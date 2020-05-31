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Как устроен самый успешный болид Williams в истории

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Как устроен самый успешный болид Williams в истории
Автор:
31 мая 2020 г., 03:30

Патрик Хэд рассказал, благодаря каким техническим решениям машина не знала себе равных в 1992 году

В первый раз эта статья появилась на Motorsport.com 10 декабря 2017 года. В ситуации, когда команду Williams выставили на продажу, мы посчитали уместным еще раз вспомнить об этом материале. Выяснилось, что между самым успешным сезоном в истории Williams и концом истории великой команды оказалось 28 лет.

В 1992 году Найджел Мэнселл выиграл в составе Williams девять гонок из 16. Британец стал чемпионом мира за пять Гран При до конца сезона. Williams в том году была сильнейшей и завоевала Кубок конструкторов с машиной FW14B.

Автомобиль разработал технический директор Патрик Хэд в сотрудничестве с Эдрианом Ньюи. Хэд рассказал, какие особенности сделали FW14B главной силой в пелотоне.

Слайдер
Список

Полуавтоматическая коробка передач

Полуавтоматическая коробка передач
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Фотограф: LAT Images

«Впервые мы начали ее использовать в 1991 году. Сначала она не отличалась высокой надежностью и стоила нам большого количества потерянных очков. Но как только мы разобрались с этими проблемами, система дала нам заметное преимущество, потому что позволяла переключать передачи в пять или шесть раз быстрее и не давала мотору работать на предельных обротах».

Эволюция FW14

Эволюция FW14
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Фотограф: LAT Images

«Главным отличием между FW14 [1991 года] и FW14B была активная подвеска. Сейчас это кажется удивительным, если задуматься, что в 2011 году, например, к концу сезона мы только одних передних крыльев перепробовали 12 разных вариантов. А на FW14 аэродинамические модификации были минимальны.

С самого начала это была хорошая машина. Геометрически, благодаря Эдриану Ньюи, она получилась похожей на машины Leyton House (Ньюи начинал карьеру в March, которая позднее была переименова в Leyton House. – Прим. редакции)».

Трэкшн-контроль

Трэкшн-контроль
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Фотограф: Sutton Images

«Система контроля тяги похожа на ту, что мы использовали десятью годами позже, только проще. Все начиналось с относительно незамысловатого программного обеспечения – оно не требовало серьезной проработки, а в дождевых условиях давало большое преимущество. Когда гонщик сам пытается контролировать мощность двигателя, часто теряется существенное количество времени. Автоматическая система контроля может справиться здесь немного лучше пилота».

Влияние на пилотаж

Влияние на пилотаж
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Фотограф: LAT Images

«Активная подвеска отчасти предугадывала действия пилота, но при этом была довольно отзывчивой. Это означало, что машина давала гонщику не те ощущения от пилотажа, к которым он привык на машине со стандартной подвеской. В короткий промежуток между входом в поворот и самим поворотом машина начинала "плыть", а потом снова стабилизировалась.

Найджел заметил, что после потерянных в этот момент пары десятых секунды, машина даст ему больше сцепления с трассой, а вот [напарнику Мэнселла] Риккардо Патрезе всегда нужно было больше чувствовать автомобиль».

Двигатель Renault

Двигатель Renault
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Фотограф: Sutton Images

«Однозначо, этот мотор был лучше, чем Honda у McLaren. У Honda было столько же, если не больше, мощности, но их двигатель получился крайне тяжелым. Стоит признать, что поначалу и у Renault двигатель был тяжелее, чем следующие спецификации [мотор RS4, представленный в Венгрии, не превышал 140 кг], но это был лучший гоночный мотор, если говорить о сочетании мощности, веса, потребления топлива, интеграции с шасси. И он не ломался».

Активная подвеска

Активная подвеска
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Фотограф: LAT Images

«Мы разрабатывали активную подвеску с 1985 года, когда начали работать с компанией AP. Они строили похожую систему для гражданских автомобилей, но в какой-то момент решили закрыть проект. И они связались с нами, потому что в то время мы использовали тормоза AP.

Сначала система была полностью механической, но мы хотели перевести ее в цифровую форму, чтобы контролировать работу электронно. Если говорить просто, то она должна была удерживать оптимальный дорожный просвет спереди и сзади.

По мере развития программы система становилась сложнее. Мы могли менять поведение машины на разных участках трассы, и если гонщик жаловался на недостаточную поворачиваемость в одном повороте или избыточную в другом, то инженеры могли эти проблемы решить».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Патрик Хед
Команды Williams
Автор Андрей Сафронов

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