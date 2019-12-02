Сократить инвестиции, но остаться в Ф1. Вольф нашел выход для Mercedes
Руководитель чемпионской команды готов оптимизировать финансовую сторону работы ради продолжения ее выступлений.
В конце 2019 года появились слухи, что чемпион Ф1 шести последних сезонов – команда Mercedes – покинет спорт по итогам сезона-2020. Руководитель гоночных программ MercedesТото Вольф признал, что концерн Daimler действительно ведет оценку эффективности своих инвестиций, но отметил, что знает, как спасти команду.
Читайте также:
«Я отвечаю за автоспортивную активность компании, но я также первым признаю, что во времена, когда все меняется, надо по новой оценивать все программы, – сказал Вольф в Абу-Даби. – Мы считаем, что Формула 1 и автоспорт в целом входят в ядро нашей ДНК. Первая машина в истории Mercedes была гоночной.
Думаю, нам надо стать более эффективными. Надо сократить вложения Daimler в нашу работу, и если мы этого достигнем, то останемся в Ф1 надолго».
Кроме того, Вольф отметил, что вложения в технологии для Формулы 1 приносят большую пользу всему Daimler.
«Формула 1 обеспечивает один из лучших коэффициентов возврата инвестиций во всей группе компаний Daimler, – сказал глава команды. – Мы приносим более миллиарда. И, в конце концов, это все работает на бренд. Мы создаем отличное развлечение, но это также и технологии. Мы строим самые эффективный гибридный мотор, и в то же время придаем бренду спортивный имидж.
С начала нашего успешного пути в 2014-м мы стали частью формирования нового имиджа Mercedes. Конечно, дорожные машины и их технологии более релевантны, но я думаю, что наши победы в Формуле 1 внесли небольшой вклад в то, как воспринимается бренд. Это положительный опыт, которые приносит выгоду Daimler».
Дополнительная информация: Скотт Митчелл
Предыдущая новость
Honda извинилась за проблемы Ферстаппена в Абу-Даби
Следующая новость
Подробности: что стоит за наказанием Ferrari в Абу-Даби
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Тото Вольф
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Сократить инвестиции, но остаться в Ф1. Вольф нашел выход для Mercedes
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пн 2 дек.
пт 29 нояб.
|
|Вторая тренировка
|
пн 2 дек.
пт 29 нояб.
|
|Третья тренировка
|
пн 2 дек.
сб 30 нояб.
|
|Квалификация
|
пн 2 дек.
сб 30 нояб.
|
|Гонка
|
пн 2 дек.
вс 1 дек.
|
Самое читаемое
Расписание
Партнер проекта