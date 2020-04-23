Как в Williams выбирали пилота. Пиццония ответил Хайдфельду

На этой неделе экс-пилот Формулы 1 Ник Хайдфельд рассказал, как получил место в Williams в 2005 году. По словам немца, команда до последнего выбирала между его кандидатурой и Антонио Пиццонией. В итоге Williams выбрала того, кто проехал быстрее на тестах – и этим гонщиком оказался Хайдфельд. По крайней мере, так заявил сам Ник.

В интервью Motorsport.com Антонио Пиццония ответил своему бывшему сопернику. Вот что рассказал бразильский гонщик:

«Я сделал всё, что от меня зависело – не только тест-пилот, но и как призовой гонщик в четырех гонках 2004 года. А потом BMW начала давить на Williams, чтобы обеспечить место немецкому гонщику. Ральф Шумахер как раз ушел из команды, [так что BMW был нужен другой немец].

В первый же раз, когда мы обсуждали выступления в сезоне-2005, Фрэнк Уильямс сказал мне, чтобы я не беспокоился о политических моментах. Он признал, что BMW хочет немецкого пилота, но заверил, что на 99,9% место в команде достанется мне.

Когда он мне это сказал, у меня уже были предложения от BAR в Формуле 1 и от Newman-Haas в IndyCar. В тот момент это была лучшая команда в IndyCar. Я подумал: «Мне комфортно здесь, в Williams, и меня сделают призовым пилотом». Так что я всем отказал.

В какой-то момент на тесты пригласили Ника Хайдфельда. Он ехал неплохо, но я был быстрее. Время шло, и я начал подозревать, что за моей спиной что-то происходит. Но Фрэнк вновь сказал мне, что на 99,9% место – моё.

До самого дня презентации нового автомобиля я не знал, кто станет боевым гонщиком Williams в 2005 году. Ник тоже не знал. И утром перед презентацией Фрэнк позвал Ника к себе на разговор. Следом он вызвал меня. И сказал: «Антонио, мы не можем идти против BMW. Мы обязаны посадить в машину Хайдфельда в качестве боевого пилота. Мы поднимем тебе зарплату. Такова ситуация на сегодняшний день».

Когда я выходил из комнаты, я был опустошен. Я упустил все другие возможности. Я на 100% доверился человеку, которым безмерно восхищался. И все это случилось за 5 минут до презентации.

Я был подавлен, и в команде понимали это. В течение сезона я не был по-настоящему сосредоточен на работе запасного гонщика, так что они наняли другого тест-пилота».

Вот как выглядела презентация команды Williams в 2005 году: