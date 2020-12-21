Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Как улучшить трассу в Абу-Даби? Окон предложил построить бэнкинги

Поделились
Комментарии
Как улучшить трассу в Абу-Даби? Окон предложил построить бэнкинги
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Соавтор: Люк Смит, Редактор Ф1

«Яс-Марина» уже давно является объектом критики – гонки здесь почти никогда на получаются захватывающими

Инфраструктура автодрома в Абу-Даби отвечает высочайшим стандартам, а гонки здесь традиционно проходили в праздничной атмосфере завершения сезона. Но конфигурация трассы делает обгоны здесь очень сложными – достаточно вспомнить классическую историю 2010 года, когда Фернандо Алонсо не смог сломить сопротивление Виталия Петрова и проиграл титул.

Недавний Гран При, завершивший сезон-2020, стал лишним подтверждением правила: гонка вышла совсем не зрелищной. 

После ее завершение Даниэль Риккардо предложил местным организаторам подумать над изменением конфигурации, а его партнер по Renault Эстебан Окон предложил свое решение. По мнению француза, на «Яс-Марине» слишком много поворотов имеют обратный профиль, что затрудняет гонщикам борьбу с соперниками. 

«Насколько я понял, гонка вышла скучной, – сказал он, отвечая после финиша на вопрос Motorsport.com. – Нет сомнений, что здесь очень сложно обгонять. На третьем секторе просто невозможно удержаться вплотную за соперником.

В меленных поворотах, если там еще и обратный профиль, для этого требуется очень хорошее сцепление. Без него вообще не обогнать.

Думаю, если сделать профиль в поворотах нормальным (с понижением ко внутренней части, как в бэнкингах – прим.ред.), это может помочь. Потому что сейчас мы просто соскальзываем.

Я практически уверен, что это улучшит ситуацию, хотя и потребуется провести строительные работы».

Подтверждением слов Окона стал осенний визит Формулы 1 на трассу в Муджелло. Одной из ее характерных особенностей являются профилированные повороты – перед Гран При Тосканы некоторые считали, что они больше подходят для мотогонок, а Ф1 ждет скучная процессия от старта до финиша. Но гонка вышла захватывающей, подарив множество борьбы и обгонов.

«Не знаю, почему в Ф1 стало так мало профилированных поворотов. Может, это новая философия, – отметил в Муджелло Карлос Сайнс. – В Абу Даби, в России участки с обратным профилем приводят к скучным гонкам.

Здесь наклон полотна в поворотах позволяет гонщикам избирать различные траектории. Это дает возможность избавиться от аэродинамического влияния машины впереди. И значительно повышает уровень шоу и зрелищность гонок».

Читайте также:

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру

Предыдущая новость

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Яс-Марина
Пилоты Эстебан Окон
Команды Renault F1 Team
Автор Филип Клерен

Самое читаемое Сегодня

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему

«Через пять гонок Мазепина отстранят». Прогноз голландского эксперта
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Через пять гонок Мазепина отстранят». Прогноз голландского эксперта

Как улучшить трассу в Абу-Даби? Окон предложил построить бэнкинги
Формула 1 Формула 1 / Новость

Как улучшить трассу в Абу-Даби? Окон предложил построить бэнкинги

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тестах

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру
MotoGP MotoGP / Новость

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру

Когда ждать Шумахера-младшего в Ferrari? Бинотто назвал год
Формула 1 Формула 1 / Новость

Когда ждать Шумахера-младшего в Ferrari? Бинотто назвал год

Анализ: как Ferrari попробует избежать ошибок 2020 года
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как Ferrari попробует избежать ошибок 2020 года

Самое важное:

Как улучшить трассу в Абу-Даби? Окон предложил построить бэнкинги
Формула 1 Формула 1 / Новость

Как улучшить трассу в Абу-Даби? Окон предложил построить бэнкинги

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру
MotoGP MotoGP / Новость

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему

Самое читаемое

1
Формула 1

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

2
Формула 1

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему

19ч
3
Формула 1

«Через пять гонок Мазепина отстранят». Прогноз голландского эксперта

1дн
4
Формула 1

Как улучшить трассу в Абу-Даби? Окон предложил построить бэнкинги

5
Формула 1

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину

5дн

Самое важное:

Как улучшить трассу в Абу-Даби? Окон предложил построить бэнкинги
Формула 1

Как улучшить трассу в Абу-Даби? Окон предложил построить бэнкинги

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру
MotoGP

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?
Формула 1

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему
Формула 1

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему

Элбон: Не стану врать – мне больно
Формула 1

Элбон: Не стану врать – мне больно

Последние видео

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.