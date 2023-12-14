Как уместить в календаре Ф1 28 Гран При? Зак Браун придумал способ

Рост популярности и хорошее финансовое состояние Ф1 привели к тому, что в последнее время как грибы после дождя появляются проекты новых Гран При. Какие-то из них уже стали реальностью, тогда как другие только в стадии подготовки.

Календарь предстоящего сезона включает в себя рекордные 24 этапа, что уже вызывает критику в паддоке. Разумеется, это не рекорд – скажем, в серии NASCAR гонок в полтора раза больше. Но в случае с Ф1 сказывается фактор частых переездов через полмира и трехдневных уик-эндов с медиа-сессиями в четверг, что значительно повышает нагрузку на сотрудников.

По мнению генерального директора McLaren Racing Зака Брауна, существует способ еще больше увеличить число разных гонок, не перегружая персонал.

«24 этапа – это абсолютный максимум с точки зрения здоровья людей, – объяснил Браун в Абу-Даби. – В то же время, нам нужно и дальше расширять чемпионат.

Поэтому мне бы хотелось видеть сценарий, когда будет, скажем, 20 фиксированных Гран При, а еще восемь станут ежегодно меняться по принципу ротации. Так в календаре останется 24 этапа, но спорт сможет приезжать в разные страны и регионы.

Понятно, что надо учитывать экономические факторы и договариваться с промоутерами. Но если календарь с ротацией подойдет им, это будет идеальный вариант. Конечно, о таких вещах всегда просто говорить, а воплотить их в жизнь всегда сложнее. Но повторю еще раз – это было бы идеально».

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Фото: Джейк Грант / Motorsport Images Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing

Своими идеями о том, как поступить, поделился и глава Hass F1 Гюнтер Штайнер.

«Про 25-ю гонку речи быть не может, – сказал тиролец. – И нынешние 24 – это предел. Но вопрос еще и в том, как они сгруппированы.

Если нам на какое-то время задержаться в одном регионе и уменьшить количество дальних перелетов, это точно снизит нагрузку. Сейчас мы обсуждаем, что тут можно сделать».

Новый сезон Ф1 стартует 2 марта 2024 года и продлится до 8 декабря. В нем есть пять сдвоенных и три строенных этапа, а также два месячных перерыва – в августе и октябре.