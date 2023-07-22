Предыдущая / Третье место в квалификации расстроило Норриса Следующая / Ферстаппен объяснил, что помешало ему продолжить серию поулов
Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

«Как в первый раз». Хэмилтон описал эмоции от венгерского поула

Пилот Mercedes будет стартовать с первой позиции впервые с декабря 2021 года

Льюис Дункан
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Макс Ферстаппен не проиграл ни одной квалификации Ф1 с майского этапа в Майами. Если считать со спринтами, он начинал борьбу с поула шесть раз подряд. Однако в этот уик-энд в Венгрии его серия прервалась – голландец проиграл три тысячных Льюису Хэмилтону. 

Для обладателя семи титулов это тоже знаковый момент. Его последний квалификационный успех датируется еще концом 2021 года. Тогда Льюис завоевал поул в Джидде, после чего 33 этапа подряд стартовал позади кого-то из соперников. 

Успех Хэмилтона выглядит особенно неожиданным после того, как днем ранее гонщик уверял, что машина W14 пребывает «в самом плохом состоянии».

«Это были безумные полтора года, – признался 38-летний пилот после квалификации. – Я так кричал в машине [завоевав поул], что сорвал голос. Это потрясающее чувство. Я невероятно благодарен команде за упорную работу, которая позволила мне оказаться здесь».  

Он продолжил: «Мы старались изо всех сил – и наконец-то вернулись на поул. И ощущения такие, как в первый раз.

Я не ожидал, что сегодня получится сразиться за поул. Потому в последней попытке отдал все без остатка. В запасе не осталось вообще ничего».

Свой первый поул Хэмилтон завоевал более 16 лет назад – на канадском Гран При в своем дебютном сезоне 2007 года.  

Обладатель поула Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Обладатель поула Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Он добавил: «У нас были взлеты и падения, очень большие перепады. Но никто из нас не терял веры, мы лишь крепче сплотились и старались направить ситуацию с машиной в верное русло. 

Сегодня мы теряли время относительно соперников в четвертом и 11-м поворотах. Так что там я просто поехал на все деньги, лишь надеясь, что удержусь на трассе. 

Было сложно. Но и дальше тоже будет непросто. Но я хотя бы надеюсь, что мы на правильном пути. Завтра мы сделаем все, что в наших силах, и поведем собственную игру». 

Год назад Льюис стартовал в Венгрии седьмым и закончил гонку на второй позиции – позади Макса Ферстаппена, который был на решетке десятым.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Третье место в квалификации расстроило Норриса

Ферстаппен объяснил, что помешало ему продолжить серию поулов
Льюис Дункан Больше от
Льюис Дункан
Судьбу победы на немецком этапе MotoGP решили 0,064 секунды. Мартин обогнал Баньяю

Судьбу победы на немецком этапе MotoGP решили 0,064 секунды. Мартин обогнал Баньяю

MotoGP
Гран При Германии

Судьбу победы на немецком этапе MotoGP решили 0,064 секунды. Мартин обогнал Баньяю Судьбу победы на немецком этапе MotoGP решили 0,064 секунды. Мартин обогнал Баньяю

«Пусть думает, что говорит». Маркес и Зарко поругались после аварии

«Пусть думает, что говорит». Маркес и Зарко поругались после аварии

MotoGP
Гран При Германии

«Пусть думает, что говорит». Маркес и Зарко поругались после аварии «Пусть думает, что говорит». Маркес и Зарко поругались после аварии

Еще два гонщика MotoGP выбыли из строя из-за травм

Еще два гонщика MotoGP выбыли из строя из-за травм

MotoGP
Гран При Италии

Еще два гонщика MotoGP выбыли из строя из-за травм Еще два гонщика MotoGP выбыли из строя из-за травм

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях

Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Венгрии

Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Венгрии

Стартовая решетка Гран При Венгрии

Формула 1
Гран При Венгрии

Стартовая решетка Гран При Венгрии Стартовая решетка Гран При Венгрии

«Хуже просто некуда». Пятница в Венгрии расстроила Льюиса

«Хуже просто некуда». Пятница в Венгрии расстроила Льюиса

Формула 1
Гран При Венгрии

«Хуже просто некуда». Пятница в Венгрии расстроила Льюиса «Хуже просто некуда». Пятница в Венгрии расстроила Льюиса

Mercedes Больше от
Mercedes
Расселл о квалификации: Мы знатно про***лись

Расселл о квалификации: Мы знатно про***лись

Формула 1
Гран При Венгрии

Расселл о квалификации: Мы знатно про***лись Расселл о квалификации: Мы знатно про***лись

Mercedes пригласила де Вриса вновь стать запасным пилотом

Mercedes пригласила де Вриса вновь стать запасным пилотом

Формула 1
Гран При Венгрии

Mercedes пригласила де Вриса вновь стать запасным пилотом Mercedes пригласила де Вриса вновь стать запасным пилотом

СМИ: Ferrari не смогла увести важного сотрудника у RBR. А у Mercedes – смогла

СМИ: Ferrari не смогла увести важного сотрудника у RBR. А у Mercedes – смогла

Формула 1

СМИ: Ferrari не смогла увести важного сотрудника у RBR. А у Mercedes – смогла СМИ: Ferrari не смогла увести важного сотрудника у RBR. А у Mercedes – смогла

Самое важное:

Рованпера выиграл все девять субботних спецучастков Ралли Эстония

Рованпера выиграл все девять субботних спецучастков Ралли Эстония

WRC WRC
Ралли Эстония

Рованпера выиграл все девять субботних спецучастков Ралли Эстония Рованпера выиграл все девять субботних спецучастков Ралли Эстония

Алонсо объяснил спад Aston Martin особенностями новых шин

Алонсо объяснил спад Aston Martin особенностями новых шин

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Алонсо объяснил спад Aston Martin особенностями новых шин Алонсо объяснил спад Aston Martin особенностями новых шин

Расселл о квалификации: Мы знатно про***лись

Расселл о квалификации: Мы знатно про***лись

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Расселл о квалификации: Мы знатно про***лись Расселл о квалификации: Мы знатно про***лись

Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии

Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.