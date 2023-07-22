«Как в первый раз». Хэмилтон описал эмоции от венгерского поула
Пилот Mercedes будет стартовать с первой позиции впервые с декабря 2021 года
Макс Ферстаппен не проиграл ни одной квалификации Ф1 с майского этапа в Майами. Если считать со спринтами, он начинал борьбу с поула шесть раз подряд. Однако в этот уик-энд в Венгрии его серия прервалась – голландец проиграл три тысячных Льюису Хэмилтону.
Для обладателя семи титулов это тоже знаковый момент. Его последний квалификационный успех датируется еще концом 2021 года. Тогда Льюис завоевал поул в Джидде, после чего 33 этапа подряд стартовал позади кого-то из соперников.
Успех Хэмилтона выглядит особенно неожиданным после того, как днем ранее гонщик уверял, что машина W14 пребывает «в самом плохом состоянии».
«Это были безумные полтора года, – признался 38-летний пилот после квалификации. – Я так кричал в машине [завоевав поул], что сорвал голос. Это потрясающее чувство. Я невероятно благодарен команде за упорную работу, которая позволила мне оказаться здесь».
Он продолжил: «Мы старались изо всех сил – и наконец-то вернулись на поул. И ощущения такие, как в первый раз.
Я не ожидал, что сегодня получится сразиться за поул. Потому в последней попытке отдал все без остатка. В запасе не осталось вообще ничего».
Свой первый поул Хэмилтон завоевал более 16 лет назад – на канадском Гран При в своем дебютном сезоне 2007 года.
Обладатель поула Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Он добавил: «У нас были взлеты и падения, очень большие перепады. Но никто из нас не терял веры, мы лишь крепче сплотились и старались направить ситуацию с машиной в верное русло.
Сегодня мы теряли время относительно соперников в четвертом и 11-м поворотах. Так что там я просто поехал на все деньги, лишь надеясь, что удержусь на трассе.
Было сложно. Но и дальше тоже будет непросто. Но я хотя бы надеюсь, что мы на правильном пути. Завтра мы сделаем все, что в наших силах, и поведем собственную игру».
Год назад Льюис стартовал в Венгрии седьмым и закончил гонку на второй позиции – позади Макса Ферстаппена, который был на решетке десятым.
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