Как устроен самый успешный болид Williams в истории

В первый раз эта статья появилась на Motorsport.com 10 декабря 2017 года. В ситуации, когда команду Williams выставили на продажу, мы посчитали уместным еще раз вспомнить об этом материале. Выяснилось, что между самым успешным сезоном в истории Williams и концом истории великой команды оказалось 28 лет.

В 1992 году Найджел Мэнселл выиграл в составе Williams девять гонок из 16. Британец стал чемпионом мира за пять Гран При до конца сезона. Williams в том году была сильнейшей и завоевала Кубок конструкторов с машиной FW14B.

Автомобиль разработал технический директор Патрик Хэд в сотрудничестве с Эдрианом Ньюи. Хэд рассказал, какие особенности сделали FW14B главной силой в пелотоне.