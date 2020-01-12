Как в море корабли. Главные расставания 2019 года

Хотим мы того или нет, но расставания являются неотъемлемой частью нашей жизни вообще и ее всевозможных проявлений в частности. В спорте тем более нет ничего вечного: гонщики уходят из команд, с которыми работали долгое время, переходят из серии в серию. Сами команды и автопроизводители тоже не прочь что-то изменить.

Предлагаем подборку самых громких и знаковых расставаний 2019 года. И да, мы не стали включать в эту подборку разводы и тому подобные истории.

Арривабене ушел с поста руководителя Ferrari в Формуле 1

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Невероятно, но это случилось в январе 2019-го – хотя кажется, что прошло гораздо больше времени. Колоритный босс Скудерии, приведший ее к регулярной борьбе за победы после сложных сезонов в начале турбоэры, покинул пост не по собственной воле.

Маурицио Арривабене не сделал Ferrari чемпионом мира – и в 2017-м и в 2018-м для этого не хватило самой малости. Но по прошествии времени можно с уверенностью говорить, что период, когда он был у руля, был моментом взлетом команды. И сменившему его Маттиа Бинотто пока не удалось выйти на тот же уровень.

SMP Racing свернула программу в WEC

Фото: Марк Флери

Казалось, что российская команда надолго связала себя с гонками на выносливость, построив несколько прототипов, дебютировав в топовой категории LMP1 и направив в этот проект своих самых сильных пилотов. В сезоне-2018/19 подиумы SMP Racing стали привычным делом, но именно в этот момент громом среди ясного неба прозвучало заявление о закрытии программы.

Официальным поводом к тому стала невозможность угнаться за заводскими Toyota – вдвойне обидно, что практически сразу после этого механизм выравнивания сил, наконец, заработал, и японцев смогли объехать даже гонщики Rebellion, которых экипажи SMP Racing без проблем оставляли позади.

Кроме того, решение Бориса Ротенберга фактически привело к окончательному завершению карьеры Виталия Петрова – первый россиянин в Ф1 после этого не стал искать возможности для новых выступлений, сконцентрировавшись на работе с молодым Робертом Шварцманом.

Лоренсо завершил карьеру в MotoGP

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

История Хорхе Лоренсо стала весьма поучительной. Проведя всю карьеру в составе Yamaha и добившись громких успехов, испанец не выдержал конкуренции с Валентино Росси и решил уйти. Но в Ducati его дела пошли куда хуже, а когда все вроде бы стало налаживаться, Хорхе предпочел перебраться в Honda.

Там он оказался не в состоянии даже близко конкурировать с Марком Маркесом – и на байке, который позволяет тому с легкостью выигрывать гонку за гонкой, ни разу не финишировал даже в десятке. Картину усугубили травмы, и в итоге даже босс MotoGP прямым текстом сказал, что такой Лоренсо не нужен в его чемпионате. Победитель 47 Гран При все понял и объявил о завершении карьеры.

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Пике расстался с Формулой Е

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

В Формуле Е насчитывается несколько гонщиков, которые начали выступления с момента рождения чемпионата и продолжали выходить на старт каждого этапа. В число таких старожилов серии входил и Нельсон Пике. Вот только, в отличие от остальных, его «электрокарьера» шла по убывающей.

Бразилец стал чемпионом самого первого сезона и победителем единственной гонки Формулы Е в центре Москвы, но тот подиум 2014 года на Васильевском спуске так и остался для Нельсона последним. Он провел три года в NIO, потом перешел в Jaguar – случалось, что даже зарабатывал какие-то очки, однако не претендовал на что-то серьезное.

В итоге чувства окончательно остыли, и прямо по ходу пятого сезона электрогонок Пике попрощался с чемпионатом, для которого навсегда останется первым победителем.

Джонсон простился с NASCAR

Фото: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images

Тем, кто не следит за гонками NASCAR, сложно оценить масштаб этого события. Об уходе из серии объявил самый успешный гонщик современности, обладатель семи титулов и 83 побед Джимми Джонсон. В середине прошлого десятилетия он царил на заокеанских овалах и до 2017-го продолжал выигрывал гонки.

Если добавить, что лишь два человека в истории – культовые Ричард Петти и Дейл Эрнхард – выигрывали титул в NASCAR по семь раз, становится понятно, что 44-летнего Джонсона можно с полным правом назвать живой легендой серии.

Теперь это уже история.

«Дакар» уехал из Южной Америки

Фото: Red Bull Content Pool

Гонка, которая получила название по столице африканского Сенегала, 11 раз проводилась на территории Южной Америки. С течением времени становилось все отчетливее видно, что местные правительства не горят желанием оплачивать ее организацию. Страны, принимающие марафон, постоянно менялись, пока в 2019-м соревнования не прошли полностью на территории Перу – впервые участникам «Дакара» ни разу не пришлось пересекать государственную границу.

В 2020-м в истории гонки начнется совершенно новая страница. Переехав в свое время из Африки в Южную Америку, теперь гонка переместится в Азию. Ее примут у себя богатые шейхи Саудовской Аравии – к счастью, бездорожья и песчаных дюн в их владениях столько, что за маршрут и сохранение традиций марафона можно не опасаться.

Хюлькенберг покинул Формулу 1

Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Этому парню повезло – занимавшийся его карьерой Вилли Вебер смог убедить Формулу 1, что Нико достоин выступлений сам по себе, вне зависимости от спонсорского пакета. Из тех, кто вместе с ним дебютировал в чемпионате в 2010 году, все остальные давным-давно ушли, так и не сумев закрепиться в пелотоне. Нико же провел без малого две сотни Гран При.

Сказать, что у него получилась выдающаяся карьера, было бы преувеличением. Да и Госпожа удача нечасто обращала на него внимание. Кто знает, как сложилась бы вся эта история, поднимись он хоть раз на подиум – благо, такие возможности были. Но Хюлькенберг остался «вечно четвертым», и этот имидж сыграл ему недобрую службу. Не сумел покорить пьедестал сам – дай дорогу молодым.

Citroen объявила об уходе из WRC

Фото: McKlein / Motorsport Images

Французы знают, как строить гоночную технику и выигрывать на ней в самых разных категориях. Восемь чемпионских титулов в зачете производителей WRC тому порукой. Вот только последний из них датируется 2012 годом…

Не секрет, что европейские автоконцерны сейчас вынуждены очень осмотрительно тратить деньги на спортивные программы, а выигрывать гонки без достойного бюджета было сложно во все времена. В Citroen понадеялись, что смогут активно дорабатывать машину по ходу сезона, пригласили с этим условием Себастьена Ожье – и даже одержали две победы в трех первых этапах.

Но затем стала очевидной реальная картина: техника соперников лучше, и даже самый титулованный раллист наших дней не в силах исправить положение. Закончилось все хуже не придумаешь – Ожье впервые за семь лет проиграл титул и разочарованный ушел в Toyota, а Citroen объявила о досрочном закрытии программы.

Спенглер покинул DTM

Фото: Александр Триниц

Приходя в далеком уже 2005-м в DTM, Бруно Спенглер не мог знать, что его ждет впереди. Полтора десятилетия спустя канадца, выигравшего за прошедшее время 16 гонок и титул чемпиона, решением концерна BMW отправили на понижение в американские гонки IMSA.

Бруно по-прежнему был быстр, что доказал в прошедшем сезоне, но неумолимые законы гоночного бизнеса потребовали освободить место для кого-то чуть более молодого и более нужного – и со Спенглером расстались, даже не дав толком попрощаться с болельщиками.

Впрочем, мы всегда будем помнить, как он возвращался в Москву после очередного этапа DTM на Moscow Raceway, решив избежать дорожных пробок и просто сев на обычную пригородную электричку…

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Сольберг завершил гоночную карьеру

Фото: McKlein / Motorsport Images

«Мистер Голливуд» – так в свое время прозвали норвежца за неиссякаемый оптимизм и яркие выходки. Он стал последним до Отта Тянака, кто выиграл титул в мировом ралли и не носил при этом имени Себ. А потом перешел в ралли-кросс, где тоже стал сильнейшим – победив таким образом в двух разных автоспортивных дисциплинах ранга чемпионата мира, что прежде не удавалось ни одному человеку на планете.

Весной 2019-го Сольберг объявил о планах провести «прощальное турне» из нескольких знаковых гонок, после чего окончательно завершить карьеру. «Возможно, я еще проеду какие-то гонки по приглашению, – объяснил Петтер. – Мой пилотаж заставляет людей улыбаться, и я хочу продолжать заниматься этим. Но, что касается чемпионатов, я закончил».

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Бурдэ и Хинчклиффу не хватило места в Indycar

Фото: Грегг Фистман / Motorsport Images

Есть пилоты, которые, кажется, всегда были в своей серии – и останутся в них чуть ли не навсегда. Но пример двух лидеров IndyCar доказывает, что в действительности ситуация является куда более шаткой.

Многолетний лидер Dale Coyne Racing Себастьен Бурдэ не сумел собрать на 2020 год нужного спонсорского бюджета – и ему тотчас указали на дверь, несмотря на все совместные успехи и впечатляющий послужной список 40-летнего француза.

История Джеймса Хинчклиффа даже более печальна. Быстрый канадский пилот стал жертвой корпоративных интересов: он много лет был лицом бренда Honda, но его команда SPM решила объединить усилия с McLaren, у которой аллергия на японцев после памятных провалов в Ф1. В итоге команда перешла на движки Chevrolet, а Джеймс остался у разбитого корыта.

Магнуссен ушел из Corvette после 15 лет выступлений

Ян Магнуссен, Corvette Racing Фото: Richard Dole / Motorsport Images

Попробовав в середине 90-х закрепиться в Формуле 1, Ян Магнуссен не сумел сделать этого, хотя его даже называли новым Сенной. Виной всему стал сам гонщик, который не смог дополнить несомненный талант соответствующим трудолюбием и верным отношением к делу.

Датчанин начал все заново, уехал в Америку и в скором времени стал там заводским пилотом Corvette. За рулем желтых машин он выступал на протяжении 15 лет, окончательно лишившись за это время своей некогда пышной шевелюры, но собрав очень достойную коллекцию трофеев, включая победы в своем классе в Ле-Мане и Дайтоне, а в 2017 и 2018 годах став чемпионом серии IMSA.

Сейчас Яну 46 лет, и их совместная история с Corvette подошла к концу. Но Магнуссен и не думает покидать гонки – его мечтой остается старт в одном экипаже с сыном Кевином в «24 часах Ле-Мана».

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VW и Audi объявили о закрытии всех гоночных программ*

Фото: TCR media

Строго говоря, вынесенное в заголовок утверждение не соответствует истине. Ни один из двух родственных производителей не объявил не о полном отказе от спортивных программ: VW лишь прекратит любые выступления на машинах с двигателями внутреннего сгорания, кроме ралли, а Audi и вовсе ушла только из WTCR.

Но общая тенденция посматривается вполне отчетливо. В свете скорого перехода Европы на новомодные источники энергии рев старых добрых моторов все меньше нравится маркетологам автоконцернов…

Серия Blancpain GT осталась без титульного спонсора

Фото: Vision Sport Agency

О том, что производители дорогих часов сочли свои коммерческие задачи выполненными и собираются свернуть поддержку гонок GT, было известно уже довольно давно. Эта история не уникальна, та же NASCAR с 2020 года тоже останется без титульного спонсора.

Но применительно к бывшей серии Blancpain это привело к довольно курьезной проблеме: за прошедшие годы все настолько привыкли называть эти гонки «Бланпа», что решительно непонятно, как их именовать в дальнейшем.

Легенда марафонов Бернхард завершил карьеру

Фото: Porsche

Двукратный чемпион WEC, обладатель трех титулов в ALMS, победитель марафонов в Ле-Мане, Дайтоне, Себринге и на «Нюрбургринге» Тимо Бернхард относится к числу тех пилотов, кто много лет честно делает свое дело, добиваясь отличных результатов – но редко получает должное признание от болельщиков.

«Я всегда говорил, что где-то к 40 годам закончу гоняться, а в феврале мне исполнится 39», – сказан немец, еще в конце 90-х связавший свою судьбу с Porsche и всю карьеру защищавший цвета марки. Теперь он останется ее послом, а также будет руководить собственной гоночной командой.

Бернхард мог стать первым человеком в истории, одержавшим победы в четырех главных суточных гонках (в Ле-Мане, Дайтоне, Спа и на «Нюрбургринге»), но за пять стартов в Бельгии ни разу не финишировал выше четвертого места. «Как пилоту мне это не удалось. Буду пробовать добиться победы в качестве босса команды», – пошутил Тимо.