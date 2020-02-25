Как устроена DAS? В интернете нашли объяснение

В первые дни тестов в Барселоне на болиде Mercedes обнаружилась оригинальная система рулевого управления, получившая название DAS. Руль поворачивается не только вокруг оси, но и двигается по вылету взад-вперед, при этом меняется положение колес относительно друг друга.

В команде признали наличие системы, но не стали вдаваться в подробности. Большинство экспертов сошлись во мнении, что устройство позволяет пилотам менять схождение колес и выбирать оптимальные параметры на прямых и в поворотах.

Как именно действует DAS – мы не знаем, но по правилам система должна задействовать именно рулевое управление, а не настройки подвески: последнее запрещено. Кроме того, DAS должна быть устроена чисто механически.

На сервисе Reddit появилось видео с анимацией, на которой весьма правдоподобно изображается, как может работать DAS. Вместо одной рулевой рейки используются две параллельные, которые при вращении вала перемещаются синхронно, а за счет перемещения рулевого вала взад и вперед смещаются относительно друг-друга, тем самым меняя геометрию всей рулевой трапеции и, как следствие, схождения колес.

Мы не можем подтвердить верность предположения автора анимации, однако такая конструкция действительно выглядит рабочей. Стоит также предположить, что система DAS состоит из большего числа деталей и взаимодействует с другими узлами машины.