Инфраструктура автодрома в Абу-Даби отвечает высочайшим стандартам, а гонки здесь традиционно проходили в праздничной атмосфере завершения сезона. Но конфигурация трассы делает обгоны здесь очень сложными – достаточно вспомнить классическую историю 2010 года, когда Фернандо Алонсо не смог сломить сопротивление Виталия Петрова и проиграл титул.

Недавний Гран При, завершивший сезон-2020, стал лишним подтверждением правила: гонка вышла совсем не зрелищной.

После ее завершение Даниэль Риккардо предложил местным организаторам подумать над изменением конфигурации, а его партнер по Renault Эстебан Окон предложил свое решение. По мнению француза, на «Яс-Марине» слишком много поворотов имеют обратный профиль, что затрудняет гонщикам борьбу с соперниками.

«Насколько я понял, гонка вышла скучной, – сказал он, отвечая после финиша на вопрос Motorsport.com. – Нет сомнений, что здесь очень сложно обгонять. На третьем секторе просто невозможно удержаться вплотную за соперником.

В меленных поворотах, если там еще и обратный профиль, для этого требуется очень хорошее сцепление. Без него вообще не обогнать.

Думаю, если сделать профиль в поворотах нормальным (с понижением ко внутренней части, как в бэнкингах – прим.ред.), это может помочь. Потому что сейчас мы просто соскальзываем.

Я практически уверен, что это улучшит ситуацию, хотя и потребуется провести строительные работы».

Подтверждением слов Окона стал осенний визит Формулы 1 на трассу в Муджелло. Одной из ее характерных особенностей являются профилированные повороты – перед Гран При Тосканы некоторые считали, что они больше подходят для мотогонок, а Ф1 ждет скучная процессия от старта до финиша. Но гонка вышла захватывающей, подарив множество борьбы и обгонов.

«Не знаю, почему в Ф1 стало так мало профилированных поворотов. Может, это новая философия, – отметил в Муджелло Карлос Сайнс. – В Абу Даби, в России участки с обратным профилем приводят к скучным гонкам.

Здесь наклон полотна в поворотах позволяет гонщикам избирать различные траектории. Это дает возможность избавиться от аэродинамического влияния машины впереди. И значительно повышает уровень шоу и зрелищность гонок».