Как уик-энд в Ле-Кастелле превратился в кошмар для Ferrari

Ни Леклеру, ни Карлосу Сайнсу в прошедшее воскресенье не удалось достаточно долго поддерживать жизнь в своих шинах. Оба настолько теряли в скорости, что команде пришлось всерьез задуматься о втором пит-стопе. В итоге гонщики не просто проиграли главным соперниками – ни одному из них даже не удалось заработать очки.

Не одна Ferrari испытывала в гонке сложности из-за резины, но похоже, именно ей в этот раз пришлось хуже, чем остальным. Причем значительно хуже.

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Примечательно, что в во второй половине средней группы пилоты боролись на той же машине, которая принесла команде поулы в Монако и Баку.

Насколько можно судить, первопричина всех сложностей SF21 кроется в работе передних шин. В команде уже установили, что они очень быстро нагреваются и имеют крайне узкий рабочий диапазон.

Это очень здорово для квалификационного круга, в особенности на медленных трассах. В Монако и Баку такие характеристики очень помогли Скудерии.

Но на длинной гоночной дистанции, когда температура резины постепенно повышается, те же самые качества шасси становятся источником проблем. Потому по ходу сезона мы частенько видели схожую картину: гонщики Ferrari сильны по субботам, но теряют позиции по воскресеньям.

Шарль Леклер, Ferrari SF21, пит-стоп Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Сайнс признал в Ле-Кастелле: «Не буду врать, такая тенденция есть. И это сидит у нас в голове перед каждой гонкой. Мы знаем, что будет сложнее, чем в квалификации. Впрочем, должен сказать, что пару раз этих сложностей не было.

К примеру, в Барселоне со скоростью [в гонке] был порядок. Но это правда, у нас очень узкий рабочий диапазон передних шин. Это вызывает их зернение, потому у нас возникает больше сложностей, чем у соперников.

Сейчас важно разобраться, что привело к такой ситуации. Уверен, что после гонки вся команда не пожалеет сил, так как ситуация очевидная. Не нужно быть гением, чтобы увидеть наши сложности».

Но во Франции были и дополнительные факторы, сыгравшие против Ferrari. Так как на трассе «Поль Рикар» много быстрых поворотов, на шины здесь передается куда больше энергии. Контролировать их температуру в этих условиях сложнее.

Кроме того, в ночь с субботы на воскресенье прошел дождь, а утром перед гонкой – еще один. Они смыли с асфальта резиновый слой, сделав покрытие более «зеленым». Из-за этого уровень сцепления упал, а это всегда приводит к ускоренному износу резины.

Вдобавок, из-за скольжений растет вероятность ее гранулирования. Сайнс получил возможность убедиться в этом на личном опыте – по пути из боксов на решетку его машину вынесло с трассы.

При этом, как признали в Ferrari, проблемы с передней резиной являются системными. Скорректировать их за счет настроек не получится. По словам главы команды Маттиа Бинотто, победить эту проблему реально только в среднесрочной или долгосрочной перспективе, переделав некоторые узлы машины.

Шарль Леклер, Ferrari SF21 Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Интересно, что Бинотто упомянул колесные диски. Это является фактически подтверждением того, что на SF21 перегреваются передние шины.

В современной Ф1 диски тоже получают омологацию, которая действует на протяжении года. Изменить их конструкцию можно только с использованием жетонов. Это очень сложный процесс.

Еще одно соображение состоит вот в чем: понятно, что вопрос охлаждения очень тесно увязан с аэродинамикой. И если попробовать что-то исправить с шинами, это неизбежно скажется на эффективности шасси.

В то же время, справедливо и обратное утверждение: похоже, зимой в Маранелло так увлеклись погоней за прижимной силой, чтобы исправить прошлогодние ошибки, что принесли температуру шин в жертву.

Впрочем, что именно не так с Ferrari – знают только в самой Ferrari. И сейчас команда наверняка потратит несколько дней, чтобы провести максимально точный анализ и найти способ уберечься от похожих провалов в будущем.

Бинотто отметил: «Нам нужно сделать шаг назад и проанализировать данные в формате мозгового штурма. Также потребуется поработать на симуляторе. Думаю, это станет частью того домашнего задания, которое нам предстоит сделать».

До следующего Гран При в Шпильберге у команды есть всего несколько дней. В Австрии, как и на следующей трассе чемпионата в Сильверстоуне, быстрых поворотов тоже предостаточно. Потому Ferrari стоит постараться сделать уроки как можно лучше.