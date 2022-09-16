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Жак Вильнев, которого прямо по ходу сезона-2006 уволили из команды BMW-Sauber, с того самого момента ни разу не управлял машинами Ф1, не считая совсем уж винтажных раритетов на разных фестивалях.

Но после Гран При Италии в рамках празднований 25-летия своей победы в чемпионате канадец получил возможность проехать в Монце на Alpine A521 из сезона-2021.

О том, каким для него получился этот день и какое впечатление оставила машина, 51-летний канадец рассказал онлайн-изданию RacingNews365.

«Машина оказалась очень стабильной и простой в управлении, – признался Жак. – При этом уровень сцепления с асфальтом у нее просто невероятный.

А скорость… твой мозг просто не успевает за ней. Ты словно прижат к земле и смотришь видео в ускоренной перемотке. Это действительно впечатляет.

Работа на симуляторе и наблюдение [за Эстебаном Оконом и Фернандо Алонсо] позволило мне определить точки торможения. Я подумал: "Мозг же должен помнить те траектории, что были 15-16 лет назад".

Там все на месте, даже таблички с расстоянием до поворота, от которых нужно тормозить. Так что память не подвели. Но дело в том, что я нажимал на педаль тормоза в тех же местах, что прежде – потом заканчивал торможение, а до поворота еще оставалось метров 50».

По признанию Вильнева, больше всего его впечатлили изменения в аэродинамике машин за прошедшее время.

«Даже когда ты не трогаешь тормоз, впечатление такое, что к машине привязан огромный парашют, который ее замедляет, – рассказал экс-гонщик. – Но просто не могу вспомнить, чтобы я хоть когда-то ездил на столь стабильной технике.

Я боялся, что не смогу удерживать голову [в поворотах], но мне это все же удалось. Но вот на следующий день я буквально умирал от боли».

Жак Вильнев Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«Ты грибов, что ли, объелся?»

Вильнев добавил, что работа на симуляторе Alpine, которую он провел еще до Гран При Бельгии, в итоге не принесла ему почти никакой пользы.

«Мне не понравилось, – признался чемпион мира. – Ты нажимаешь на педаль тормоза, мозг думает, что ты в машине, и ждет замедления, но ничего не происходит. Ты же на симуляторе.

Нельзя представлять себе перегрузки, если не испытываешь их. Ты должен чувствовать, как тяжелеют голова и руки, но и этого нет.

Вместо этого ты ощущаешь, как давят ремни, как жмет сиденье. Это совсем не то, что должно быть. И мозг говорит: "Что-то не так. Ты грибов, что ли, объелся?"

Именно поэтому впечатления очень спорные. Происходит то, что не должно. Пока в голове вы можете отделить симулятор от реальной машины, все в порядке. Но реалистичность такова, что в итоге мозг соглашается, что это машина.

Если бы у меня в руках был игровой джойстик, тогда проблем бы не было. Все просто: я торможу пальцем, я в игре. Но тут-то под ногой педаль… Одним словом, это не мое».

Жак рассказал, что его время круга оказалось в целом конкурентоспособным, но связку Аскари он все же проезжал осторожно, чтобы не рисковать машиной.

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*что это за женщина в красном на фото с Жаком, информации нет