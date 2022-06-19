«Как в первый раз». Хэмилтон обрадовался четвертому месту на старте

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На тренировках в пятницу Льюис Хэмилтон показал в Монреале только 13-е время и после сильно ругался на поведение машины. Однако в субботу на подсыхающей трассе он стал четвертым, показав лучший для себя результат в сезоне.

И хотя в прежние годы четвертое место на старте расстроило бы семикратного чемпиона, в этот раз он не скрывал позитивных эмоций.

«Вы даже не представляете, насколько я счастлив, – признался Хэмилтон. – После заезда я очень крепко обнял за гаражами своего физиотерапевта Анджелу Каллен, так как мы с ней всю неделю очень активно приводили меня в норму. Я очень благодарен ей, что она смогла избавить меня от болей в спине и вернула способность вновь сесть за руль этой тряской машины.

По сухой трассе мы все еще сильно отстаем в скорости, но в этих условиях смогли попасть в пятерку сильнейших. Это лучшая моя квалификация в этом году. Я последний раз так себя чувствовал после дебютной квалификации в Австралии в 2007 году (где Хэмилтон также стал четвертым – прим. ред.).

Было очень трудно подготовить машину. У меня возникла разница в температуре тормозных дисков справа и слева, из-за чего машина нестабильно тормозила. К счастью, мне хватило одного подготовительного круга, чтобы исправить это.

Поначалу я ехал не в полную силу, старался подготовить шины. Ну а дальше у меня был всего один круг на то, чтобы показать свое лучшее время, и я стал просить у Иисуса, чтобы все получилось».