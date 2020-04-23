Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
97 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
132 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
153 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
167 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
181 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
188 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
202 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
216 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Презентация williams bmw fw27 / Комментарий

Как в Williams выбирали пилота. Пиццония ответил Хайдфельду

Поделились
Комментарии
Как в Williams выбирали пилота. Пиццония ответил Хайдфельду
Автор:
Соавтор: Антон Погорельский
23 апр. 2020 г., 07:27

Бразильский гонщик рассказал свою версию того, как Williams обошлась со своими гонщиками в 2005 году

На этой неделе экс-пилот Формулы 1 Ник Хайдфельд рассказал, как получил место в Williams в 2005 году. По словам немца, команда до последнего выбирала между его кандидатурой и Антонио Пиццонией. В итоге Williams выбрала того, кто проехал быстрее на тестах – и этим гонщиком оказался Хайдфельд. По крайней мере, так заявил сам Ник.

В интервью Motorsport.com Антонио Пиццония ответил своему бывшему сопернику. Вот что рассказал бразильский гонщик:

«Я сделал всё, что от меня зависело – не только тест-пилот, но и как призовой гонщик в четырех гонках 2004 года. А потом BMW начала давить на Williams, чтобы обеспечить место немецкому гонщику. Ральф Шумахер как раз ушел из команды, [так что BMW был нужен другой немец]. 

В первый же раз, когда мы обсуждали выступления в сезоне-2005, Фрэнк Уильямс сказал мне, чтобы я не беспокоился о политических моментах. Он признал, что BMW хочет немецкого пилота, но заверил, что на 99,9% место в команде достанется мне. 

Когда он мне это сказал, у меня уже были предложения от BAR в Формуле 1 и от Newman-Haas в IndyCar. В тот момент это была лучшая команда в IndyCar. Я подумал: «Мне комфортно здесь, в Williams, и меня сделают призовым пилотом». Так что я всем отказал. 

В какой-то момент на тесты пригласили Ника Хайдфельда. Он ехал неплохо, но я был быстрее. Время шло, и я начал подозревать, что за моей спиной что-то происходит. Но Фрэнк вновь сказал мне, что на 99,9% место – моё.

Читайте также:

До самого дня презентации нового автомобиля я не знал, кто станет боевым гонщиком Williams в 2005 году. Ник тоже не знал. И утром перед презентацией Фрэнк позвал Ника к себе на разговор. Следом он вызвал меня. И сказал: «Антонио, мы не можем идти против BMW. Мы обязаны посадить в машину Хайдфельда в качестве боевого пилота. Мы поднимем тебе зарплату. Такова ситуация на сегодняшний день». 

Когда я выходил из комнаты, я был опустошен. Я упустил все другие возможности. Я на 100% доверился человеку, которым безмерно восхищался. И все это случилось за 5 минут до презентации. 

Я был подавлен, и в команде понимали это. В течение сезона я не был по-настоящему сосредоточен на работе запасного гонщика, так что они наняли другого тест-пилота». 

Вот как выглядела презентация команды Williams в 2005 году:

Слайдер
Список

Сэм Майкл, Марио Тайссен, Ник Хайдфельд, Марк Уэббер, Антонио Пиццония, Патрик Хэд и Фрэнк Уильямс

Сэм Майкл, Марио Тайссен, Ник Хайдфельд, Марк Уэббер, Антонио Пиццония, Патрик Хэд и Фрэнк Уильямс
1/23

Фотограф: BMW AG

Ник Хайдфельд, Марк Уэббер и Антонио Пиццония с автомобилем Williams BMW FW27

Ник Хайдфельд, Марк Уэббер и Антонио Пиццония с автомобилем Williams BMW FW27
2/23

Фотограф: BMW AG

Ник Хайдфельд, Марк Уэббер и Антонио Пиццония с автомобилем Williams BMW FW27

Ник Хайдфельд, Марк Уэббер и Антонио Пиццония с автомобилем Williams BMW FW27
3/23

Фотограф: BMW AG

Ник Хайдфельд, Марк Уэббер и Антонио Пиццония с автомобилем Williams BMW FW27

Ник Хайдфельд, Марк Уэббер и Антонио Пиццония с автомобилем Williams BMW FW27
4/23

Фотограф: BMW AG

Ник Хайдфельд, Марк Уэббер и Антонио Пиццония с автомобилем Williams BMW FW27

Ник Хайдфельд, Марк Уэббер и Антонио Пиццония с автомобилем Williams BMW FW27
5/23

Фотограф: BMW AG

Ник Хайдфельд

Ник Хайдфельд
6/23

Фотограф: Марк Гледхилл

Марк Уэббер

Марк Уэббер
7/23

Фотограф: Марк Гледхилл

Фрэнк Уильямс, Марио Тайссен, Марк Уэббер, Патрик Хэд, Сэм Майкл, Антонио Пиццония и Ник Хайдфельд

Фрэнк Уильямс, Марио Тайссен, Марк Уэббер, Патрик Хэд, Сэм Майкл, Антонио Пиццония и Ник Хайдфельд
8/23

Фотограф: Марк Гледхилл

Фрэнк Уильямс, Марио Тайссен, Марк Уэббер, Патрик Хэд, Сэм Майкл, Антонио Пиццония и Ник Хайдфельд

Фрэнк Уильямс, Марио Тайссен, Марк Уэббер, Патрик Хэд, Сэм Майкл, Антонио Пиццония и Ник Хайдфельд
9/23

Фотограф: BMW AG

Марио Тайссен и Марк Уэббер

Марио Тайссен и Марк Уэббер
10/23

Фотограф: Марк Гледхилл

Ник Хайдфельд (в машине), Марк Уэббер и Антонио Пиццония с автомобилем Williams BMW FW27

Ник Хайдфельд (в машине), Марк Уэббер и Антонио Пиццония с автомобилем Williams BMW FW27
11/23

Фотограф: BMW AG

Антонио Пиццония и Ник Хайдфельд

Антонио Пиццония и Ник Хайдфельд
12/23

Фотограф: Марк Гледхилл

Антонио Пиццония

Антонио Пиццония
13/23

Фотограф: Марк Гледхилл

Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации

Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации
14/23

Фотограф: Марк Гледхилл

Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации

Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации
15/23

Фотограф: Марк Гледхилл

Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации

Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации
16/23

Фотограф: Марк Гледхилл

Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации

Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации
17/23

Фотограф: Марк Гледхилл

Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации

Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации
18/23

Фотограф: Марк Гледхилл

Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации

Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации
19/23

Фотограф: Марк Гледхилл

Марк Уэббер за рулем Williams BMW FW27 на тестах

Марк Уэббер за рулем Williams BMW FW27 на тестах
20/23

Фотограф: BMW AG

Марк Уэббер за рулем Williams BMW FW27 на тестах

Марк Уэббер за рулем Williams BMW FW27 на тестах
21/23

Фотограф: BMW AG

Марк Уэббер за рулем Williams BMW FW27 на тестах

Марк Уэббер за рулем Williams BMW FW27 на тестах
22/23

Фотограф: BMW AG

Марк Уэббер за рулем Williams BMW FW27 на тестах

Марк Уэббер за рулем Williams BMW FW27 на тестах
23/23

Фотограф: BMW AG

 

Следующая новость
Култхард: Кими прошел пик, но выдержит еще несколько лет

Предыдущая новость

Култхард: Кими прошел пик, но выдержит еще несколько лет
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Презентация williams bmw fw27
Пилоты Антонио Пиццония , Ник Хайдфельд
Команды Williams
Автор Фелипе Мотта

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Джордан: Ни Шумахер, ни Сенна не были лучшими пилотами

2
Формула 1

Нервотрепка в стиле Williams: Хайдфельд рассказал, как подслушивал соперника

3
Формула 1

«В гонках Феттель лучше». Хайдфельд сравнил пилотов Ferrari

4
Формула 1

Култхард: Кими прошел пик, но выдержит еще несколько лет

5
Формула 1

«Mercedes не сделал настройки под Шумахера». Экс-менеджер ответил критику Михаэля

Последние видео

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои» 01:04
Формула 1

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои»

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры 01:02
Формула 1

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу! 01:59
Формула 1

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу!

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении 02:00
Формула 1

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении 01:50
Формула 1

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении

Самое важное:

Как в Williams выбирали пилота. Пиццония ответил Хайдфельду
F1

Как в Williams выбирали пилота. Пиццония ответил Хайдфельду

Култхард: Кими прошел пик, но выдержит еще несколько лет
F1

Култхард: Кими прошел пик, но выдержит еще несколько лет

Нервотрепка в стиле Williams: Хайдфельд рассказал, как подслушивал соперника
F1

Нервотрепка в стиле Williams: Хайдфельд рассказал, как подслушивал соперника

Джордан: Ни Шумахер, ни Сенна не были лучшими пилотами
F1

Джордан: Ни Шумахер, ни Сенна не были лучшими пилотами

В Имоле хотят провести ГП без зрителей и не платить Ф1
F1

В Имоле хотят провести ГП без зрителей и не платить Ф1

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.