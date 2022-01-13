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Формула 1 Новость

Как убедить Льюиса продолжать карьеру? Ответ Вильнева

Автор:
Соавтор:
Джим Аттер

По мнению канадца, поражение в финале сезона-2021 должно лишь придать Льюису сил и спортивной злости

Как убедить Льюиса продолжать карьеру? Ответ Вильнева

Последние недели поклонники Формулы 1 проводят в размышлениях о том, останется Льюис Хэмилтон в пелотоне или не справится с психологической нагрузкой от проигранного в Абу-Даби титула и объявит о прекращении выступлений. 

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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев высказал мнение, что британцу надо обязательно продолжать выступления – а его источником мотивации должно послужить желание взять реванш у Макса Ферстаппена за события на «Яс-Марине».

«Для спорта будет здорово, если Льюис вернется и попробует выиграть восьмой титул, причем станет для этого действовать агрессивно, – сказал Жак в Дайтоне, где анонсировал свои планы выступить на этапе NASCAR. – В конце концов, ему еще есть, что сказать. 

Финал вышел несколько противоречивым, но так всегда получается, когда спор за титул идет до последней гонки».

Здесь Вильнев явно сделал отсылку к своему собственному титулу, который завоевал после столкновения с Михаэлем Шумахером в Хересе, за которое у будущего семикратного чемпиона мира отобрали все очки в том сезоне.

При этом в ответ на вопрос, вернется все же Хэмилтон или нет, 50-летний гонщик честно признался: «Кто знает? Никто не ожидал, что [Нико] Росберг однажды утром проснется и расскажет всем, что больше не испытывает страсти к гонкам, а потому не вернется за руль. Кажется, с Льюисом такого не случится, но кто даст гарантию?

Скажу вам, что по ходу долгого сезона в голове порой могут твориться странные вещи. Тебе кажется, что ты знаешь сценарий развития событий, но все оборачивается иначе, и ты чувствуешь себя обманутым. 

Понятно, что его реакция была очень негативной. Но надо просто продолжать движение».

Вильнев добавил, что оценки событий в Абу-Даби очень сильно отличаются в зависимости от пристрастий болельщиков, но общий исход сезона выглядит справедливым: «Все зависит от того, чей вы фанат – Ферстаппена или Льюиса.

Но было очень интересно смотреть за ходом всего сезона. Думаю, Макс заслужил титул. Он был лучше по ходу чемпионата, от гонки к гонке». 

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