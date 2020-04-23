Как в Williams выбирали пилота. Пиццония ответил Хайдфельду
Бразильский гонщик рассказал свою версию того, как Williams обошлась со своими гонщиками в 2005 году
На этой неделе экс-пилот Формулы 1 Ник Хайдфельд рассказал, как получил место в Williams в 2005 году. По словам немца, команда до последнего выбирала между его кандидатурой и Антонио Пиццонией. В итоге Williams выбрала того, кто проехал быстрее на тестах – и этим гонщиком оказался Хайдфельд. По крайней мере, так заявил сам Ник.
В интервью Motorsport.com Антонио Пиццония ответил своему бывшему сопернику. Вот что рассказал бразильский гонщик:
«Я сделал всё, что от меня зависело – не только тест-пилот, но и как призовой гонщик в четырех гонках 2004 года. А потом BMW начала давить на Williams, чтобы обеспечить место немецкому гонщику. Ральф Шумахер как раз ушел из команды, [так что BMW был нужен другой немец].
В первый же раз, когда мы обсуждали выступления в сезоне-2005, Фрэнк Уильямс сказал мне, чтобы я не беспокоился о политических моментах. Он признал, что BMW хочет немецкого пилота, но заверил, что на 99,9% место в команде достанется мне.
Когда он мне это сказал, у меня уже были предложения от BAR в Формуле 1 и от Newman-Haas в IndyCar. В тот момент это была лучшая команда в IndyCar. Я подумал: «Мне комфортно здесь, в Williams, и меня сделают призовым пилотом». Так что я всем отказал.
В какой-то момент на тесты пригласили Ника Хайдфельда. Он ехал неплохо, но я был быстрее. Время шло, и я начал подозревать, что за моей спиной что-то происходит. Но Фрэнк вновь сказал мне, что на 99,9% место – моё.
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До самого дня презентации нового автомобиля я не знал, кто станет боевым гонщиком Williams в 2005 году. Ник тоже не знал. И утром перед презентацией Фрэнк позвал Ника к себе на разговор. Следом он вызвал меня. И сказал: «Антонио, мы не можем идти против BMW. Мы обязаны посадить в машину Хайдфельда в качестве боевого пилота. Мы поднимем тебе зарплату. Такова ситуация на сегодняшний день».
Когда я выходил из комнаты, я был опустошен. Я упустил все другие возможности. Я на 100% доверился человеку, которым безмерно восхищался. И все это случилось за 5 минут до презентации.
Я был подавлен, и в команде понимали это. В течение сезона я не был по-настоящему сосредоточен на работе запасного гонщика, так что они наняли другого тест-пилота».
Вот как выглядела презентация команды Williams в 2005 году:
Сэм Майкл, Марио Тайссен, Ник Хайдфельд, Марк Уэббер, Антонио Пиццония, Патрик Хэд и Фрэнк Уильямс
Фотограф: BMW AG
Ник Хайдфельд, Марк Уэббер и Антонио Пиццония с автомобилем Williams BMW FW27
Фотограф: BMW AG
Ник Хайдфельд, Марк Уэббер и Антонио Пиццония с автомобилем Williams BMW FW27
Фотограф: BMW AG
Ник Хайдфельд, Марк Уэббер и Антонио Пиццония с автомобилем Williams BMW FW27
Фотограф: BMW AG
Ник Хайдфельд, Марк Уэббер и Антонио Пиццония с автомобилем Williams BMW FW27
Фотограф: BMW AG
Ник Хайдфельд
Фотограф: Марк Гледхилл
Марк Уэббер
Фотограф: Марк Гледхилл
Фрэнк Уильямс, Марио Тайссен, Марк Уэббер, Патрик Хэд, Сэм Майкл, Антонио Пиццония и Ник Хайдфельд
Фотограф: Марк Гледхилл
Фрэнк Уильямс, Марио Тайссен, Марк Уэббер, Патрик Хэд, Сэм Майкл, Антонио Пиццония и Ник Хайдфельд
Фотограф: BMW AG
Марио Тайссен и Марк Уэббер
Фотограф: Марк Гледхилл
Ник Хайдфельд (в машине), Марк Уэббер и Антонио Пиццония с автомобилем Williams BMW FW27
Фотограф: BMW AG
Антонио Пиццония и Ник Хайдфельд
Фотограф: Марк Гледхилл
Антонио Пиццония
Фотограф: Марк Гледхилл
Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации
Фотограф: Марк Гледхилл
Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации
Фотограф: Марк Гледхилл
Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации
Фотограф: Марк Гледхилл
Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации
Фотограф: Марк Гледхилл
Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации
Фотограф: Марк Гледхилл
Автомобиль Williams BMW FW27 на презентации
Фотограф: Марк Гледхилл
Марк Уэббер за рулем Williams BMW FW27 на тестах
Фотограф: BMW AG
Марк Уэббер за рулем Williams BMW FW27 на тестах
Фотограф: BMW AG
Марк Уэббер за рулем Williams BMW FW27 на тестах
Фотограф: BMW AG
Марк Уэббер за рулем Williams BMW FW27 на тестах
Фотограф: BMW AG
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Презентация williams bmw fw27
|Пилоты
|Антонио Пиццония , Ник Хайдфельд
|Команды
|Williams
|Автор
|Фелипе Мотта
Как в Williams выбирали пилота. Пиццония ответил Хайдфельду
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