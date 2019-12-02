Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Сократить инвестиции, но остаться в Ф1. Вольф нашел выход для Mercedes

Поделились
Комментарии
Сократить инвестиции, но остаться в Ф1. Вольф нашел выход для Mercedes
Автор:
, редактор
2 дек. 2019 г., 12:40

Руководитель чемпионской команды готов оптимизировать финансовую сторону работы ради продолжения ее выступлений.

В конце 2019 года появились слухи, что чемпион Ф1 шести последних сезонов – команда Mercedes – покинет спорт по итогам сезона-2020. Руководитель гоночных программ MercedesТото Вольф признал, что концерн Daimler действительно ведет оценку эффективности своих инвестиций, но отметил, что знает, как спасти команду.

Читайте также:

«Я отвечаю за автоспортивную активность компании, но я также первым признаю, что во времена, когда все меняется, надо по новой оценивать все программы, – сказал Вольф в Абу-Даби. – Мы считаем, что Формула 1 и автоспорт в целом входят в ядро нашей ДНК. Первая машина в истории Mercedes была гоночной.

Думаю, нам надо стать более эффективными. Надо сократить вложения Daimler в нашу работу, и если мы этого достигнем, то останемся в Ф1 надолго».

Кроме того, Вольф отметил, что вложения в технологии для Формулы 1 приносят большую пользу всему Daimler.

«Формула 1 обеспечивает один из лучших коэффициентов возврата инвестиций во всей группе компаний Daimler, – сказал глава команды. – Мы приносим более миллиарда. И, в конце концов, это все работает на бренд. Мы создаем отличное развлечение, но это также и технологии. Мы строим самые эффективный гибридный мотор, и в то же время придаем бренду спортивный имидж.

С начала нашего успешного пути в 2014-м мы стали частью формирования нового имиджа Mercedes. Конечно, дорожные машины и их технологии более релевантны, но я думаю, что наши победы в Формуле 1 внесли небольшой вклад в то, как воспринимается бренд. Это положительный опыт, которые приносит выгоду Daimler».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

Следующая новость
Honda извинилась за проблемы Ферстаппена в Абу-Даби

Предыдущая новость

Honda извинилась за проблемы Ферстаппена в Абу-Даби

Следующая новость

Подробности: что стоит за наказанием Ferrari в Абу-Даби

Подробности: что стоит за наказанием Ferrari в Абу-Даби
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пн 2 дек.
пт 29 нояб.
Вторая тренировка
пн 2 дек.
пт 29 нояб.
Третья тренировка
пн 2 дек.
сб 30 нояб.
Квалификация
пн 2 дек.
сб 30 нояб.
Гонка
пн 2 дек.
вс 1 дек.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Подробности: что стоит за наказанием Ferrari в Абу-Даби

42мин
2
Формула 1

Удачный провал и отсутствие жадности. Как лучший результат Квята за восемь гонок подарил нам надежду

3
Формула 1

Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2019 года

4
Формула 1

Сократить инвестиции, но остаться в Ф1. Вольф нашел выход для Mercedes

50мин
5
Формула 1

Honda извинилась за проблемы Ферстаппена в Абу-Даби

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Подробности: что стоит за наказанием Ferrari в Абу-Даби
F1

Подробности: что стоит за наказанием Ferrari в Абу-Даби

Сократить инвестиции, но остаться в Ф1. Вольф нашел выход для Mercedes
F1

Сократить инвестиции, но остаться в Ф1. Вольф нашел выход для Mercedes

Honda извинилась за проблемы Ферстаппена в Абу-Даби
F1

Honda извинилась за проблемы Ферстаппена в Абу-Даби

Боттас испортил Хюлькенбергу последнюю гонку. Пояснение Нико
F1

Боттас испортил Хюлькенбергу последнюю гонку. Пояснение Нико

Гасли: Когда Стролл сзади – шанс аварии 50%
F1

Гасли: Когда Стролл сзади – шанс аварии 50%

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.