательным, так как, по мнению судебного органа, гонщик имел право на юридическое представительство. Отвергнут был и запрос Alpine на пересчет суммы издержек McLaren в сторону уменьшения.

Для французов, помимо потери Пиастри и необходимости покрыть расходы на процесс всем его участникам, вся эта история стала хорошим уроком на будущее в плане того, как надо вести документацию в отношениях с гонщиками.

Стоит отметить, что нынешний руководитель Alpine Отмар Сафнауэр пришел в команду только в минувшем марте – на той стадии, когда ситуация уже была очень сильно запущена. К тому же в приоритете у него в тот момент явно были другие вопросы.

В Зандфорте Отмар признал: «Все это происходило в ноябре прошлого года. Разумеется, было бы проще возложить вину на тех, кто уже не работает в Энстоуне, однако это не мой метод.

Правильно будет изучить все, что произошло, понять свои ошибки и исправить их на будущее».

Если юридический исход этого дела не вызывает вопросов, то его моральная сторона остается для Сафнауэра непростой темой.

Ну а для McLaren ситуация выглядит выигрышной во всех отношениях: команда заказала свою правоту и получила одного из самых талантливых пилотов своего поколения. Ну а если возвращаться к той критике, которой подвергли в паддоке действия Пиастри, то теперь эти обвинения воспринимаются уже иначе.

Глава коллектива из Уокинга Андреас Зайдль отметил: «Признаюсь, меня удивили комментарии от тех людей, кто не был в курсе деталей этой истории. Некоторые из этих комментариев были неуместными, несправедливыми и неуважительными.

Даже я сам знаю только одна сторону этой истории, потому стараюсь ничего не комментировать. Думаю, это правильный подход: мы намерены и дальше защитить Оскара».

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