Как улучшить Формулу 1? 6 способов от Motorsport.com

В Формуле 1 предложили ввести субботние гонки. Liberty Media на полном серьезе хочет отказаться от квалификации, а вместо нее проводить 30-минутный заезд с перевернутой решеткой. Результаты этого заезда смогут определять места на старте в воскресенье.

Чем мы хуже? — подумала редакция Motorsport.com. И решила высказать свои пожелания о том, как нам улучшить чемпионат мира.

У каждой громкой идеи обязательно есть автор. Система медалей? Ее придумал Берни Экклстоун. Бесплатная раздача клиентских машин отстающим? Это Зак Браун. Представляем еще шестерку смелых, а порой и сумасбродных идей, которые могут перетряхнуть Формулу 1. С обязательным указанием авторства.

Запретить сложную аэродинамику и вернуть дозаправки

2008 год: расцвет всевозможных крылышек и, конечно, дозаправок. На фото пит-стоп Дженсона Баттона в Honda Фото: XPB Images

Сергей Беднарук, комментатор «Моторспорт.ТВ»: Формулу 1 часто и справедливо критикуют за малое количество обгонов. А ведь чтобы решить эту проблему, достаточно ограничить регламентом использование аэродинамических элементов. Сейчас ими буквально облеплены современные автомобили Ф1. Все эти многочисленные крылышки и закрылки создают воздушные завихрения позади машины, что сильно затрудняет ее преследование и, соответственно, обгоны.

На мой взгляд, нужно ограничить уровень прижимной силы, запретив все дополнительные аэроэлементы и сделав чище профиль антикрыльев. Несколько лет назад по такому пути пошли в IndyCar, и это заметно обострило борьбу на дорожных трассах. А еще решение позволит сэкономить ресурсы команд, которые тратятся на многочисленные исследования в аэродинамических трубах. И сделает сами «формулы» более эстетичными внешне.

И еще я бы вернул в Большие Призы дозаправки по ходу гонок. Это добавит соревнованиям разнообразия и внесет элемент непредсказуемости за счет разных вариантов стратегии. К тому же, разное количество топлива в баках тоже будет способствовать большему количеству обгонов на трассе.

Посмотрите на IndyCar: там дозаправки до сих пор разрешены. И это один из ключевых факторов, делающих борьбу в гонках интереснее.

Ввести обязательное участие гонщиц

Участницы отбора в женский чемпионат W Series Фото: W Series

Денис Хохлов, ведущий «Моторспорт.ТВ»: В сущности, нынешний регламент пора выкидывать в мусорное ведро. Управление Liberty Media показало, что американский шоу-бизнес хорош только в телевизионной графике. В остальном сказать, что Liberty что-то сделали или существенно изменили, нельзя.

Кто-то начнет сетовать на время. Хорош. «Любезничать» с командами нет смысла тогда, когда ты решил изменить всё! Это как сжечь и построить заново. Иногда это проще, чем пытаться ремонтировать. В сегодняшних реалиях мало что можно изменить.

Гонки в обратную сторону — нет. Трассы уже сконструированы таким образом, что сделать это можно лишь на некоторых. Представьте Радийон в обратную сторону? Спуск в один конец.

Квалификационные гонки — тоже не сработает. Если объединить W Series и сделать в субботу зачётные гонки девушек, то вот это — возможно — было бы интересно. 10 команд — 10 машин. 10 гонщиц. Уменьшить дистанцию. Очки в зачет Кубка конструкторов. Девушки официально станут чемпионками Формулы 1, а не какого-то там сексистского чемпионата «на удаленке».

Публиковать больше видео в открытом доступе

Ману Чаподзе, главный редактор Motor1: Почему? Почему FOM продолжает препятствовать распространению контента? Давайте будем реалистами: многие, кто ничего не понимает в Формуле 1 и гонках в целом, любят зрелищные моменты и аварии. Но как только вы попробуете поделиться видео или использовать фотографию, тут же к вам прибежит представитель FOM и заблокирует это видео.

Конечно, продажа телевизионных прав приносит много денег. Но во времена цифровых технологий есть множество способов заработать деньги эффективнее. А если гонки выкладывать на YouTube, спонсоры команд и трансляций точно будут довольны. В общем, я предлагаю Чейзу Кэри взять в команду пару людей, которые знают, что такое TikTok.

Отказаться от единого формата уик-эндов

Александр Кабановский, ответственный редактор Motorsport.com: Сейчас регламент каждого Гран При прописан одинаково: две полуторачасовые тренировки в пятницу, одна часовая в субботу, квалификация из трех сегментов с выбыванием и гонка на 305+ километров. От общего правила отступают только в Монако – там машины появляются на трассе уже в четверг, пятница отдана увеселениям, а гонка чуть короче обычного в силу малой средней скорости.

Но почему бы не сделать формат более разнообразным? Это позволит придать этапам индивидуальность. Сделать гонку в Монце более протяженной, чтобы она не заканчивалась за час с четвертью, а длилась подольше. В Спа, где круг занимает почти две минуты, добавить полчаса квалификации. А в изъезженной вдоль и поперек Барселоне ограничить тренировки двумя 60-минутными сериями в пятницу.

Можно решиться и на более смелые эксперименты: на каких-то этапах делать две квалификации — в пятницу и субботу. А затем формировать решетку по среднему времени двух дней. Где-то начислять за высокие стартовые позиции чуть-чуть очков (4-2-1 или вроде того). Где-то делать это по состоянию в пелотоне на половину (или треть, почему нет?) гонки.

Можно отсеивать после первого сегмента квалификации сразу восемь пилотов, а после второго – еще четырех. Или выделить на весь третий сегмент только четыре минуты, чтобы их хватило всего на одну попытку. Такой подход сделает все Гран При непохожими друг на друга, и каждый будет ставить перед командами чуть отличающийся вызов. Зрителям же от подобного разнообразия будет только интереснее.

Разрешить разные раскраски машин одной команды

Так выглядели автомобили BAR на презентации в 1999 году. К началу сезона в дело вступила FIA: федерация запретила команде выставлять на старт по-разному раскрашенные автомобили Фото: Sutton Images

Антон Погорельский, шеф-редактор Motorsport.com: Предлагаю идею, которая не будет стоить ни цента. Просто разрешить командам раскрашивать свои машины в разные цвета. И зрителям сразу станет понятнее, кого они видят: Феттеля или Леклера. Без необходимости приглядываться к шлему, камере над мотором или номеру машины.

В выигрыше не только болельщики. Команды смогут заключать со спонсорами более гибкие сделки, которые позволят привлечь в чемпионат новые деньги. Представьте компанию, у которой нет возможности оплачивать рекламу на двух болидах сразу — зато есть сумма в два раза меньше. Сейчас ни одна из таких не попадет в Формулу 1. Если разрешить гоночным коллективам разные ливреи, такие спонсоры смогут прийти в чемпионат. И это повысит доходы каждого участника Ф1.

К примеру, зачем тайскому бизнесу покупать дорогущее место на машине Ферстаппена, когда можно будет заключить менее масштабную сделку и разместить рекламу только на болиде Элбона? А может, тайскому спонсору вообще не нравится Ферстаппен и компания не хочет с ним ассоциироваться? Разные расцветки позволят решить эту проблему.

А если кто-то думает, что зрители окажутся не в состоянии запомнить 20 разных ливрей, просто включите NASCAR. Там каждую неделю гоняются 40 автомобилей в разном оформлении. И это оформление еще и меняется от гонки к гонке: возьмите хотя бы машину Кайла Буша, которая то и дело меняет цвет. И болельщики никого не путают. В отличие от Формулы 1.

Перейти на единый двигатель

Фото: Скотт ЛеПейдж / Motorsport Images

Иван Матушкин, редактор Motorsport.com: Безусловно, Формула 1 спорт технический, и соревнование инженеров тут не менее важно, чем борьба пилотов. Однако полного превращения гоночных команд в НИИ Машиностроения мало кому хочется. В последнее время мы только и говорим о том, как борьба Эдриана Ньюи с Джеймсом Эллисоном влияет на победу сильнее, чем условное противостояние Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном.

И если новинки аэродинамики, вроде «сиденья для обезьянки» или сверхагрессивных спойлеров мы хотя бы можем увидеть, то силовая установка для зрителя остается загадкой. Такой «бог из машины», который правит судьбой чемпионата. И от этого бога хорошо бы избавиться.

Введение одинаковых моторов помогло бы и немного выровнять расстановку сил, и сэкономить денег, и борьбу на трассе свело бы к реальной борьбе команд. Вместо соревнования инженерных подразделений крупных автоконцернов. Они к Формуле 1 имеет весьма посредственное отношение. Заодно и узнаем, кто чемпион на самовозе, а кому не повезло с поставщиком моторов.