Трудно найти в современной Формуле 1 человека более влиятельного, чем Тото Вольф. Он руководит всеми автоспортивными проектами Mercedes, имеет доли в двух (де-факто уже в трех) командах и ведет дела нескольких пилотов.

Он выиграл шесть последних чемпионатов, построил самую эффективную в Ф1 финансовую модель и затеял бой с главой всего концерна Daimler. Наконец, его прочат в боссы всей Формулы 1 на смену Чейзу Кэри. Но как 48-летний австриец за десять лет подмял под себя многомиллиардную спортивную организацию? Давайте посмотрим.

Большой гонщик, маленький инвестор

По собственному признанию, Тото Вольф заинтересовался автоспортом в 17 лет. Друг пригласил его прийти на гонку, когда выступал на «Нюрбургринге». Одного раза оказалось для Тото достаточно: сначала он уговорил мать оплатить ему обучение в школе пилотов в счет десяти следующих подарков на дни рождения и Рождество, а потом продал собственную машину и купил Seat Ibiza, который превратил в гоночный болид.

Фото: Daimler AG

К 19 годам Вольф гонял в немецкой и австрийской Формуле Ford и даже зарабатывал этим деньги – но большой карьеры не построил. Когда Тото было 22, на Гран При Монако разбился и впал в кому (из которой, к счастью, сравнительно быстро вышел) Карл Вендлингер. Это так впечатлило тогдашнего спонсора Вольфа, что он свернул свою автоспортивную программу. А самому Тото пришлось задуматься о дальнейшей карьере.

«В то время я понимал, что у меня нет должного бэкграунда, – рассказывает Тото о середине девяностых. – Я не занимался картингом, когда был ребенком, у меня не было денег и связей – и я решил, что бизнес будет лучшим путем для меня».

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Тогда Вольф бросил гонки и пошел в Венский университет изучать экономику. Кроме прочего, на таком решении сказались габариты босса Mercedes: при росте 188 см пробиться в Формулу 1 все равно было бы крайне трудно .

«Было трудно признаться себе, что я никогда не стану топ-пилотом, – говорит Тото. – Но это одна из моих сильных сторон – суровая честность с самим собой по поводу того, что я могу и чего не могу добиться. А в итоге я нашел себе хороший путь на пересечении гонок и бизнеса».

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Учиться Тото больше нравилось в рабочем процессе, а не в университетской аудитории. Так он отправился работать в инвестиционный банк в Варшаве, а затем стал отвечать за продажи в австрийской сталелитейной компании Koloman Handler AG. Две работы удалось успешно совместить в первом собственном бизнесе – Тото стал посредником Koloman на польском рынке. А добившись успеха, решил взять перерыв и уехал в Америку.

Вольф оказался в Сан-Франциско в самый разгар надувания «пузыря доткомов». Так называли резкий взлет акций интернет-компаний в период, когда экономисты массово поверили в онлайн-бизнес – из-за чего он оказался сильно переоценен. Пузырь лопнул в 2000-м, но еще до того Вольф вернулся в Австрию и купил доли в нескольких интернет-компаниях. Инвестиции окупились, и в 1998-м Тото вместе со своим однокурсником Рене Бергером основал инвестиционную компанию Marchfifteen.

Акула капитализма вернулась за руль

Вольф идеально выбрал момент: Marchfifteen стала одной из первых инвесткомпаний в Европе, которая сосредоточилась на IT-бизнесе. Тото с компаньоном открыли офисы в пяти разных странах и вложились в несколько компаний, позже проданных за десятки и сотни миллионов долларов.

Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

А добившись успеха в мире капиталов, Вольф вспомнил о гонках. Друзья предложили вместе выступать в заездах на выносливость, и Тото даже выиграл несколько гонок (например, на нынешней трассе Формулы 1 в Шпильберге). А затем стал вице-чемпионов Австрии по ралли.

Постепенно Вольф перешел от участия в гонках к вложениям в них: в 2006 году его компания купила 49 % акций компании HWA, которая со временем из команды DTM превратилась в гоночное отделение Mercedes. Сам Тото стал одним из руководителей команды, а заодно познакомился с гонщицей Сьюзи Стоддарт – которую мы теперь знаем как Сьюзи Вольф.

Между тем карьера Вольфа как гонщика завершилась в 2009 году там же, где и началась – на «Нюрбургринге». Попав в аварию, Тото получил сотрясение мозга, перелом нескольких позвонков, а также лишился обоняния. При этом, по иронии судьбы, вылетев из гонок, Вольф тут же попал в Ф1.

В Mercedes через Williams

Вольф рассматривал возможность вложения денег в одну из команд Формулы 1 еще до 2009 года, но полагал, что в набитой автопроизводителями серии частным коллективам нечего ловить. Однако кризис 2008 года выбил из Ф1 Honda, Toyota и BMW, а в 2009-м Тото сделал первое вложение – купил 16 % акций Williams.

Клэр Уильямс и Тото Вольф Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

К тому времени Вольф руководил уже третьим своим венчурным фондом – Nextmarch. Компания поучаствовала и в приобретении доли Вольфа, и в первичном размещении акций Williams на франкфуртской бирже. К 2012 году Тото стал исполнительным директором команды, но на горизонте возник новый проект – Mercedes.

«Удача сыграла свою роль, – признает Вольф. – Я оказался в команде с Фрэнком Уильямсом, в 2012 году Пастор Мальдонадо выиграл гонку в Испании, и в итоге я привлек внимание Mercedes. Это совпадение удачных моментов»

Немецкий концерн тогда помпезно вернулся в Формулу 1, выкупив чемпионскую команду Brawn и посадив за руль Михаэля Шумахера. Только результата это не принесло. Помыкавшись три года в середине таблицы, боссы Mercedes решили заманить в команду Вольфа. Именно Вольфа, так как идеей Daimler было найти не наемного работника, пусть и высокопрофессионального, а управляющего партнера.

«У нас компания с оборотом в 100 млрд евро, но мы не уверены, что разбираемся в автоспорте, – вспоминал Вольф слова представителей Daimler. – Мы хотели бы нанять профессионала, который будет не только менеджером, но и акционером. Будет вовлечен в этот бизнес финансово».

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Таким образом, глава команды, принимая те или иные решения, рисковал бы и своими деньгами тоже. Вольфа такой подход полностью устроил: «Я бы и не взялся за эту работу, не имея акций. Ведь я предприниматель, я так работаю. Мне интересно развивать компанию».

В январе 2013 года Вольф приобрел 30 % акций Mercedes-Benz Grand Prix Ltd., которой принадлежит команда Ф1. А к концу года Тото возглавил Mercedes-Benz Motorsport –подразделение, которое отвечает за всю гоночную активность бренда от Формулы 1 до спорткаров и электрогонок.

Покупка акций в 2013 году обошлась Вольфу примерно в 35-40 млн долларов. Чуть ранее Mercedes уже продала 10 % акций Ники Лауде, поставив его во главе команды рядом с Вольфом. За одного говорили три чемпионских титула и огромные связи в Ф1, за другого – успешный бизнес. И альянс по-настоящему удался: 2013-й год стал последним на данный момент, когда чемпионом Формулы 1 был не пилот Mercedes.

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Новая бизнес-модель

Достижения Вольфа как руководителя спортивной команды очевидны: он переманил ряд блестящих сотрудников (один Джеймс Эллисон чего стоит), нанял единственную суперзвезду среди действующих гонщиков Ф1 и сумел навязать Mercedes невероятный перфекционизм.

Пример с DAS показал – самая успешная команда последних лет продолжает быть и самой инновационной. Mercedes развивается даже тогда, когда развиваться вроде бы уже и некуда.

Но не меньше впечатляют бизнес-успехи Вольфа. Вложив в команду свои деньги, австриец закономерно решил их преумножить. А потому стал выводить команду из-под зависимости от Daimler. По последним данным, вложения концерна сейчас составляют всего 40 % от бюджета Mercedes. Более того, команда приносит прибыль.

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Добиться этого Вольф сумел за счет нескольких отличных решений. Во-первых, еще до того, как в Бриксуорте построили лучшую силовую установку гибридной эпохи, Вольф договорился о ее поставках командам Williams и Force India. И успехи этих команд в первые годы после смены регламента были лучшей рекламой творений моторного департамента Mercedes.

Во-вторых, Mercedes отлично работает со спонсорами: основной доход приносит малайский топливный гигант Petronas, но и британские химики из Ineos, и более мелкие спонсоры делают заметные вклады. Наконец, Mercedes успешно выжимает все соки из хозяев Ф1. Мало того что команда как чемпион получает самые большие призовые, она еще и гарантированный бонус у боссов чемпионата выбила. Хотя обычно его платят лишь командам, выступающим в Ф1 многие десятилетия (а нынешний Mercedes – 2010 года рождения).

Вольф добился для команды финансовой стабильности, в то время как другие автопроизводители (например, Renault) тратят на Ф1 много и в пустую. Сам Тото объясняет это своим опытом в инвестициях: «Они все строят из себя акул. Но если смотреть трезво, мы руководим не такими уж большими компаниями. И нет смысла продавать маленький аквариум под видом бассейна с акулами».

Что ж, будь Формула 1 аквариумом или бассейном, Вольф в ней – явно самая крупная акула.

Властелин пилотов

Разбогатевший Вольф начал помогать начинающим гонщикам еще в 2002 году. Естественно, не без собственных планов. Вместе с двукратным чемпионом мира Микой Хаккиненом они открыли менеджерское агентство и с тех пор успели вырастить нескольких пилотов Ф1.

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Самый успешный клиент Вольфа на данный момент – Валттери Боттас, пилот Mercedes. Конечно, есть что-то сомнительное в том, что Вольф как босс команды назначает финну зарплату, а как «косвенный агент» Валттери тут же получает процент с этих денег – но кого таким удивишь?

На смену Боттасу уже стремится Джордж Расселл, воспитанник молодежной программы Mercedes – и тоже клиент Вольфа. А если у него не получится, то занять место всегда готов другой подопечный Тото – Эстебан Окон. Сейчас француза отдали Renault, но связи с Mercedes у него крепки, да и в Ф1 он попал через клиентскую команду немцев – Force India.

Неудивительно, что немецкий журналист Ральф Бах обвинил Вольфа в крахе карьеры Себастьяна Феттеля – подопечные австрийца действительно плотно обложили подступы к связанным с Тото командам.

Власть над Формулой 1?

Что в спортивной, что в деловой сфере Вольф уже добился в Формуле 1 всего чего мог. Поэтому вопросы о его будущем звучат все чаще.

Долгое время основным слухом была информация о скором назначении Тото главой всей Ф1. Чейз Кэри вскоре покинет пост руководителя чемпионата, и Вольф, чей контракт с Mercedes истекает в конце года, кажется самым очевидным кандидатом на замену. Однако назначение главы Mercedes боссом Ф1 уже пообещали заблокировать в Ferrari (как будто во главе FIA не стоит бывший руководитель самой Скудерии).

Чейз Кэри и Тото Вольф Фото: DPPI

Но у Тото есть варианты и за пределами Liberty. Пусть в последнее время австриец якобы не ладит с новым главой Daimler Олой Каллениусом – 30 % акций команды Mercedes у Тото никто не отберет. Поэтому, как сообщает ряд источников, австриец может оставить пост руководителя команды и занять место в совете директоров. Если трения между Каллениусом и Вольфом – не выдумка, такая схема заметно упростила бы жизнь обоим.

Тем временем недавно Тото выкупил обратно 5 % акций Williams, а также приобрел долю в Aston Martin. Владельцем британской марки недавно стал Лоуренс Стролл – и в следующем году команда Racing Point будет выступать уже под новым именем. Каждое такое действие порождало новую порцию слухов. О том, что Вольф возглавит Aston Martin – и только гоночную команду, а всю компанию. Или о том, что канадец и австриец на пару выкупят у Mercedes чемпионскую гоночную команду.

Лоуренс Стролл и Тото Вольф Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Наличия у Вольфа желания завести собственную команду исключать нельзя. В Формуле 1 осталось немного больших имен: связь McLaren с ее основателем Брюсом Маклареном уже трудно назвать живой и непосредственной, Williams выставили на продажу. Так почему бы не появиться условной Wolff Racing? Денег, связей и опыта Тото должно хватить. А сам менеджер всегда открыт новому.

«С высокой вероятностью мы все будем иметь несколько разных карьер в течение жизни, – считает Тото. – Ведь мир так быстро меняется. Наши нынешние занятия могут устареть через 10 лет, а на их месте возникнет что-то новое».

Что же, Вольф почти на 40 лет младше все еще энергичного Берни Экклстоуна. А значит, впереди у него ни одна смена ипостаси. Посмотрим, какой будет ближайшая.

При подготовке текста использовались материалы пресс-службы Формулы 1, пресс-службы Mercedes F1, Forbes и UBS.