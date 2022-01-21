Как улучшить судейство в Ф1? Зак Браун предложил решение

Неоднократно по ходу минувшего сезона Ф1 гонщики и болельщики жаловались на слишком субъективные и непоследовательные решения судейской коллегии. В том числе спорные действия дирекции гонки повлияли на судьбу чемпионского титула во время финала сезона в Абу-Даби.

Босс McLaren Зак Браун считает, что Ф1 нужно что-то менять в работе стюардов. По его мнению, частично проблему можно было бы решить благодаря введению постоянной судебной коллегии: сейчас же на каждый этап назначаются разные люди.

«Я бы не хотел быть рефери в каком-нибудь виде спорта, – сказал Браун. – Судейство Ф1 ничем не отличается от футбола: подставил ли один игрок другому подножку, коснулся ли он мяча рукой или нет? Во всем этом очень много субъективизма.

Все действия спортсменов могли бы судиться лучше. Но при этом не думаю, что когда-либо возможно принять на 100% правильные решения, причем в любом виде спорта. В противном случае тем же футбольным фанатам не на кого будет кричать.

Проблема судейства Ф1 в отсутствии стабильности: думаю, постоянные стюарды помогли бы спорту. Нынешние судьи делают все возможное, просто кто-то из них находится на гонках больше времени, а кто-то – меньше.

Например, в IndyCar на каждом этапе работает одна и та же бригада. Думаю, это частично помогло бы решить проблему. Не понимаю, почему Ф1 до сих пор не ввела что-то подобное».