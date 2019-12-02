Сократить инвестиции, но остаться в Ф1. Вольф нашел выход для Mercedes

В конце 2019 года появились слухи, что чемпион Ф1 шести последних сезонов – команда Mercedes – покинет спорт по итогам сезона-2020. Руководитель гоночных программ MercedesТото Вольф признал, что концерн Daimler действительно ведет оценку эффективности своих инвестиций, но отметил, что знает, как спасти команду.

«Я отвечаю за автоспортивную активность компании, но я также первым признаю, что во времена, когда все меняется, надо по новой оценивать все программы, – сказал Вольф в Абу-Даби. – Мы считаем, что Формула 1 и автоспорт в целом входят в ядро нашей ДНК. Первая машина в истории Mercedes была гоночной.

Думаю, нам надо стать более эффективными. Надо сократить вложения Daimler в нашу работу, и если мы этого достигнем, то останемся в Ф1 надолго».

Кроме того, Вольф отметил, что вложения в технологии для Формулы 1 приносят большую пользу всему Daimler.

«Формула 1 обеспечивает один из лучших коэффициентов возврата инвестиций во всей группе компаний Daimler, – сказал глава команды. – Мы приносим более миллиарда. И, в конце концов, это все работает на бренд. Мы создаем отличное развлечение, но это также и технологии. Мы строим самые эффективный гибридный мотор, и в то же время придаем бренду спортивный имидж.

С начала нашего успешного пути в 2014-м мы стали частью формирования нового имиджа Mercedes. Конечно, дорожные машины и их технологии более релевантны, но я думаю, что наши победы в Формуле 1 внесли небольшой вклад в то, как воспринимается бренд. Это положительный опыт, которые приносит выгоду Daimler».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл